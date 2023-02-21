Başkan Yılmaz Hatay’da çadır köyleri ziyaret etti

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 Pazarcık ve 7.6 Elbistan merkezli depremlerden dolayı yaşanan mağduriyetler el birliği ile gideriliyor. Depremin ilk gününden itibaren afet bölgelerine yardım eli uzatan Silivri Kaymakamlığı ve Silivri Belediyesi, “Anımız Bir Acımız Bir” kampanyası kapsamında birçok ihtiyaç malzemesini 10 ile ulaştırdı. Özellikle depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Hatay’da ise çadır köyler kurularak depremzedelerin konaklamalarına imkân sağlandı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belen, Kumlu ve Defne ilçelerindeki çadır köylerde yürütülen çalışmaları incelemek üzere Hatay’a gitti. Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekiplerince kurulum çalışmaları devam eden çadır köylerde depremzedelerle de bir araya gelen Başkan Yılmaz, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

KOORDİNASYON TOPLANTILARI DÜZENLENDİ

Yürütülen çalışmaların eksiksiz yerine getirilmesi amacıyla Belen ve Kumlu ilçe afet merkezlerinde, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Kumlu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi Etüt Proje ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Tarık Gürleyen, Silivri İlçe Afet Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu’nun katılımıyla iki ayrı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli ile bir araya geldikten sonra Defne’ye geçen Başkan Yılmaz, çadır köyün yapılacağı alanda Defne Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Kadıoğlu ile görüştü.

“DEPREMİ YAŞADIK, İYİYİZ”

Toplantılar sonrasında Hatay Antakya’ya geçen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yıkılan binaların olduğu cadde ve sokakları inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Yılmaz’ın son teması ise İskenderun Devlet Hastanesi oldu. Burada Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan ile bir araya gelen Başkan Yılmaz, mobil mutfak kurulması üzerine fikir alışverişi yaptı. Bu sırada Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Başkan Yılmaz, “Depreme hastanede yakalandık. Silivri ekibimizde herhangi bir olumsuzluk yoktur.” açıklamasında bulundu.

“YAŞANANLARDAN DERS ÇIKARMALIYIZ”

Ziyaretlerden sonra günü değerlendiren Başkan Volkan Yılmaz, Türkiye’nin büyük bir felaket yaşadığını ve bu yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Başkan Yılmaz, “Buradaki enkaz manzarasına savaş uçaklarının bombaları değil hepimizin bildiği ama yüzleşmekten kaçındığı deprem gerçeği neden oldu. Dolayısıyla artık yarından tezi yok Silivri’de, İstanbul’da, kentsel dönüşüme başlamak zorundayız. Aksi halde bu görüntülerin Silivri’de yaşanmasının İstanbul’da yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

