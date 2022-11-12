Başkan Yılmaz: 'Herkes kendi işini yapsın'

Silivri Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı 2. oturumu gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından pazartesi günü de meclis gündemini meşgul eden ‘Silivri Belediyesi, Silivrispor’a sahip çıkmıyor’ algısıyla ilgili açıklamalarda bulunarak son noktayı koydu. Silivrispor üzerinden bir gerilim ve çatışma ortamı oluşturulmak istendiğini ifade eden Başkan Yılmaz; hafta içinde kendisi, ekibi ve yönetim kurulu üyelerini belediyeye davet ettiği Silivrispor kulüp başkanı ile aralarında geçen diyaloğu kamuoyuna anlattı.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ SİLİVRİSPOR’A SAHİP ÇIKMIYOR ALGISI OLUŞTURULMAK İSTENİYOR”

Meclis toplantısında Silivri Belediyesinin Silivspor’a yardım yapmadığı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Son zamanlarda Silivri Belediyesi, Silivrispor’a sahip çıkmıyor şeklinde bir kamuoyu oluşturulmak isteniyor. Ben bu konuyu Silivri kamuoyu ile son kez paylaşmak istiyorum. İyi ve güzel hasletlerden mahrum zihniyet sahiplerine toplumsal olarak sahip çıkılmamasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemi yaşadığımızı ifade etmek isterim. Niyet okuyucusu değilim, öyle de bir iddiam olamaz. Ancak sözler, söylemler, sözleri söyleyenler, söylenme şekillerine bakıldığında sözlerin ne amaçla söylendiği ve esasında asıl muradının ne olduğu çok kolay anlaşılabilir. Silivri Belediyesi, Silivrispor’a sahip çıkmıyor denilirken esasında Volkan Yılmaz Silivrispor’a sahip çıkmıyor hatta engel olmaya çalışıyor denilmeye çalışıldığını geçmişte olup bitenlere bakıldığında anlamamak mümkün değildir. En azından benim açımdan böyledir. Neden, niçin böyle davranırlar bu kamuoyu tarafından da pek iyi biliniyor. Böyle yapılıyor diyerek yapılmaya çalışılanlardan bir rahatsızlığım, bir endişem ve bir çekincem asla söz konusu değildir. Saklı, gizli niyet ve küçük hesaplarla gerçeklerin dışında bir yerde yalanlara dayalı bilgileri olur olmaz yerlerde yayanlara boş bulunup da inanacak saf, temiz, iyi niyetli, samimi hemşehrilerimin olabileceği ihtimali de beni üzüntüye sevk eder.” dedi.

“HİZMETLERİMİZ KİMSELER İÇİN DEĞİL HERKES İÇİNDİR”

Göreve geldiği günden bu yana eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Volkan Yılmaz, “31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Silivri’de Cumhur İttifakı’nın belediye başkanı adayı, MHP’li Volkan Yılmaz olarak vatandaşımızın karşısına çıktım. Halkımızın teveccühü, Cenab-ı Allah’ın takdiriyle 8 Nisan 2019 tarihinde belediye başkanlığı sorumluluğunu üstlendim. Önce ülkem ve milletim sonra partim anlayışını siyasetinin merkezine koyan liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin, seçilen bütün partili arkadaşlarına talimatı olan, ki şahsen gönülden içselleştirdiğim parti rozetimi yakamdan çıkardım. Partizanlık ve particilik yapmaksızın, milliyetçi-ülkücü kimliğimle Silivri’ye hizmet etmeyi kendime her zaman şiar edindim. Bu yolda yürüdüm, yürümeye de devam edeceğim. Nasip olur da seçildiğimiz takdirde nasıl bir yönetim ve belediyecilik yapacağımızı o günlerde kamuoyu ile paylaşmıştık. Yazdık, çizdik, söyledik. Bunlar Silivri’nin hafızasında taptaze duruyorlar ve kayıtlarda da varlar. Kimsesizlerin kimsesi, kısık seslerin sesi olarak eşit, adil, hakka hukuka uygun olarak kamu kaynaklarını israf etmeksizin şehrimizin ve insanımızın ihtiyaçlarını karşılayacağımıza söz verdik. Hizmetlerimizi kimseler için herkes için yapmaya dikkat ettik. Hiçbir kimseye benimle ya da bizimle olmadı diyerek zorluk çıkarmadık, zulüm etmedik. Zengin fakir, yerli yabancı, merkezden taşradan, bizden sizden ayrımı asla yapmadık. Malına mülküne gücüne, nüfusuna, konumuna bakarak hiç kimseye ayrıcalık tanımadık. Ya ne yaptık? 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere, yasaların belediyelerin görevleri arasında sıraladığı iş ve işlemleri yine yasaların işaret ettiği usuller ve esaslara uygun olarak yerine getirdik. Belediyelerin görevleri, genel olarak tabiri caizse beldelerde yaşayanların beşikten mezara kadar olan ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir. Söz konusu görevlerin ifasında esas hizmetlerin görülmesinde kamuya ait kaynakların doğru kullanılmasını ve bir kamu zararı oluşmamasını önceledik. Görmek isteyen gözler için geride bıraktığımız 3,5 yıllık hizmet dönemimiz bunların örnekleriyle doludur.” ifadelerini kullandı.

