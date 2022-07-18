Başkan Yılmaz’dan yoğun hafta sonu mesaisi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz geçtiğimiz hafta sonunda yoğun mesai yaptı. İlçenin 5 mahallesinde Silivri Belediyesi eliyle yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Yılmaz, ziyaretlerinde bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yoğun mesaisine 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü Selimpaşa Mahallesi ile başlayan Volkan Yılmaz, Kapalı Pazar Yeri ve Güneş Enerji Sistemi (GES) Projesi’nde devam eden çalışmaları inceledi. Merkez bölgesinde yürütülen Sokak İyileştirme Projesi çalışmalarını da denetleyen Yılmaz, ardından Halaskargazi Caddesi’nde planlanan çalışmalar üzerine incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz ayrıca burada sohbet ettiği esnaf ve vatandaşları çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Aynı gün Yeni Mahalle ve Mimarsinan Mahallesi’ni de ziyaret eden Başkan Yılmaz, çalışmaların devam ettiği Silivri Millet Bahçesi Projesi ve Silivri Belediyesi Halk Plajı’nda incelemelerde bulundu. İlk gün temaslarını Cumhuriyet Parkı’nda bir araya geldiği hemşehrileriyle sohbet ederek tamamladı. 17 Temmuz 2022 Pazar gününde de ziyaretlerini sürdüren Başkan Yılmaz, Sokak İyileştirme Projesi kapsamında Gümüşyaka Mahallesi merkez bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Yılmaz, daha sonra Gümüşyaka Mahallesi Krallık Parkı’nda devam eden yenileme çalışmalarını ve mahalleye kazandırılacak olan halı saha çalışmalarını inceledi. Gümüşyaka’nın ardından Değirmenköy Mahallesi’ne geçen Yılmaz, burada Değirmenköy Futbol Stadı çevresine Silivri Belediyesi tarafından kazandırılan park ve spor alanlarını kontrol etti. Başkan Yılmaz, yoğun geçen hafta sonu mesaisini Değirmenköylü üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturacakları Kapalı Pazar Yeri alanında yaptığı inceleme ile noktaladı.