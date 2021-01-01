Başkan Yılmaz Depremle Mücadele Çalışmalarını Anlattı
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2 yıl içerisinde yapılan depremle mücadele çalışmalarını Silivri Belediye Meclisi Mart ayı 2.birleşiminde meclis üyeleri ve kamuoyu ile paylaştı.|
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle depremle mücadele çalışmalarını anlattı. 2 yılda atılan adımları, uygulamaya konan proje ve faaliyetleri 2021 yılı Mart ayı meclis toplantısı 2.birleşimi sonrasında kamuoyu ile paylaşan Başkan Yılmaz, “Afetlere dirençli bir Silivri için çalışıyoruz” mesajı verdi.