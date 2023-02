Başkan Yılmaz: 'Hatay'da çadır köyler kuracağız'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı şubat ayı meclis toplantısının 2. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve okunan dualar ile başladı. MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, depremle ilgili açıklamalarda bulunarak hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde ve sonrasında yaptığı konuşmalarda depremin yıkıcı etkilerinden ve yapılması gerekenlerden bahsederek, Silivri’den bölgeye giden yardımlarla ilgili bilgiler verdi. Başkan Volkan Yılmaz ayrıca depremden etkilenen Hatay’ın Belen ve Kumluca ilçelerine 1.500 kişinin konaklayabileceği çadır köyler kuracaklarını ifade etti.

“DEPREM BÖLGESİ İÇİN İNSANÜSTÜ BİR YARDIM AĞI OLUŞTURULDU”

Yaşanan deprem felaketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Maalesef ki ülkemiz, tarihler 6 Şubat 2023’ü, saatler sabaha karşı 04.17’yi gösterdiğinde 7.7 büyüklüğünde, saatler 13.24’ü gösterdiğinde ise 7.6 büyüklüğünde iki defa olmak üzere büyük bir deprem felaketi yaşamıştır. Neresinden bakarsak bakalım, büyüklüğünü nasıl kabul edersek edelim, karşımızdaki doğal afetin kahredici hasar ve hüznü hepimizin yüreklerimizi kavurmuştur. 10 Şubat 2023 tarihi saat 09.00 itibarıyla, yani depremin 5. gününde, şu ana kadar 18 bin aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 75 bine yakın kişinin de yaralandığı açıklanmıştır. Felaketin ağır bilançosu güzel memleketimize adeta kâbus gibi çökmüştür. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden olmuştur. Karşımızdaki yıkım devasa boyutlardadır. Depremde hayatlarını kaybeden her insanımıza, her kardeşimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, hâlâ tedavi altında bulunan kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimize yüreğimiz kanayarak üzülürken, halen devam eden kurtarma çalışmalarından sevindiren haberleri beklediğimizi paylaşmak istiyorum. İnanıyorum ki, depremin derin izleri milli birliğimizle birlikte silinecektir. Nitekim afetzedelere Türk devletinin müşfik ve cömert eli uzanmış, herkesi kucaklamıştır. Deprem bölgelerinde devam eden arama kurtarma faaliyetlerinde AFAD, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Bakanlıklar, Belediyeler, STK ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 150.000 kişi görevlendirilmiştir. İlk andan itibaren olağanüstü bir çalışma sahnelenmiştir. Devletimizin tüm imkânları seferber edilmiştir. Yerelden genele büyük bir kenetlenme atağı, insanüstü bir yardım ağı oluşturulmuştur. Milletimizin her bir ferdi üzerine düşeni yapmakta, elinden geleni gönlünden kopanı kardeşleri için bağışlamaktadır. İşte ihtiyacımız olan budur, işte bize yakışan budur, Türk milleti işte budur!” dedi.

“SİLİVRİLİLER DEPREMZEDE KARDEŞLERİNİN YARDIMINA KOŞTU”

