Başkan Yılmaz, Dünya Şehirler Günü'nde konuştu

Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen Dünya Şehirler Günü’nün açılış konuşmasını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz yaptı. Başkan Yılmaz “Yerel yöneticiler olarak atık üretmeyen bir yaşam modelini benimsiyor; bu harekete öncülük edecek şehirleri inşa etmek için çalışıyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı’nın (UN-Habitat) yürütücülüğünde her yıl farklı bir temayla dünyanın farklı şehrinde düzenlenen “31 Ekim Dünya Şehirler Günü” bu yıl; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, İstanbul Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. “Herkes İçin Sürdürülebilir Kent Geleceğinin Finansmanı” başlığında ve “Sıfır Atık” temasıyla gerçekleştirilen Dünya Şehirler Günü’nün açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, böylesine önemli bir organizasyona ülke olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sıfır atık hareketi büyük bir çevre hareketine dönüştü

Şehirler Günü’nün, şehirleri yeniden düşünmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Başkan Yücel Yılmaz, alt başlıklardan birinin Sıfır Atık olmasının ayrıca önemli olduğunu vurgulayarak “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde; 2017 yılında başlatılan sıfır atık hareketi artık; birçok ülkenin sahiplendiği büyük bir çevre hareketine dönüştü. Yerel yöneticiler olarak atık üretmeyen bir yaşam modelini benimsiyor; bu harekete öncülük edecek şehirleri inşa etmek için çalışıyoruz” dedi.

2 Kasım’da açılış var

Balıkesir’de; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesi için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluş ile dayanışma içerisinde çalıştıklarını kaydeden Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir olarak geçtiğimiz yıl Dünya Habitat Günü’ne ev sahipliği yaptıklarını da hatırlatarak “Şimdi de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şehirler Ağı’nın Türkiye Ofisi’ni şehrimize kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 Kasım’da Balıkesir’de düzenleyeceğimiz Kentlerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Yerelleştirme Konferansı kapsamında Ofis’in açılışını yapacağız. Ayrıca yine aynı gün, Birleşmiş Milletler Dünya Çevre Durum Merkezini de şehrimize kazandıracağız” dedi. Şehirler Günü’ne öncülük eden Emine Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye ve programın ev sahipliği yapan Üsküdar Belediyesi’ne teşekkür eden Başkan Yılmaz ayrıca, Gazze’deki İsrail zulmünün bir an önce bitirilmesi ve bu konuda somut adımlar atılması çağrısında bulundu, İsrail’in acımasız saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere başsağlığı diledi.