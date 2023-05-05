Başkan Yılmaz'dan yeni müjdeler

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı mayıs ayı toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçede çalışmaları tamamlanan ve hayata geçirilmesi planlanan bazı projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Volkan Yılmaz, Devlet Hastanesinin arkasında bulunan alana inşa edilecek sosyal alan ve Çamlık mevkiine kazandırılacak millet bahçesi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Başkan Yılmaz ayrıca yapımı tamamlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı binasının ve Barış Manço Çocuk Kütüphanesinin resmî açılışının seçimlerden sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.

“DEVLET HASTANESİ ARKASINA SOSYAL ALAN İNŞA EDECEĞİZ”

Silivri Devlet Hastanesi arkasındaki bir arazinin trampa yöntemiyle belediyeye kazandırıldığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Biz her geçen gün Silivri ile ilgili çalışmalar yapmaya ve Silivri’nin kronikleşen sorunlarını çözmeye devam ederken, ilçemizde atıl durumda bulunan arsaları da trampa veya satın alma yoluyla Silivri’mize kazandırmaya çalışıyoruz. Silivri Devlet Hastanesinin içerisinde 1061 ada 3 parsel bir alan var. Burası otoparkın içerisinden geçen bir yol. Bu yolu ihdas ettik, tapuladık. Dedik ki hastanemizin bahçesini Sağlık Bakanlığımıza yani hazinemize verelim. Bunun karşılığında da hastane arkasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından rekreasyon yapılan alanda, yaklaşık 1.000 metrekare alanı bize trampa edin dedik. Buraya bir sosyal tesis, oyun alanı ya da etkinlik alanı inşa edeceğimizi söyledik. Bakanlığımız ve Milli Emlak Genel Müdürümüz uygun gördü ve atıl olan bir yer karşılığında vatandaşın hizmetinde değerlendirilebilecek bir araziyi ilçemize kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.



“ÇAMLIK MEVKİİNE MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRACAĞIZ”

Çamlık mevkiine Silivri’nin ikinci millet bahçesinin kazandırılacağını açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, “Çok uzun bir süreç daha bu hafta içerisinde nihayetlendirilmiş oldu. Çamlık mevkiinde daha önce Silivri Belediyesi tarafından üniversitenin bir biriminin kurulması için çok iyi niyetle, bugünkü 1 TL gibi sembolik bir rakama İstanbul Üniversitesine satılan bir arazi vardı. Burada bir üniversite yapılmadığı gibi, zamanla bu bölge atıl hale gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a buranın şehrin en kıymetli yerlerinden biri olduğunu ama metruk durumda olduğunu ifade ettiğimde ne yapmamız gerektiğiniz sordular. Ben de önerim şu dedim: Silivri’ye bir millet bahçesi yapıyorsunuz. Biz, Silivri’de her ne kadar yeşilimiz fazla olsa da yarınlar için daha fazla yeşil alan istiyoruz. Siz buranın tahsisini bize yapın; ikinci millet bahçesinin yapımını Silivri Belediyesi olarak biz üstlenelim, maliyetini biz karşılayalım dedim. Nasıl yapacağız diye sordu. İstanbul Üniversitesinin rektörünü aradılar ve bir dizi görüşme oldu. Çapa Tıp Fakültesinin içerisindeki yanılmıyorsam 4.000 metrekareye yakın hazine arazisini İstanbul Üniversitesine vererek onun karşılığında da burayı hazinemize, Milli Emlak’a alarak bir trampa gerçekleştirdiler. Devletimiz kamu hizmetinde, sağlık hizmetinde kullanılacağı için belki de buradan 4-5 kat daha değerli bir araziyi İstanbul Üniversitesine verdi. Ben bu duyarlı yaklaşımlarından dolayı Bakanımız Murat Kurum’a ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlarımız adına çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu arazi artık Milli Emlak Mekânsal Planlama Müdürlüğüne geçti. Şimdi biz onlardan tahsis isteyeceğiz. Bakan Bey kendileri yapabilirler veya takdir buyururlarsa burayı biz de yapabiliriz. Netice olarak çok kısa bir sürede ikinci millet bahçesini Silivri’mize kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