Silivrililerin deprem bölgesine yardım için yürekten gayret gösterdiğini söyleyen Başkan Yılmaz, “Kıvanç duyduğumuz, iftihar ettiğimiz bir can beraberliği manzarası da Silivri’mizde yaşanmıştır. Kaymakamlığımız ve Belediyemiz öncülüğünde başlatılan ‘Anımız Bir Acımız Bir’ kampanyası, siyasi partilerin ve STK’ların kampanyaları, hayırsever iş insanlarımızın, yardımsever hemşehrilerimizin muazzam bir ilgisiyle karşılaşmıştır. Ayni ve nakdi bağışlara büyük teveccüh gösterilmiştir. Hamdolsun; Silivri bir olmuş, beraber olmuş, depremzede kardeşlerinin yardımına koşmuştur. Silivri Belediyesinin profesyonel 12 arama kurtarma görevlisi depremin ilk saatlerinden itibaren, Valilik ve AFAD koordinesinde bölgeye intikal etmiştir. 93 teknik personel, 96 destek Afad gönüllüsü ve 303 gönüllü vatandaşımız olmak üzere toplam 504 Silivrili hemşehrimiz afetle mücadele çalışmalarına katılmıştır. Hayırsever iş insanlarımız, yardımsever hemşehrilerimizin destekleriyle Alibey Spor Salonu ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulundan hazırladığımız 66 tır, Adana, Nevşehir ve Diyarbakır’daki un fabrikalarından 15 tır, gönüllü vatandaşlarımızca hazırlanan 28 tır olmak üzere toplam 109 yardım tırımız afet bölgesine sevk edilmiştir. Yardım tırlarımızın yanı sıra; 45 binek araç, 12 kamyonet, 11 kepçe, 8 kamyon, 8 ekskavatör, 5 minibüs, 2 karavan olmak üzere toplam 200 aracımız bu mücadelede yer almıştır. Diğer yandan; 2 adet mobil ikram ve mutfak aracımız, aşçılarımız ve görevli personellerimiz ile birlikte Hatay’ın Belen ve Kumlu ilçelerinde görevlendirilmiştir. Bugün olmayacaksak ne zaman olacağız? Bugün koşmayacaksak ne zaman koşacağız? Afet Koordinasyon Merkezimiz başta olmak üzere bağış toplama noktalarımızda gönülden çalışan, yürekten görev yapan, 4 gündüz gecesini gündüzüne katan tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Hz. Mevlana’nın dediği gibi, ‘Hayat bir nefestir aldığımız kadar, hayat bir kafestir kaldığımız kadar, hayat bir hevestir daldığımız kadar.’ Her şeyden önce insanız, akıl sahibiyiz, duygu sahibiyiz, duruş sahibiyiz, fikir sahibiyiz, mukaddesat ve mukadderat sahibiyiz. Zorluklar çok olsa da direnmeliyiz, sıkıntılar bunaltsa da katlanmalıyız, felaketler dört koldan üzerimize gelse de dayanmalıyız. Acılara birlikte göğüs gerdiğimiz sürece, dayanışmayı canlı tuttuğumuz müddetçe daha güçlü, daha metin, daha muktedir bir toplum oluruz. Yapmamız gereken kendi kafamızla düşünmemiz, kendi gönlümüzle hissetmemiz, insani değer ve emanetleri kendimize pusula yapmamızdır. Yüce dinimiz, şartlar ne kadar ağır olursa olsun sürekli bizlere umut aşılamaktadır. Asıl tehlike, asıl tehdit, karamsarlığın enkazı altında kalmaktır. Türkiye birinci derece deprem kuşağında olup, çok sayıda diri fay hattının üzerindedir. Coğrafyamızın değişmez, değiştirilemez gerçeği budur. Ancak kaderimiz, kederimize de dönüşmemelidir. Önemli olan depreme karşı dayanıklı binaların yapılması, depremle mücadele şuurunun topyekûn kazanılmasıdır. Depremle yaşamasını öğrenmek, buna müzahir bir hayat ve gelecek planlaması yapmak, artık ihmal edemeyeceğimiz bir mecburiyettir. Biliyoruz ki hayatları söndüren deprem değil tedbirsizliktir! Kaçak binalar, kaygan zeminler, iş bilmez müteahhitler, denetim kusurları, tehlikeyi hafife alan düşüncesizlikler, bana bir şey olmaz pervasızlığı çözülmesi gereken öncelikli sorunlarımız arasındadır. Deprem dünyanın her yerinde görülen doğal bir felakettir ve bundan kaçış yoktur. Yerimizde sayarak, depremle mücadeleyi günlük siyasi polemiklere kurban ederek ulaşacağımız bir yer olamayacaktır. Muhtemel İstanbul depremi için acilen her türlü senaryo baz ve esas alınarak hazırlık yapılmalı, önlemler derinlemesine geliştirilmelidir. Dayanışmayla engelleri aşacağız. Yardımlaşmayla karanlık geceden çıkacağız. El ele, omuz omuza, güç birliği yaparak, devlet-millet kenetlenmesiyle üzerimizdeki enkazı mutlaka kaldıracağız. Felaketler karşısında soğukkanlı tavır, sağduyulu duruş, aklıselim sabır, yegâne dayanağımız ve tercihimiz olmalıdır. Allah’ın izni ve inayetiyle kötü günler geçecektir. Allah her türlü afet ve musibetten ülkemizi esirgesin, milletimizi ve insanlığı korusun, hepimizin yar ve yardımcısı olsun.” ifadelerini kullandı.

“DEPREM BÖLGESİNDEKİ 1500 VATANDAŞIMIZIN BARINMA İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ”

Silivri Belediyesinin kendi imkânlarıyla Hatay’da bir çadır köy kuracağını açıklayan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak kendi imkânlarımızla Hatay’ın Belen ve Kumlu ilçelerinde içerisinde mutfağı, aşçısı, yemekhanesi, duşları ve tuvaletleri olan çadır köyler kuracağız. Şu an itibarıyla 12 tane konteyneri oraya göndermek üzereyiz. Bacası, izolasyonu, altında keçesi olan 150 çadırı bölgeye sevk ediyoruz. Her çadırda 10 kişi konaklayabilecek ve yaklaşık 1.500 insanımızın barınma ihtiyacını karşılamış olacağız. Yardımsever vatandaşlarımızın da bu konuda bize destek olmasını istiyoruz. Diğer depremden etkilenmeyen büyük şehirlerin her biri 1-2 ilçede böyle çadır köyler kurarsa AFAD’ın, Kızılay’ın yükü büyük oranda hafifleyebilir. Yoğunluk geçtikten sonra da Hatay’a, deprem bölgesine bir ziyaret planlayacağız. Bu ziyarete meclis üyelerimiz de katılırsa çok memnun oluruz.” diye konuştu.