Başkan Yılmaz'dan Yeni Yıl Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yayımladığı mesaj ile tüm Silivrililerin yeni yılını kutladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerim.

2023'ü geride bırakıp 2024'e ulaşmayı, bir takvim ve tarih değişiminden daha çok; yükselme ve kalkınmayı hedef belirlediğimiz bir zaman dilimi şeklinde ifade etmek istiyorum. 'Hizmette Rekorlar Yılı' olarak tanımladığımız 2023'e veda ederken, 2024'ü ise 'Şahlanış ve Yükseliş Dönemi' olarak görüyoruz. Zira, 5 yıllık görev süremiz henüz tamamlanmadan, gururla söylemeliyim ki, hizmetlerimiz vaatlerimizi çoktan geçmiştir.

Peki, Nasıl yaptık?

Olanla yetinmedik, engellere takılmadık, mazeret üretmedik ve imkânsızı başarmanın peşine düştük. Silivri'de, geleceği oluşturan her yeni yılın, bir önceki yıldan daha farklı yaşanması amacıyla gece-gündüz çalıştık.

“İnsanca yaşamak, konforlu ve mutlu bir yaşam sürmek, herkesin hakkı” dedik. Çok şükür; eşit, adil, şeffaf, sosyal ve üretken bir belediyecilik anlayışı sergiledik. Unutulan, ötelenen ve kronikleşen onlarca sorunu çözdük.

Eğitimden sanata, spordan sağlığa, kültürden turizme, altyapıdan üstyapıya, kamu binalarından sosyal desteklere kadar çok geniş bir yelpazede, beklenen ve özlenen hizmetleri hayata geçirdik. 57 aylık süre boyunca, hayata geçirdiğimiz proje ve eserler, emek ve gayretlerimizin, Silivri’ye olan sevdamızın bir nişanesidir.

Yaptık, yine biz yapacağız. Başardık, yine biz başaracağız. Ürettik, yine biz üreteceğiz ve Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılıyla birlikte, nice eserlerin şeref madalyasını gururla taşıyacağız.

Değerli hemşehrilerim.

2023 yılını acılarla, dertlerle, üzüntülerle uğurluyoruz. “Anımız bir, acımız bir, adımız bir” inancıyla, kederlerimizi paylaşarak azalttığımız, sevinçlerimizi paylaşarak çoğalttığımız bir yılı daha geride bırakıyoruz. Niyazım o ki; savaşlar, afetler, felaketler son bulsun. Cenab-ı Allah, Aziz Milletimize ve Türk-İslam coğrafyasına huzur dolu bir yıl nasip etsin.”2024 yılı, esenlik ve huzura, her daim barış ve kardeşliğe, birlik ve dirlik gayemize vesile olsun.

Saygı ve sevgilerimle.”