“YENİ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BİNAMIZ HAYIRLI OLSUN”

Silivri’ye inşa edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı binasıyla ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Sahil Güvenlik Komutanlığımız, yeni binası ile özellikle yaz aylarında nüfusun 1 milyona yaklaştığı Silivri’mizde, denizde oluşabilecek her türlü boğulma, arama kurtarma faaliyetlerinde hızlı ve anında bir müdahale gerçekleştirebilecek. 42 km sahilimizde asayişin, güvenliğin sağlanacağı, halkımızın Balıkçılar Barınağı içerisinden kolaylıkla ulaşabileceği modern bir bina Silivri’mize kazandırıldı. Esasında bunu bir deniz karakolu gibi de düşünebilirsiniz. Burada görev yapacak teknemiz, Ares Tersanesi tarafından yapılmış yüzde 100 yerli ve milli bir teknedir. 17 kişi taşıma kapasiteli, saatte 65 km hız yapabilen ve 160 mile kadar yakıt ikmali yapmadan seyrini sürdürebilen yeni tip kontrol botu Silivri’mize tahsis edilmiş ve şu an hizmete başlamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığında arama kurtarma, denizden güvenlik, asayiş, süratli bot kullanma ve kolluk eğitimi almış 20 seçkin personelimiz 7/24 görev yapacak. Müteakip dönemde de ihtiyaçlara göre Silivri bölgesine personel, bot, dalış timi takviyesi yapılması planlanıyor. Biliyorsunuz BOTAŞ’a ait Türkiye’nin en büyük doğal gaz depolama tesisi de Silivri’de bulunuyor. Bu Sahil Güvenlik Komutanlığı binası oranın da güvenliğinin sağlanması açısından stratejik bir öneme sahip. Silivri’mize hayırlı olsun. Burası hizmet vermeye başladı ama resmî açılışını seçimlerden sonra gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

“BARIŞ MANÇO ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİ HİZMETE AÇIYORUZ”

Açılışı kısa bir zaman sonra gerçekleştirilecek Barış Manço Çocuk Kütüphanesi hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Şehrimizin eksikliklerini belediye imkânlarıyla ücretsiz, sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamaya devam ediyoruz. Barış Manço Çocuk Kütüphanesi; içerisinde atölyelerin, etkinlik alanlarının, müzik odasının, sinema salonlarının yer aldığı, dışarısında da çocuk oyun parkının bulunduğu hem kütüphane hem atölye hem de çocuk etkinlik alanı olacak. İsmini de Manço ailesiyle görüşeceğiz. Daha önce burada bir inşaat firmasının satış ofisi vardı. Bu satış ofisinin kira, işgaliye gibi durumlarını karşılıklı olarak sonlandırdık. Ardından binayı bağışçılarımızın marifetiyle rehabilite ettik. Silivri’deki çocuklara, daha doğrusu esasında annelere hediye edeceğimiz bir eser olacak. Burada çocuk gelişimciler ve çocuk psikologları hizmet verecek. Çocuklar oyun, müzik, resim ve atölye etkinliklerinde kendilerine eşlik edecek ablalarıyla çok keyifli vakit geçirecek. Bu kütüphane tıpkı yüzme havuzumuz gibi çok önemli bir görevi ifa edecek. Burada randevulu çalışmak durumundayız. Çalışma saatlerini bildireceğiz. Kimseden herhangi bir ücret talep etmeden Silivri’de yaşayan çocuklarımıza hizmet edeceğimiz Barış Manço Çocuk Kütüphanemiz hayırlı uğurlu olsun. Buranın resmî açılışını da seçimlerden sonra yapacağız.” dedi.