Başkan Yılmaz evi yanan şehit babasına verdiği sözünü tuttu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehit babasının yangında küle dönen evini, Başkan Yücel Yılmaz’ın söz verdiği gibi yeni baştan inşa etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya’nın kırsal Orhanlar Mahallesi’nde çıkan yangında küle dönen şehit babasının evini yeni baştan inşa etti. 1996 yılında Kardak Kayalıkları’nda helikopter düşmesi sonucu şehit olan Rad. Üçvş. Tevfik Özdemir’in babası Esat Özdemir’in evinde çıkan yangının ardından durumu öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehit babasını ziyaret ederek evi yeni baştan inşa etme sözü vermişti.

“Her şeyiyle güzel dört dörtlük bir ev yaptılar”

Sözünü yerine getiren Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden şehit babası Esat Özdemir, evlerinde akşam namazını kıldıkları sırada engelli bir vatandaşın benzin döküp, yangın çıkarması üzerine canlarını zor kurtardıklarını söyleyerek, “Evimiz yandı, karşıdan seyretmek zorunda kaldık. Yücel Başkanımdan Allah razı olsun. Kendisi geldi gördü evi. Her şeyiyle güzel, dört dörtlük bir ev yaptılar, eşyaları aldılar. Yücel Başkanıma çok selam gönderiyorum. Allah, çoluğuna çocuğuna bağışlasın” diye konuştu.