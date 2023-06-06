Başkan Yılmaz: 'Herkes vadetti ama yapmak bize nasip oldu'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı haziran ayı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri tarihinin en büyük projesi olarak nitelendirilen Silivri Şehir Geçişi Projesi hakkında önemli bilgiler verdi. Silivri Belediyesi başkanlığına aday olan herkesin vaatleri arasında yer alan kültür merkezi projesinin de kendisi tarafından hayata geçirileceğini açıklayan Başkan Yılmaz, Gençlik ve Kültür Merkezinde çalışmaların başladığını ve seçimler nedeniyle ertelenen resmî temel atma töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini ifade etti. Başkan Volkan Yılmaz ayrıca, Yeni Mahalle’ye kazandırılacak olan 7 hekimli Aile Sağlığı Merkezinde çalışmaların başladığını müjdeledi. Başkan Yılmaz’ın gündeminde Silivri Belediyesinin kurban bağışı kampanyası ve Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale gezileri de vardı.

“KURBAN BAĞIŞI KAMPANYASI İLE BÖLGEDE BİR SOSYAL YARDIMLAŞMA AĞI KURUYORUZ”

Kurban Bayramı öncesinde Silivri Belediyesi tarafından yapılacak olan Kurban Bağışı kampanyası hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Malumunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Biz 3 yıldır BizdenSize Sosyal Marketimiz aracılığıyla vatandaşlarımızdan kurban bağışı topluyoruz. Bu kurbanları Silivri’de üretim yapan küçük ölçekli hayvancılarımızdan satın alıyoruz. Kurbanları kestikten sonra da BizdenSize Sosyal Marketimiz aracılığıyla gıdaya ihtiyacı olan ve ete erişimi daha düşük olan ailelerimize bu bağışları dağıtıyoruz. Böylece ibadetler yapılmış oluyor, hayvancılarımız destekleniyor, bölgede bir sosyal yardımlaşma ağı kuruluyor ve fakir fukara, garip gureba bu kurbanlardan yararlanmış oluyor. Bu nedenle ben, Silivri’de hayır hasenat yapacak bütün vatandaşlarımızdan bu projemize destek olmalarını istirham ediyorum. Belediyemizin sosyal medya hesapları üzerinden bu yardımların fiyatlarını, ne şekilde sevk ve idare edileceğini çok yakında paylaşmış olacağız.” dedi.



“ÇANAKKALE GEZİLERİMİZ BU AY BOYUNCA DEVAM EDECEK”

Silivri Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle düzenlenen Çanakkale Gezisi etkinliği hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “2023 yılı çok önemli bir yıl. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin 100. yılını idrak ediyoruz. Bu kapsamda biz de Silivri’de yaşayan gençlerimizin kültür ve tarih bilincinin oluşmasının temellerini atabilmek için, 2023 gencimizi Çanakkale’ye götürdük. Geçtiğimiz hafta sonu Çanakkale şehitliklerini ziyaret ettik ve Çanakkale’yi geçilmez yapan o asil ruhların huzuruna çıktık. 2023 gencimizle orada olmak bize ayrı bir gurur verdi, ayrı bir haz verdi. Bugüne kadar yapmış olduğumuz geziler; kültür, tarih içerikli ve bu şehrin insanlarına bir şey katmayı amaçlayan geziler oldu. Bundan sonra da genç kardeşlerimizle, Silivri’nin güzel insanlarıyla bu gibi etkinliklerde beraber olmaya devam edeceğiz. Çanakkale gezilerimiz bu ay boyunca devam edecek. Şehit ve gazi yakınlarımız, gazilerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle her hafta sonu Çanakkale gezilerimizi sürdüreceğiz. Belki bir gün kendileri de isterse belediye meclis üyelerimiz ve eşlerini kapsayan bir Çanakkale gezisi de düzenleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“YENİ MAHALLE’YE 7 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KAZANDIRACAĞIZ”

Yeni Mahalle’de yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezinin temelinin atıldığını müjdeleyen Başkan Yılmaz, “Şu an Silivri’de, Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi binamızın olduğu yerde 7 hekimli bir Aile Sağlığı Merkezinin ya da halk dilinde Sağlık Ocağımızın temelini atmış bulunuyoruz. 5 ay içerisinde hızlı bir şekilde bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.



“SİLİVRİ’NİN EN KRONİK SORUNLARINDAN BİRİ DAHA TARİHE KARIŞIYOR”

Kentin iki yakasını bir araya getirecek dev proje hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivri’de yapılan projelerden belki de en büyüğü hayata geçirildi. Şehrimizin iki yakası bir araya geliyor. Yapılmaz, yapılamaz, hayal diyenler vardı ama hani bir laf var ya; hayaldi gerçek oldu! E-5 Karayolu trafiğe kapandı ve hafriyat çalışmaları başladı. Bu oldukça büyük bir proje. Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü ile Silivri Kınalı Köprüsü arasındaki tüm yan yolları, E-5’in tüm gövdesini kapsayan ve içerisinde köprülü kavşakları ve iki viyadüğü barındıran bir proje. Silivri Devlet Hastanemizin ve VEGA AVM’nin olduğu bölgeye yapılacak 320 metre uzunluğunda, 12 ayaklı dev viyadük ile şehrin iki yakası bir araya gelecek. Projenin bu ayağının 5-6 ayda bitirilmesi planlanıyor. Ardından otogar kavşağında 108 metre uzunluğunda bir viyadüğümüz daha olacak. Altında bir kavşak yer alacak ve trafik hiçbir şekilde kesintiye uğramayacak. Bu dev projenin nokta olarak Silivri’nin merkezinden başlamasını da artık sizlerin yorumuna bırakıyorum. Ben destekleri için Karayolları 1. Bölge Müdürümüze, Karayolları Genel Müdürümüz Abdülkadir Uraloğlu’na ki kendisi şu an Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu, geçmiş dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ediyorum. Tabii ki teşekkürlerin en büyüğünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye ediyorum. Silivri’nin en kronik problemlerinden birini daha tarihe kavuşturmak bize nasip oluyor.” ifadelerini kullandı.

“2023 YILINI REKOR SAYIDA İCRAATLA TAÇLANDIRACAĞIZ”

Silivri’ye kazandırılması planlanan Gençlik ve Kültür Merkezinde çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’de bir kültür merkezinin yapımı, tıpkı iki yakanın bir araya gelmesi gibi her belediye başkanının seçim kitapçığındaki vaatleri arasında yer alıyordu. Biz, kültür merkezinin yanına en az kültür merkezi büyüklüğünde bir gençlik merkezi ilave ettik. Yani herkes vadetti ama yapmak bize nasip oldu. Esasında temelini attık ve şu an çalışmalar devam ediyor ama seçimlerde açılış ve bu gibi toplantılar yapılamadığı için birçok açılışımızı seçim sonrasına bıraktık. Çok yakında Gençlik ve Kültür Merkezimizin resmî temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Ayrıca 2023 yılının ‘Hizmette Rekorlar Yılı’ olacağının sözünü vermiştik. Bu kapsamda 2023 yılını Silivri’de rekor sayıca icraatla, rekor sayıda tesisle taçlandıracağız.” dedi.