Başkan Yılmaz: 'Deprem seferberliği ilan edenler ortadan kayboldu'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı mayıs ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında mayıs ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkan Vekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkan Vekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 9 gündem maddesinin komisyona gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

“ESKİ SANAYİ ÜST GEÇİDİ ÇALIŞMALARINDA İBB’NİN İHMALİ VAR”

Gündem maddelerine geçilmeden önce söz alan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu’nun “Vatandaşlarımız, bakımsız halde olduğu için yıkılan Silivri Eski Sanayi Üst Geçidinin yerine yenisinin neden yapılmadığını soruyor. İBB’nin yapım çalışmaları Karayolları tarafından üst geçidin gereksiz bulunması nedeniyle durduruldu. Başkanım, belki bu konuda siz de açıklama yapmak istersiniz.” sözlerine yanıt veren Başkan Yılmaz, “Söylediklerinizin bir kısmı doğru ancak bir kısmında da bilgi eksikliği ve yanlışlıklar var. Vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı Eski Sanayi Üst Geçidinin hali içler acısıydı. Biz de buranın depreme dayanıksız olduğunu, İBB’nin Tuzla’dan Silivri’ye kadar sorumluluğunda olan bütün üst geçitlerin kontrollerini ve bakım onarımını yapması gerektiğini ifade etmiştik. Objektif bir haber kanalı da bu üst geçidin durumunu haberleştirmişti. Bundan 1-2 gün sonra, bizim de girişimlerimizle İBB, yenisini yapmak üzere üst geçidin yıkımını gerçekleştirdi. Çok da isabetli bir karar oldu. Akabinde ben İBB yetkililerine, ‘Burada Karayollarının bir Viyadüklü Geçiş ve Yan Yol projesi var. Bu proje ile ilgili Karayollarından fikir alıp üst geçidin yapımına öyle başlayın’ dedim. Bundan sonra inşaat süreci başladı ve ardından bir süre sonra çalışmalar durdu. Sonrasında Karayolları ile görüştüm. Karayolları İBB’ye yazdığı yazı ile şunu söylüyor; ‘Şu an üst geçit inşaatı yaptığınız yerde, ekte size sunulan Karayollarının yaptığı bir Viyadüklü Geçiş Projesi bulunmaktadır. Siz, üst geçit projenizi ekteki projeye uygun kodlarda ve uygun şekilde yapabilirsiniz.’ Yani buraya bir üst geçit gereksizdir denmiyor. Karayollarının bu projeyi durdurması gibi bir şey de asla söz konusu değil. Maalesef Karayollarının projesine uygun olmayan yerlere temeller açılmış, betonlar dökülmüş. İBB ile görüştüm. Şimdi yeni proje çiziliyor. Yeni proje biter bitmez Karayollarının projesine uygun bir üst geçit yapılacak. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama burada İBB’nin yetkililerinin ve görevlilerinin bir ihmali söz konusu. Zamanında bu görüşü alıp, bu görüşe göre projelerini çizdirip başlasalardı bu duraksama da olmazdı, milli servet de heba edilmezdi. Dilerseniz Karayollarının İBB’ye yolladığı yazıyı sizlerle paylaşabilirim.” dedi.