Başkan Yılmaz hem Malatya'da hem Balıkesir'de çalışıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bir yandan Balıkesir’in 20 ilçesinde projelerini sürdürürken bir yandan da deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 66 gündür vardiyalı olarak deprem bölgesinde görev yapan Büyükşehir ekipleriyle beraber Malatya’da sahur sofrasında bir araya geldi. Depreminin ilk gününden bu yana gerek bölgede gerçekleştirdiği arama-kurtarma, enkaz kaldırma, altyapı ve insani yardımlarla, gerekse Balıkesir’e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılanması noktasında elini taşın altına koyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depremin üzerinden 66 gün geçmesine rağmen belediye başkanıyla, personeliyle bölgede görev yapmaya devam ediyor.

Biryandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 20 ilçedeki sürdürdüğü projelerini yerinde inceleyen Başkan Yücel Yılmaz bir yandan da Malatya’daki Büyükşehir çalışmalarını yerinde kontrol ediyor. Deprem bölgesinde ikamet sayılarının artması, ticaretin yeniden canlanmasına ve sürdürülebilir hale gelmesi için büyük bir çaba harcan Başkan Yılmaz, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BALGÜÇ Vakfı iş birliğinde “Balıkesir Çarşı” ile Adıyaman’a kalıcı bir gönül köprüsü de kuruyor.