Başkan Yılmaz'dan Yeni Yıl Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yayımladığı mesaj ile tüm Silivrililerin yeni yılını kutladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çok kıymetli Silivrili hemşehrilerim…

Yeni bir yıla girmenin umut dolu sevinciyle, geride kalan yılı başarıyla uğurlamanın mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Sizlere hizmet yolunda, dolu dolu geçirdiğimiz 2022 yılı, birçok esere imza attığımız, büyük projelerimizi olgunlaştırdığımız, belediyemizin kaynaklarını cadde cadde, sokak sokak sizlere ulaştırdığımız bir yıl oldu. Her gece başımızı yastığa koyarken, ertesi gün yapacağımız çalışmaların heyecanıyla gözlerimizi kapattık. Sizlerden aldığımız güç ve sevgiyle yorulmadık, durmadık, bıkmadık. Çalışmaya, üretmeye, tüm gücümüzle devam ettik. Sizlerin sevinci bizim sevincimiz oldu, mutluluğunuzu çoğaltmak için yanınızda olduk. Üzüntünüzü kendi hüznümüz bildik, bir nebze de olsun azaltmak için acınızı paylaştık. Her zaman olduğu gibi 2022 yılında da Silivri’nin sokaklarında, caddelerinde, iş yerlerinizde, evlerinizde, beni bir evladınız, ağabeyiniz, kardeşiniz gibi hissettirdiğiniz için sizlere en derin şükranlarımı sunuyorum. Gösterdiğiniz bu içten ve samimi yaklaşım; tüm makamların üzerinde! Çalışmalarımızın sizlerin nezdinde takdir görmesi, en büyük motivasyon kaynaklarımızdan birisi. İşte bu güç, enerji ve gururla uğurluyoruz 2022’yi. Ben ve tüm ekip arkadaşlarım, 2023 yılında da çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Var olanla yetinmeyeceğiz, daha iyisini yapmak için, daha çok çalışacağız. Durmayacağız, yaptığımız hizmetlere yenilerini eklemek için daha çok üreteceğiz. “Marka Kent Silivri” için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle “Silivri’de Hayat Var.” Hepsinden önemlisi, her şeyin en güzeline layık, Silivri’nin güzel insanları var.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta siz, çok kıymetli Silivrili hemşehrilerim olmak üzere, bir kısmı şu anda sahada sizlere hizmet vermekte olan tüm çalışma arkadaşlarımın ve aziz milletimizin yeni yılını kutluyor, ülkemiz ve Silivrimiz için başarılarla dolu bir yıl olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun!”