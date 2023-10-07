Başkan Yılmaz'dan yeni müjdeler

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı ekim ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas, CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 10 gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısını yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Fatih Mahallesi’ne kazandırılacak olan 5 hekimli sağlık ocağı hakkında detaylı bilgiler verdi. Bölge Denetleme İstasyonunun yerinin değiştirileceğini açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, buradan boşalacak alanda otopark yapılacağı müjdesini verdi. Başkan Yılmaz’ın gündeminde ayrıca Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la yaptığı görüşme ve Silivri’de hayata geçirilen enerji yatırımları da vardı.

YILMAZ: “FATİH MAHALLESİNE 5 HEKİMLİ SAĞLIK OCAĞI”

Toplantının 4. gündem maddesinde “Silivri Belediye Meclisinin 02/10/2023 tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonuna havale edilen Alibey(Fatih) Mahallesi 5751 ada 29 parsel sayılı taşınmaz hakkında alınan 07/04/2023 tarih 55 sayılı ve 05/06/2023 tarih 69 sayılı Silivri Belediye Meclis kararlarının iptal edilerek Alibey(Fatih) mahallesi 5751 ada 29 parsel sayılı taşınmazın ekli krokide gösterilen 1.224,00 m2’lik kısmının Sağlık İl Müdürlüğüne Sağlık Hizmet Binası ( Aile Sağlığı Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu vb.) yapılmak üzere 25 (yirmibeş) yıl süre ile tahsisi, Binaya ‘Şefika-Necati Zafer Sağlık Hizmet Binası’ isminin verilmesi şartıyla bağışçı tarafından yapılmasına yönelik protokol yapmaya Belediye Başkanına yetki verilmesi, 5393 sayılı yasanın 18/e,18/g ve 75/d maddeleri kapsamında komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Şu an itibariyle sahada hafriyat çalışması bitmek üzere. İSKİ tarafından su hatları deprese ediliyor. 3 ila 3,5 buçuk ay içerisinde 5 hekimli sağlık ocağımızı, Fatih Mahalle Muhtarlığımızı ve çocuklarımızın oyun oynayabileceği parkı Fatih Mahallesi’ne kazandırmış olacağız. Hızlı ve pratik bir şekilde bu binayı bitirip Sağlık Bakanlığımıza tahsis edeceğiz. Böylece Fatih Mahallesi'ndeki yaş almış büyüklerimiz ve hastalarımızı şehir merkezinde sağlık hizmeti alma çilesinden kurtarmış olacağız. Ben bir kez daha bağışçı aileye ve bu çalışmaya katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.



“EKİPLERİMİZ TEM ve E-5’E DAHA HIZLI MÜDAHALE EDECEK”

Toplantının 5. gündem maddesinde “Silivri Belediye Meclisi’nin 02/10/2023 tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonuna havale edilen Piri Mehmet Paşa Mahallesinde bulunan maliye hazinesine ait 5399 ada 15 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin, Silivri ilçesi Alipaşa (Mimarsinan) Mahallesi Tem bağlantı yolu kenarında bulunan 446 ada 1 parselin doğusunda yer alan yaklaşık 4.830,00 m2 tescil harici alana taşınmasına yönelik iş ve işlemler ile Piri Mehmet Paşa Mahallesinde bulunan maliye hazinesine ait 5399 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kullanımına yönelik protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Kültür ve Gençlik Merkezinin yapılacağı, Cemal Kozanoğlu Sağlık Ocağının hemen bitişiğindeki alanda Bölge Trafik Denetleme istasyonu vardı. Daha önce burada bir denetim çilesi yaşanıyordu. İçişleri Bakanımızın takdiriyle Kınalı Mevkiine kaydırdık. Burada görev yapan arkadaşlarımız daha sağlıklı, konforlu ve güvenli bir alanda hizmet verecek. Karakol ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonunun yapılmasıyla hem TEM’e hem de E-5’e daha hızlı müdahale etme şansı olacak. Orada boşalacak yeri Gençlik ve Kültür Merkezinin bir açık otoparkı olarak kullanmak istiyoruz. Otopark problemini hızlı bir şekilde sonuçlandırıp Silivri'deki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“SİLİVRİ’NİN İŞLERİ SİLİVRİ’DE GÖRÜLECEK”

Meclis toplantının 6. gündem maddesinde “Silivri Belediye Meclisi’nin 02.10.2023 tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonuna havale edilen, Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı Tespit İmar Takip ve Taşınmaz Geliştirme Bürosunun Yeni Mahalle 6159 ada 12 parsel üzerinde yapılmakta olan Kaymakamlık Binasında hizmet vermesi planlandığından Selimpaşa Mahallesi eski 5811 parsel yeni 7033 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 2 katlı binanın ve bahçesinin kullanımı ile ilgili 08/09/2022 tarih 94 sayılı Silivri Belediye Meclis Kararı ile alınan tahsisin iptal edilmesi 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi kapsamında komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Belde belediyesi döneminde Selimpaşa mahallemizde Sayın Ahmet Yağcıoğlu tarafından restorasyon ve rekonstrüksiyonu yapılan 2 katlı tarihi bir yapıdan bahsediyoruz. Silivri’de Milli Emlak ile işi olan vatandaşlarımız İstanbul Valiliğinin Cağaloğlu’ndaki hizmet binasına gitmek durumunda kalıyordu. Biz de burada bir müdürlük tahsis edilmesini ve Silivri’nin işlerinin Silivri'de görülmesini arzuladık. 2 yıla yakın süre önce binayı tahsis ettik lakin istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Kaymakamımızın da uygun görmesiyle Milli Emlak Daire Başkanlığı, Hükümet Konağının içerisinde hizmet verecek. Silivri'deki vatandaşlarımızın bu yol yükünü de sırtlarından almış oluyoruz. İşlemlerin daha hızlı ve yerinde çözülmesi için önemli bir adım atmış olduk” ifadelerini kullandı.



