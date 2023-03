Başkan Yılmaz'dan 'Silivri Afet Yönetimi Danışma Kurulu' Çağrısı

Silivri Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle ‘Deprem Gerçeği Üzerine Silivri’de Yapılan Hazırlıklar’ konulu kamuoyu bilgilendirme toplantısı düzenledi. Silivri’de depreme ve diğer afetlere karşı yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir sunum yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, toplantının sonunda Silivrililere, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, siyasi partilere ve tüm paydaşlara seslendi. Afetlere hazır olmak konusunda acilen Silivri Afet Yönetimi Danışma Kurulu oluşturulması çağrısında bulunan Başkan Yılmaz, aksi halde bir afet anında Silivri’de kaos ortamı oluşabileceğini vurguladı.

“DAYANIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Silivri’de Afet Yönetim Danışma Kurulu oluşturulması konusunda bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Silivri’de bu şehrin yükünü ve sorumluluğunu omuzlamış bir belediye başkanı var. Ancak afet yönetimi ile ilgili yük, yalnızca Belediye Başkanına ya da Belediye yönetimine bırakılmayacak kadar ağır. Ben bugün yaptığımız toplantımızda bütün siyasi partilerin temsilcilerini görmek isterdim. Çünkü Silivri Belediyesinin yaptığı deprem çalışması Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) politikaları değildir. Bu şehrin güzel insanlarının öncelendiği, insan hayatının öncelendiği bir çalışmadır. Bizim çok acil bir Afet Yönetimi Stratejik Planı ve Afet Yönetim Eylem Planı hazırlamamız gerekiyor. Eğitimler ve tatbikatlarla destekleyerek bu eylem planını zinde tutmamız gerekiyor. Şöyle düşünün; şu an Silivri’de bir deprem oldu. Bir ailenin 2 çocuğunun okulda olduğunu varsayın. Ailenin annesinin de devlet memuru olarak bir kurumda olduğunu düşünün. Deprem anında çocuğun ne durumda olduğunu kimse bilmeyecek. Ama bizim bir eylem planımız olsa x okuldaki çocukların eğer okul yıkılmamışsa toplanma alanında olduğunu, öğretmenleri ve müdürleriyle birlikte güvende olduğunu herkes bilecek. Ayrıca ailenin babası eşinin nerede ne yaptığını bilecek. Birey olarak afet anında görevimizin ne olduğunu bileceğiz. Bürokratlar görevini bilecek. Arama kurtarma ekipleri belirlenmiş olacak. Çadır bölgeleri, barınma ihtiyacının olduğu alanlar ve aşevleri bilinecek. Yani yaptığımız eylem planı sayesinde şehirde bir kaos ortamı oluşmayacak. Ben buradan açık bir çağrı yapmak istiyorum: Üniversitelere, teknik adamlara, STK’lara, siyasi partilere ihtiyacımız var. Gelin, hep birlikte Silivri Afet Yönetimi Danışma Kurulu’nu oluşturalım. Herkes burada üzerine düşen sorumluluğu almalı ve bu planı hayata geçirmeliyiz. Aksi takdirde oluşacak kaos ortamında kimin ne yaptığı, nereye koştuğu, nereye gittiği belli olmayacak. Bakın köylerimiz var; her köyde, her mahallede acilen depremdeki afet yönetimini oluşturacak muhtarlarımızın ve gönüllü arkadaşlarımızın olması gerekiyor. Köylerimizdeki araç gereç depolarının gerekli malzemelerle doldurulması gerekiyor. Kentsel dönüşüm yönetimi ve binaların kontrollerine ilişkin ilave tedbirler almalıyız. Bakın, biz 1 haftadır gelen kolon kesildi şikâyetlerini göz önünde bulundurarak 100 tane dükkân ve marketin kontrolünü yaptık. Ben aklıma gelenleri söylüyorum ama Afet Yönetimi Danışma Kurulu’nda çok daha değerli fikirler ortaya çıkacaktır. Ama şunu söyleyeyim; Silivri Kaymakamlığını, Silivri Belediyesini bugün bir başına bırakırsanız; afet günü ‘Nerede bu AFAD? Nerede bu Belediye? Nerede bu Kaymakam?’ diye bağırmak durumunda kalırsınız! Bu nedenle dayanışma ve iş birliği yapmak zorundayız. Siyaseti bir kenara bırakıp deprem gerçeğiyle, doğal afetlerin yönetimi gerçeğiyle yüzleşerek el ele tutuşmamız lazım.” dedi.

“AFETLERE HAZIRLIK KONUSUNDA DA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLABİLİRİZ”

Silivri’nin afetlere hazırlık konusunda Türkiye’ye öncü ve örnek olabileceğini söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, “Göreve gelirken bir söylemimiz vardı. Dedik ki; Silivri’de bir problem, dert, keder varsa kentimizde yaşayan insanlar o derdin, kederin etrafında buluşacak. Yan yana gelmesi imkânsız denilen insanlar o problemin etrafında toplanacak. Bu söylemimiz yaklaşık 4 yıldır tarımsal üretim gibi, esnafla yaptığımız çalışmalar gibi birçok projede hayat buldu. Şimdi de afetlere hazırlık konusunda el ele tutuşmak, gönül gönüle vermek zamanı gelmiştir. Ben dayanışma için buradan açık çağrı yapıyorum: Hızlı ve periyodik bir şekilde enerji harcayarak Silivri Afet Yönetimi Danışma Kurulu’nda çalışacak arkadaşların bizlerle iletişime geçmesini rica ediyorum. Bu konuda kafa yoran çok kıymetli sivil toplum örgütlerimiz, teknik adamlarımız, üniversitelerimiz var. Silivri nasıl son yıllarda yaptığı birçok çalışma ile öncü ve örnek olmuşsa, üst sıralarda olmuşsa; afetlere hazırlık konusunda da Türkiye’ye örnek olacak bir birlikteliğin oluşacağına hiç şüphem yok. Silivri halkına olan inancım ve güvenim tam!” ifadelerini kullandı.