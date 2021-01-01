Başkan Yılmaz Depremle Mücadele Çalışmalarını Anlattı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2 yıl içerisinde yapılan depremle mücadele çalışmalarını Silivri Belediye Meclisi Mart ayı 2.birleşiminde meclis üyeleri ve kamuoyu ile paylaştı.| Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle depremle mücadele çalışmalarını anlattı. 2 yılda atılan adımları, uygulamaya konan proje ve faaliyetleri 2021 yılı Mart ayı meclis toplantısı 2.birleşimi sonrasında kamuoyu ile paylaşan Başkan Yılmaz, “Afetlere dirençli bir Silivri için çalışıyoruz” mesajı verdi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2 yıl içerisinde yapılan depremle mücadele çalışmalarını Silivri Belediye Meclisi Mart ayı 2.birleşiminde meclis üyeleri ve kamuoyu ile paylaştı.|
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle depremle mücadele çalışmalarını anlattı. 2 yılda atılan adımları, uygulamaya konan proje ve faaliyetleri 2021 yılı Mart ayı meclis toplantısı 2.birleşimi sonrasında kamuoyu ile paylaşan Başkan Yılmaz, “Afetlere dirençli bir Silivri için çalışıyoruz” mesajı verdi.

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