Başkan Yılmaz gençlerle buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede yaşayan genç nüfusun ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit edilmesi adına sık sık gençlerle bir araya geliyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlik buluşmaları kapsamında Emir Buhari Kültür Merkezi’nde Yıldırımlı gençlerle bir araya geldi. Gençlere yönelik yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Oktay Yılmaz, gençlerin yönetimde söz sahibi olduğu bir Yıldırım inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.

“Motivasyonumuzu gençlerden alıyoruz"

Yıldırım’da önceliğin her zaman çocuklar ve gençlerde olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Yeter ki idealist olsunlar, vatan ve millet sevgisi ile işlerini doğru yapsınlar. Genç kardeşlerimizin dinamizmiyle ülkemizin çok daha güzel işlere imza atacağını inanıyorum. Yıldırım Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.