“AKLISELİM HİÇBİR SİYASETÇİ BU KONUYA ALET OLMAMALI”

Silivrispor üzerinden bir gerilim ve bir çatışma ortamı yaratılmak istendiğini söyleyen Başkan Yılmaz, “Bir önceki meclis toplantımızda CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu’nun Silivrispor’a destek verilmiyor ifadeleri, CHP Meclis Üyeleri Melih Yıldız ve Süheyl Kırkıcı’nın bu konudaki çıkışı ve daha sonra yaşananları kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Meclis toplantımız bittikten sonra kendisini belediyeye davet etmek üzere Silivrispor kulüp başkanını aradım. Telefonuma cevap verilmedi. Arkasından birkaç saat sonra kendisi beni aradı. Biraz rahatsız olduğunu, telefonu duymadığını ifade etti. Ben de mecliste konu olduğu üzere kendisini, ekibini ve yönetim kurulunu Silivri Belediyesine davet ettim. Bakın ben 2 ay önce, 2,5 milyon TL’lik bir tesisi tek kelimede Silivrispor’a yapan, o süreçte 100 bin TL gibi bir konaklama bedelini ödeyen, akabinde meclis üyelerimizin oluruyla Silivrispor’a 150 bin TL destek veren bir Belediye Başkanıyım. Canlı yayınlarda, açık oturumlarda konuşulan, sonra da hadlerini aşarak benimle hiç konuşmadan üç siyasi partiye önerge teklif edilen yerde ben sabırla dinledim ve ondan sonra kendilerini davet ettim. Kendisi yönetim kurulu üyeleriyle görüşüp beni arayacağını söyledi. Geri aranmadım. Bana bir mesaj ile geri dönüldü. Şimdi bu mesajı Silivri kamuoyu ile paylaşmak istiyorum: ‘Sayın Başkanım. Bu mesajı şahsım ve yönetim kurulu adına atıyorum. Arkadaşlarla görüştüm. İş yoğunluğunuzdan olsa gerek yaklaşık 2 yıldır bizleri kulübümüzde ziyaret edemediniz. Nazik davetiniz için teşekkür ediyoruz ama bu kez sizi Silivrispor kulübümüzde ağırlamak istiyoruz. Sizin için hangi saat müsaitse biz kulüpte olacağız. İyi akşamlar.’ Ben de mesaj ile geri dönüldüğü için mesaj ile cevap verdim: Sayın Başkan, ben meclise sizi ve ekibinizi davet edeceğimi söyledim ve sizi arayarak davet ettim. Dolayısıyla davete icabet edip etmeyeceğiniz sizlerin bileceği bir konudur. Silivrispor kulübü hepimizin! Sonrasında bir ziyaretimiz olur. Yarın saat 14.30’da sizleri bekliyor olacağım dedim. Sonrasında kulüp başkanından bir mesaj daha geldi. Onu da sizlerle paylaşıyorum: ‘Sayın Başkanım bizi davet edeceğinizi söylediğiniz belediye meclisinde benim ve ekibim hakkında gerçek dışı bir sürü ithamlarda bulunarak bizi yerden yere vurdunuz. Bizler sizin deyiminizle gariplerin ekmeği için harcamayı düşündüğünüz bütçelere göz koyabilecek kadar düşükler değiliz. Bizler ortak planlarla hareket ederek, olmayan rantı kovalayacak insanlar da değiliz. Ayrıca başımızı öne eğecek, utanılacak hiçbir şey de yapmayız. Sizin meclisteki çıkışınızdan sonra biz bir daha sizden ve belediyenizden destek almamaya karar verdik. İsterseniz otobüsü de vermeyebilirsiniz. Bizler iş güç sahibi insanlarız ve hepimizin ailesi, çocukları var. İki gün önce yediğimiz hakaretin ardından hiçbir şey olmamış gibi ayağınıza gelmeyiz. Eminim onurlu bir insan olarak siz de aynısını yapardınız. Davetiniz için teşekkür ediyor, uygun olduğunuz bir zaman olursa sizleri kulüp binamıza bekliyoruz.’ Kıymetli arkadaşlar daha önce de örnekleri yaşandığı üzere Silivrispor üzerinden bir gerilim ve bu gerilim neticesinde bir çatışma ortamı yaratılmak isteniyor. Buna aklıselim hiçbir siyasetçinin alet olmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

“SİLİVRİSPOR’U TARTIŞMANIN İÇİNE ÇEKMEYE KİMSENİN HAKKI YOK”

Silivrispor’u kendisi de dahil hiç kimsenin bir tartışma içine çekmeye hakkı olmadığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Silivrispor’a daha ligin başında 2 milyon 750 bin TL bir desteği veren belediye yönetiminin böyle bir tartışmanın içine çekilmesini doğru bulmuyorum. Bundan sonra bu konularla ilgili konuşmayı da düşünmüyorum. Ben burada kimseye hakaret etmedim, ithamda bulunmadım, yönetim anlayışıyla ilgili bir yorum yapmadım. Ben Silivri’nin Belediye Başkanıyım, onlar da kulüp yöneticileri. Onlar kendi işini yapacak, biz kendi işimizi yapacağız. Bizim onların işine karışmadığımız gibi onlar da bizlerin işine karışmayacak. Bugüne kadar ne bir adaya aday ol ya da aday olamazsın dememiş, hiçbir kongrede taraf olmamış bir Belediye Başkanını, siyasi partileri kullanarak, başka hesaplar yapmaya; böyle bir tartışmanın içine Silivrispor’umuzu çekmeye ben dahil kimsenin hakkı yok. Silivri’de her mecrada kendi dinamikleriyle yürüyen kurumların olması gerekiyor. Silivrispor da öyle. Herkes kendi işini yapsın! Kimse kimseye akıl vermeye kalkmasın. Herkes doğru bildiği işi doğru bir şekilde, bu şehre yakışan bir şekilde yapsın.” dedi.

