Başkan Yılmaz: 'Hanımefendilerle yol yürüyoruz'

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programları kapsamında Silivrili kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Büyükkılıçlı, Seymen ve Fenerköy mahallelerinde yaşayan kadınlarla buluşan Başkan Yılmaz programlarda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar, Büyükkılıçlı, Seymen ve Fenerköy’de yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgiler verdi. Kahvaltı programlarına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Filiz Güler, MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Büyükkılıçlı Mahallesi Muhtarı Ahmet Mutlu, Seymen Mahallesi Muhtarı Bahattin Gença ve Fenerköy Mahallesi Muharrem Eren katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “KADINLARIMIZLA BULUŞTUĞUMUZDA HAYATIN KENDİSİNE DOKUNUYORUZ”

Buluşmalarda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’de yaşayan erkek vatandaşlarımız bazen bize sitem ediyor. ‘Niye sürekli kadınlarla bir araya geliniyor? Niye hep onlar dileniyor? Niye onlar gezilere götürüyor? Niye onlarla istişare ediliyor?’ şeklinde sorular soruluyor. Biz şunu biliyoruz ki; bir kadına, anneye dokunduğunuzda bir eşe dokunursunuz. Bir kadına dokunduğunuzda kundaktaki bebekten anaokulu çağındaki çocuğa, iş arayan üniversite mezunu gençten askerlik çağındaki gence, evlilik çağındaki genç kızlarımızdan evde olan engelli kardeşlerimize ve evde yaş almış bakıma muhtaç olan büyüğümüze kadar dokunuyorsunuz. Yani kadınlara dokunduğunuzda hayatın kendisine dokunursunuz. Silivri Belediyesi olarak hanımefendilere geniş bir yer ayırarak beraber yol yürümeye, omuzlarındaki yükün ağırlığını bilerek, o yüke ortak olmaya ve omuzlarındaki yükü hafifletmeye çalışmaya devam edeceğiz. Silivri Belediyesi olarak anaokulundan üniversite kurslarına, eğitim kurslarına, spor sahalarına, kültür tesislerine ve kütüphanelere varana kadar bütün yatırımları hayattaki tek endişeniz olan çocuklarınızı geleceğe yönelik hayata hazırlanmasına yapıyoruz. Çocuklarınıza ve gençlere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Kısacası Silivri’nin kadınlarıyla beraber yol yürümeye ve sizlerle bir olmaya devam edeceğiz. Ben bugüne kadar belediye başkanı olarak kendisi için benden bir şey talep eden bir hanımefendi görmedim. Kadınlarımızın talepleri ya torunu ya oğlu ya kızı ya eşi ya da o mahallenin yaşadığı alandaki sosyal problemlerle ilgili oldu. Hanımefendiler kendileri için bir şey istemiyorlar. Hep çocuklar ve gençler için geleceğe dönük yatırımlar konusunda bizlerden talepleri oluyor” dedi.

“HAZIR OYLARI ALMAYA ALIŞANLAR BURALARA GELMEDİLER”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimlerinin kırsala değer vermediği vurgulayan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimizde, Silivri bizim için çok kıymetli, çok müstesna ve İstanbul'un incisidir ifadelerini kullanmıştık. Silivri, potansiyelleri birçok kişi tarafından algılanamayan ama çok önemli potansiyelleri içinde bulunduran bir ilçedir. Silivri’yi yalnızca Silivri’nin sahilinden, çarşı meydanından ibaret görmeyeceğiz. Silivri’yi oralarda gezerek ve Silivri’nin merkezinden yönetmeyeceğiz. Silivri çok kıymetli ve müstesna bir şehir ama bu şehre değer katan en büyük özelliği kırsalı, köyleri, köylüleri ve çiftçileridir dedik. Onun için göreve geldiğimiz günden beri unutulan, görmezden gelinen köylerdeki problemleri çözme adına harekete geçtik. CHP grubundaki arkadaşlar, ‘Ya başkan yine mi Silivri? Yine mi köyler? Yine mi hayvancılar? Yine mi çiftçiler?’ dedi. Dinlemeye dahi tahammülleri yok. Onlar dinlemekten yoruldular ama ben onlara anlatmaktan, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Şile, köylü, çiftçi, hayvancı demekten ve onlarla bir araya gelmekten yorulmadım. Çünkü sizlerle bir araya geldiğimizde hayatın gerçekleriyle ve Silivri'nin gerçekleriyle karşılaşıyoruz. Silivri’ye en büyük değeri katacak alanlar bizim köylerimizdir. Turizmiyle, tarımıyla, doğal güzellikleriyle ve üreten insanlarıyla Silivri'nin en önemli fırsatı köylerdeki dinamiği hayata geçirmektir. Unutulmuş, seçimden seçime hatırlanan, yalnızca seçim günleri nasıl olsa babamın partisi, dedemin partisi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün partisi diyerek hazır oyları almaya alışanlar buralara gelmediler. Gelmeye tenezzül etmesinler. Silivri Belediyesi olarak buraya yalnızca sohbet etmeye ve kahvaltı etmeye gelmiyoruz. Biz sağlık ocaklarımızla, çocuklarımızın eğitim alacağı okullarımızdaki kütüphaneler, tiyatro salonları ve bilgisayar odalarıyla geliyoruz. Basketbol sahalarıyla geliyoruz. Hanımefendilerin piknik yapabilecekleri ve yürüyüş yapabilecekleri alanlarla geliyoruz. Yani sizlere hizmetlerimizle geliyoruz” diye konuştu.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK YAPIYORUZ”

Silivri Belediyesinin sosyal belediyecilik yaptığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak biz sosyal belediyecilik yapıyoruz. Sosyal belediyecilik kavramını dilinden düşürmeyenler, bugüne kadar sosyal belediyecilik anlamında hem şehir merkezine hem köylere bir şey katmamış. Biz diyoruz ki, ‘Kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres’ olmalıyız. Silivri’de kim darda ve yolda kalmışsa bizlerin yardımcı olması gerekiyor. Buradan hareketle Silivri Belediyesi olarak 5.000’e yakın ailemize her ay düzenli gıda yardımı yapıyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayan çocukların tüm çanta ve kırtasiye malzemelerini karşılıyoruz. Kıyafet alamayacak ailelerimizin tüm okul kıyafetlerini alıyoruz. 1.100 tane evladımızın her ay beslenme çantasını karşılıyoruz. Üniversiteyi kazanan çocuklarımıza 750 TL ‘Üniversiteye hoş geldin bursu’ veriyoruz. Üniversite ve Milli Savunma Üniversitesi giriş ücretlerini ödüyoruz. Silivri yaşayan 500 tane üniversite öğrencisi çocuğumuza her ay 750 TL yıllık 7.500 TL burs veriyoruz. Bütün bunları belediye kasasından para çıkarmadan bağışçılarımız ve hayırseverlerimizle yapıyoruz. Kanser ve diyaliz hastalarımızı ücretsiz bir şekilde Tekirdağ ve İstanbul'a taşıyoruz. Evde tıraş olamayacak yaş almış büyüklerin sakal tıraşından temizlik yapamayacak yaş almış büyüklerimizin evlerindeki temizliğe kadar evde bakım hizmetlerini sağlıyoruz. Silivri'deki düşkün, darda ve zorda kalanların yanında oluyoruz. Biz gecemizi gündüzümüze katıp Silivri'ye aşkla, ilk günkü heyecanla ve hiç eksilmeyen enerjiyle hizmet ediyoruz. Gece uyumuyoruz, gündüz yorulmuyoruz. Halka hizmet, hakka hizmettir şiarıyla yolumuza devam ediyoruz” dedi.