Başkan Yılmaz: 'Hedefimiz Afetlere Karşı Dirençli Bir Kent Yaratmak'

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından; afetlerin olası etkilerini ortaya koymak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için yapılacak çalışmaları tarif etmek, sorumluları ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla hayata geçirilen, İl Afet Risk Planı (İRAP) için Silivri’de bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Silivri Kaymakamlığı öncülüğünde Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirilen ilçe afet koordinasyon kurulu toplantısında, Silivri’deki çalışma gruplarının İRAP ile ilgili yapmış olduğu faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca yaklaşan kış mevsimi nedeniyle hayata geçirilen karla mücadele eylem planı konuşuldu. Silivri Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu’nun, Silivri’de afetlerin olası etkilerinin önüne geçebilmek için aldıkları önlemleri ve yaptıkları çalışmaları anlattığı sunum ile başlayan toplantı, yapılan konuşmalarla devam etti.

YILMAZ: “AFET RİSKİNE KARŞI BİRÇOK YATIRIM YAPIYORUZ”

Programda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün, İl Afet Risk Azaltma Planının ilçemize uyarlanması kapsamında bir toplantı gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Eskiden doğal afetler yaşandığında vatandaşlarımızdan ‘Nerede bu devlet!’ diye bir feryat yükseliyordu. Çok şükür ki hem hükümetimizin hem de İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun gayretleriyle devletimiz artık, bir afet yaşandığında sahada ve alanda vatandaşlarımızın yanında oluyor. Türkiye, bir deprem kuşağında olması sebebiyle çok önemli riskleri içerisinde barındırıyor. Silivri’miz de maalesef afet konusunda çok kırılgan bir ilçe. Olası bir Marmara Depremi’nde merkez üssünün olabileceği ve bu depremin en yoğun hissedilebileceği bir coğrafyada yaşıyoruz. Deprem ile birlikte heyelan, su taşkını ve yoğun kar yağışı gibi riskleri de yoğun bir şekilde taşıyoruz. Bu nedenle biz göreve geldiğimizden beri bir yandan kentimizin potansiyellerini fark edip bu yönlerini güçlendirirken, bir yandan da afet risklerini göz önüne alıp bu konuda yatırımlar yapıyoruz. Göreve gelir gelmez, İstanbul’da belediye eliyle kurulmuş ilk Afet Koordinasyon Merkezi’ni inşa ettik. Bu bizim sorumluluğumuzda olan bir yatırım değildi ancak biz bu duruma aldırış etmeden Silivri’mizin insanları için gerekli olan bu merkezi ilçemize kazandırdık. Sayın Kaymakamımız Tolga Toğan da buraya bir jandarma memurumuzu ve bir polis memurumuzu istihdam etti. Böylece 7/24 esasına dayalı örnek bir çalışmayı Silivri’de başlatmış olduk. Tabi afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gerekenler var. Bu düşünceden hareketle İçişleri Bakanımız 2021 yılını ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan etmişti. Afet Koordinasyon Merkezimiz ile 2021 yılında Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere tüm belediyeler arasında en fazla eğitim veren belediye olduk. 100 bini aşkın vatandaşımıza eğitim verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekibimiz ile İzmir Bayraklı’da meydana gelen depremde vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu Silivri Belediyesi adına bir ilkti. Ardından Türkiye’nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarında ve sel felaketlerinde SAK ekiplerimiz, verdikleri mücadeleler ile göğsümüzü kabarttı. SAK ekiplerimiz, Türkiye’de AFAD’a akredite olan ikinci arama kurtarma ekibi oldu. SAK ekiplerimizle ve Afet Koordinasyon Merkezimiz ile AFAD’ın gerçekleştirdiği bütün çalışma ve projelerde en yakın çözüm ortağı ve paydaş oluyoruz. Ben buradan bir kez daha fedakârca çalışan Afet Koordinasyon Merkezimize ve SAK ekibimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN HER TÜRLÜ GÖREVİ YERİNE GETİRECEĞİZ”

Konuşmasına Silivri’de afetlere karşı alınan önlemleri anlatarak devam eden Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’de afet risklerinin azaltılması ve afetlere karşı alınması gereken önlemlerle ilgili birçok çalışma yürütüyoruz. Önümüzde yaklaşan bir kış mevsimi var. Geçen yıl ve ondan önceki yıl kış aylarında ilçemizde yoğun kar yağışı oldu. Çok şükür ki aldığımız önlemler ve yaptığımız çalışmalarla son iki kışı da sorunsuz bir şekilde geçirdik. Bu yıl da Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yaşanacak her türlü olumsuzluğa hazırız. Biz Silivri Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmaları da yapıyoruz. Silivri Belediyesinin bünyesinde Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SİYTAŞ) adında, ana hedefi kentsel dönüşüm olan bir şirket kurduk. Bu şirketimiz ile sadece belediye kaynaklarıyla kentsel dönüşüm çalışması yapabilen ender belediyelerden bir tanesiyiz. Eski Varnalı Konutları olarak bilinen bölgede, 120 konutta kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Silivri’de 2009 yılında yaşanan sel felaketinin ardından Boğluca Deresi çevresi yapı yasaklı alan olarak ilan edilmişti. Bu nedenle burada bulunan riskli binaların üzerine bir çivi bile çakılamıyordu. 2,5 yıl boyunca yaptığımız yoğun çalışmalar ile yapı yasağı kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapı yasağı kaldırılan planlar ilçemize gelecek, 1 ay burada askıda kalacak ve ondan sonra 153 hektarlık alanda bulunan yapılar yenilenebilecek. Tabii ki doğal afetlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz ancak şunu ifade etmek istiyorum; Silivri Belediyesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da afetlere dirençli bir kent yaratmak adına üzerimize düşen her türlü görevi ve sorumluluğu yerine getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “ALINAN TEDBİRLER SEVDİKLERİMİZİN HAYATINI KURTARABİLİYOR”

Başkan Yılmaz’ın ardından bir konuşma yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri olarak en büyük risklerimizden bir tanesi maalesef deprem. Silivri Belediyemiz, kurum ve kuruluşlarımız ve STK’larımız ile alınacak tedbirler noktasında koordinasyonlu bir şekilde çalışıyoruz. Silivri Belediyemiz tarafından kurulan Afet Koordinasyon Merkezimiz, en fazla eğitim veren, en fazla araç gerece sahip, bir afet veya kar yağışı gibi durumlarda en iyi ve en seri şekilde organize olabilen merkezlerin başında geliyor. Bizler hâlâ burayı nasıl daha fazla geliştirebiliriz diye mesai harcıyoruz. Bir deprem, sel veya taşkın yaşandığında öncesinde alınan tedbirlerin ne kadar hayati olduğu gün yüzüne çıkıyor. Depreme karşı alınan tedbirler sevdiklerimizin hayatını kurtarabiliyor. Bu nedenle afetlere karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Binbaşı Murat Karagöz, Afet ve Tahliye Çalışma Grubunun faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Toplantıya; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Afet ve Acil Durum Tahliye Planlama Şube Müdürü J. İs. Bnb. Murat Karagöz, Silivri Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu, 27 Afet Çalışma Grubu, resmi kurum ve kuruluş müdürleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.