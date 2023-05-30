Başkan Yılmaz: 'Gelecek Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye'dir'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İSKİ genel kurulu, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan İBB Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 28. dönem milletvekilliği genel seçimini ve Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi. Başkan Yılmaz, Üsküdar’da bir kaçak yapının yıkımı sırasında saldırıya uğrayan İBB ekiplerine de geçmiş olsun dileklerini iletti.



“VATANDAŞLARIMIZ SEÇİMLERDE ‘BÜYÜK TÜRKİYE’ ÜLKÜSÜNÜ DESTEKLEMİŞTİR”

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Yılmaz, “14 Mayıs 2023 tarihinde 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerini ve Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçimlerini gerçekleştirdik. Son olarak 28 Mayıs 2023 tarihinde de 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Seçimler şeffaf ve hukuk ilkelerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin ileri ve yüksek demokrasi standartlarına ulaşmış olması, taraflı tarafsız herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir gerçeklik olarak belirginlik kazanmıştır. Seçimlere olan yoğun katılım Türk milletinin demokrasi anlayışını, iradesini ve yeni yüzyıl özlemlerini sandığa yansıtmıştır. Bu kapsamda 2. tur oylamasında 12. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi, 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. Türk demokrasi ve siyaset tarihinde 2 turlu bir seçimin ilk örneğini yaşamakla birlikte, seçime katılım oranının yüksekliği; milli ve demokratik şuurun canlılığına da işaret etmiştir. Parlamento seçimlerinde vatandaşlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğunluğu Cumhur İttifakı’na tevdi etmiş ve Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını seçmiştir. Nitekim vatandaşlarımız ‘Büyük Türkiye’ ülküsünü desteklemiştir. Türk milleti, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta demokrasiye olan inancını, istiklal ve istikbaline, yüksek hedeflerine sandıkta sahip çıkmış, hür iradesine hiçbir mihrakın zincir vuramayacağını da açıkça dosta düşmana göstermiştir. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde küresel kuşatma yarışmış, Türkiye kutup yıldızını andıran aydınlığını korumuştur. Bundan sonra gelecek Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye’dir. ‘Türk ve Türkiye Yüzyılı’ hedefine ilk adım doğru adamla, Cumhur’un bizatihi varlığıyla kudretli bir şekilde atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’yi tüm samimiyetim ve saygılarımla kutluyor; seçimlerin ülkemize, milletimize, demokrasimize, gönül ve kültür coğrafyamıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum.” dedi.



“KAÇAK YAPIYA KARŞI HEPİMİZİN AYNI SAFTA YER ALMASI GEREKİYOR”

Üsküdar sahilinde bulunan kaçak yapının yıkımı sırasında saldırıya uğrayan İBB ekibine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Volkan Yılmaz, “Üsküdar’da bulunan bir kaçak yapının yıkımı sırasında İBB’mizin çalışanlarına ve bürokratlarına saldırı gerçekleştirilmiştir. Tüm siyasi partilerin kaçak yapıya karşı ve işgal edilen yerlerin yıkımına karşı duruşunun aynı safta olması gerektiğini düşünüyorum. İBB’mizin saldırıya uğrayan çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.