“HALK KÜTÜPHANESİ SİLİVRİ’MİZE HAYIRLI OLSUN”

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la görüşmeleri hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'la bir görüşmemiz oldu. Geçen haftaki Bakanlar Kurulunda İçişleri Bakanımızla, Kültür Bakanımız her konuda uzlaşı sağlamışlar. Kaymakamlık binamızda yer alan 1936 yılına ait anıt yapı, Kaymakamlığın taşınmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis oldu. Orada 7/24 açık bir halk kütüphanesinin proje çizimi başladı. Kültür ve Turizm Bakanımız Silivri’ye müjdeyi verebilirsin dedi. İçerisinde çayın, kahvenin, çorbanın ücretsiz olduğu ve gençlerin hizmetinde olacak halk kütüphanemiz Silivri’mize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“GELİŞEN VE BÜYÜYEN SİLİVRİ’NİN ENERJİYE İHTİYACI VAR”

Silivri’deki enerji yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Gelişen ve sürekli büyüyen Silivri'nin bu ölçekte bir enerjiye ihtiyacı var. Göreve geldiğimizde Ortaköy ve Kavaklı sanayi sitelerinden elektriklerin sık sık kesildiği, çok dalgalanma hasebiyle birçok makinenin yandığı ve arızalandığı şikâyetleri gelmişti. Üretim bantlarında oluşan kesinti sebebiyle iş kayıpları ve üretim kayıplarından bahsetmişlerdi. Yine üstümüze vazife olmayan bu konuyla ilgili TEİAŞ iş birliğinde hızlı ve meşakkatli bir sürecin sonunda Artvin'den seyyar trafoyu Kavaklı bölgemize taşıdık. Silivri Belediyesi olarak altyapısını ve hazırlıklarını yaptık. Şu an Kavaklı ve Ortaköy'deki sanayi sitelerinden hiçbir şikâyet gelmiyor. Ayrıca Kavaklı Maxicells Aşı Fabrikamızın hemen yanı başında seyyar trafomuz var. TEİAŞ, Kavaklı’da bulunan bir mera alanında 10.000 metre kalıcı trafo yapmak için 2 yıldır işlemlerini sürdürüyor. Merayla ilgili İl Tarım Müdürlüğünden tarım dışına çıkarılması kararı çıktı. Bakanlık tarafından onay verildiğinde TEİAŞ buraya çok önemli bir yatırım yapacak. Bölgenin ve köylerin bütün elektriğini tevzi edecek devasa bir yatırım olacak. Ayrıca TEİAŞ Çanta Mahallesi’nde 20 dönüm arazide bir elektrik yatırımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde Gani Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temelini attı. Okulun temelinin atıldığı gün Gani Bey ile bir çay sohbeti gerçekleştirdik. Gani Bey; ‘Başkanım bölgede yeni sanayi kuruluşu yapıldığında verilecek enerji yok’ dedi. Bence de 1 yıl içerisinde bölgede sanayi kuruluşlarının imarı, parası olsa dahi burada fabrika yapamayacaklar. Dolayısıyla bu problemin aklıselim bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Bu enerji ihtiyacı hepimize ait. Köylerimizde çok fazla elektrik kesintisi oluyor. Özellikle Beyciler’e giden hat bu taraftan gidiyor. Beyciler sınır bölgesinde yaz aylarında inanılmaz elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu kesintilerin tamamının ortadan kaldırılması için meclis gruplarıyla aramızda istişare etmemiz gerekecek. Çünkü her geçen gün halının altına süpürülen problemler, daha sonra büyük problemler olarak karşımıza çıkıyor. Biz o gün belki meclisimize bu yetkiyi vermiş olsaydık bugün bu tesis bitmiş olacaktı. Çünkü yapımı 2 yıl sürecek bir tesisti. Çevresel etkilerine gelince bilimsel çalışmalar ışığında değerlendirmemiz gereken bir konu olacak. Bugün Şişli'nin, Bağcılar'ın, Bayrampaşa’nın göbeğinde bu enerji dağıtım istasyonları var. Biz de bu çalışmaların gerekliliği konusunda çağrımızı yapalım. Kasım ayı meclisine kadar bu konuyu enine boyuna tartışalım. Sonra meclisimizden çıkacak karara göre hareket edelim. TEİAŞ yatırıma hazır bir şekilde bizden haber bekliyor. TEİAŞ böyle bir yatırım yaptığında, sırf kamulaştırma maliyetleri bugün 100-150 milyon TL’leri bulabiliyor. Kamulaştırmaya uygun yer de bulamıyorlar. TEİAŞ uygun alanda tellere yakın yer bulunamıyor. Enerji nakil hatlarının geçtiği alan yakınlarında NATO boru hattı oluyor. İstimlak ettiği yerlerde arsaların banka rehinleri çıkıyor. Yani bir sürü bürokratik ve prosedürle bu iş orta yerde duruyor. Bizim de Silivri’nin büyümesine katkı sunmamız gerekiyor. Bu enerji ihtiyacının karşılanması noktasında elimizi taşın altına koymamız gerekiyor” diye konuştu.