Başkan Yılmaz: 'Eğitime ve öğretime ne kadar önem versek azdır'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘Eğitime Yatırım Projeleri’ aralıksız devam ediyor. Silivri Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ilkokula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine okul çantası ve 1 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak kırtasiye malzemesi hediye etti. Öğrenciler için özel olarak hazırlanan setlerin içerisinde okul çantası ve beslenme çantası seti, 10’lu el işi kâğıdı, 12’li kuru boya, 12’li pastel boya, 12’li sulu boya, 12’li defter kitap etiketi, abaküs, A5 çizgili defter, A5 kareli defter, güzel yazı defteri, defter kabı seti, kalem açacağı (kalemtıraş), kalemlik, kırmızı kurşun kalem, siyah kurşun kalem, resim defteri, sayı sayma seti, silgi, stick yapıştırıcı, tahta kalem seti, oyun hamuru seti ve makas gibi malzemeler yer aldı. Okul setlerinin yaklaşık 3.500 öğrenciye ulaştırıldığı proje kapsamında Büyükkılıçlı İlk ve Ortaokulunda temsili dağıtım töreni düzenlendi. Öğrenciler okul çantalarını ve kırtasiye malzemelerini Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’ın elinden teslim aldı.

ARTAR: “ÇANTA VE KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITIMI GELENEKSEL HALE GELDİ”

Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, “Yaptığımız çalışmalardaki amacımız Silivri’mizde çocuklarımızın daha nitelikli eğitim görüp vatanına, milletine bağlı bireyler olarak yetişmesidir. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Artık gelenekselleşen bir sürecimiz var. 1. sınıfa başlayan çocuklarımızın çantaları ve kırtasiye malzemeleri Silivri Belediyemiz tarafından hazırlanıyor. Bu minvalde Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” dedi.

YILMAZ: “ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “2023-2024 eğitim yılı uyum haftasının içerisinde Büyükkılıçlı köy okulundayız. 1. sınıfa başlayan çocuklarımız için ders zili çaldı. Diğer öğrencilerimiz için ise önümüzdeki pazartesi ders zili çalacak. Biz her yıl 1. sınıfa başlayan çocuklarımızın okul çantalarını ve kırtasiye malzemelerini hazırlıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Silivri’de çocuklara, gençlere nasıl dokunabiliriz, onların eğitim, kültür ve sanat hayatlarına nasıl katkı sunabiliriz diye araştırmalar yaptık ve bu konuda çalışmalar yaptık. Bir sloganımız vardı; Silivri çarşı meydanından, sahilden ibaret değil, köylerimiz, köy okullarımız var dedik. Hanımefendilerimizin gözlerinizdeki en büyük endişenin çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak olduğunu biliyorduk. Yemeyip yedirdiğiniz, giymeyip giydirdiğiniz çocuklar, bizim çocuklarımız dedik ve şunu söyledik; Silivri’de 8. sınıfı bitiren her çocuğumuz bir yabancı dil konuşabilecek, bir müzik aleti çalabilecek ve lisanslı sporcu olacak demiştik. Yani onları donanımlı bir şekilde hayata hazırlamak bizim vazifemiz demiştik. Maalesef ki özel okullarla devlet okullarımız arasında bir makas var ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarıyla bu makas her geçen gün kapanıyor. Yerel yönetimler olarak bizlerin de bu konuda sorumlulukları olması gerekiyor. Yalnızca İlçe Milli Eğitim Müdürüne, Milli Eğitim Bakanlığına topu atarak bu görevlerden, bu sorumluluklardan kaçmamalıyız. Çünkü çocuklarımızı yarınlara hazırlamak bizlerin de asli görevleri arasında. Bu vizyonla çıktığımız yolda 12 köy okulumuzda çok hızlı bir şekilde kampanya başlattık. ‘Kütüphanesi, bilgisayar odası ve tiyatro salonu olmayan köy okulu kalmayacak’ dedik. Büyükkılıçlı’daki bu okulumuz da o köy okullarımızın arasındaydı. Okullarımızın kütüphanesini, bilgisayar odasını ve tiyatro salonunu yaptık. Bunu yaparken okullarımızın fiziki yapısına da dokunulması gerektiğini fark ettik. Sponsorlarımızın katkılarıyla okullarımızın hijyen şartlarını, fiziki şartlarını yeniledik. Dış cephelerinden tutun fiziki şartlarının yenilenmesiyle ilgili tüm çalışmalarımızı tamamladık. Tuvaletlerini hijyenik bir hale getirdik. Şunu iyi biliyoruz ki; biz çocuklarımıza ne kadar yatırım yaparsak, onların ne kadar yanında olursak yarının Türkiye’si daha mutlu, daha müreffeh ve daha huzurlu olacak. Okul seti kampanyasını düzenlerken şunu düşünmüştük: Deprem bölgesinde Silivri Belediyesi olarak 3 tane çadır köyümüz 1 tane de konteyner köyümüz var. ‘Anımız bir, acımız bir’ diyerek Hatay’da olduk. Silivri’deki çocuklarımıza çantalarını dağıtırken Hatay’daki çocuklarımızın da bu çantalarda hakkı olduğunu düşündük. Bu düşünceden hareketle, Kumlu ve Belen ilçesinde 1. 2. 3. ve 4. sınıfa giden bütün öğrencilerimizin, 4.100 çocuğumuzun çantalarını hazırladık. 2 gün önce Hatay’daydık. Oradaki çantaları dağıttık, çocuklarımızla beraber olduk, eğitimcilerimizle sohbet ettik. Biz şunu biliyoruz; eğitime ve öğretime ne kadar önem versek azdır. Onun için ben bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başta Kaymakamımız olmak üzere burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yine en büyük yükü çeken eğitimci kardeşlerime, öğretmen arkadaşlarıma ve kıymetli muhtarıma teşekkür ediyorum. Anneler merak etmesin; onların gözlerinin nuru, biricik evlatlarının hep yanında olan bir Belediye Başkanı olmaya devam edeceğime söz veriyorum.” ifadelerini kullandı.