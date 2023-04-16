Başkan Yılmaz 'Hizmetiniz yok algınız çok'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi 2023 yılı nisan ayı toplantısının 3. oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda İBB’nin 2022 yılı faaliyet raporu görüşmeleri sırasında söz alan İBB Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun 4 yıllık görev süresini özetledi. Başkan Yılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbullunun dertleriyle dertlenmediğini ve aklının İstanbul’da olmadığını söyledi. Başkan Volkan Yılmaz ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun faaliyet raporu sunumunun sonunda Cumhur İttifakı’na ve hükümete yönelik yaptığı eleştirel açıklamaları da kınadı.



“TEK SERMAYENİZ ALTI OK, ONU DA ATMAYA YAYINIZ YOK!”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tamamladığı 4 yıllık görev süresini özetleyen Başkan Yılmaz, “Yüce meclisimizin çatısı altında gerçekleşen faaliyet raporu görüşmelerinde 4 yıldır MHP Grubu adına İstanbullu hemşehrilerimizin haklarını ve hukuklarını koruyarak, onların dertlerini kendi derdimiz bilerek; tespitlerimizi, değerlendirmelerimizi ve yapıcı eleştirilerimizi İBB Başkanının ve yönetiminin dikkatine sunarak kamuoyuna anlattık. Vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetler ve fikir alışverişleri neticesinde İstanbullu hemşehrilerimizin bize hak verdiğini, bizleri anladığını müşahede ettik. Ama ne hikmetse İBB Başkanının ne bizleri ne de İstanbullu hemşehrilerimizi anlamadığını, dikkate de almadığını üzülerek yaşadık ve gördük. Seslendik duymadınız, gösterdik görmediniz, söyledik dinlemediniz, anlattık anlamadınız… Bu hakikatten ve ‘Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az’ sözünden hareketle; bugün saatlerce bir sunum yapmak yerine sadece 2 dakika konuşup huzurlarınızdan ayrılmayı planlıyorum. 4 yılın sonunda Sayın İmamoğlu’nun İstanbul’un ve İstanbullunun dertleriyle dertlenmediğini, aklının, fikrinin, ruhunun ve hatta bedeninin İstanbul’da olmadığını, planlarının İstanbul’a dair olmadığını, planlarına ulaşmak için İstanbul’u bir araç olarak gördüğünü, İstanbul’a verdiği sözleri unuttuğunu ve unutturmaya çalıştığını, ‘Kimseye hesap vermem ve dilediğimi yaparım’ anlayışını, İstanbul karla, sel ile boğuşurken ‘Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor’ mesajını, algı operasyonlarını, hiç bitmeyen algı oyunları ve yanıltmalarını, İBB’yi borca batık hale getirdiğini, bir türlü başlamayan projelerini, başlayıp da bitiremediği projelerini, vadettiği projelerden 6 sıfır attığını, ‘İstanbul nimet, nimet’ diye haykırışlarını yaşayarak anladık. Sayın Başkana İstanbul’a yaşattıklarından dolayı vakti geldiğinde İstanbulluların nezaket ve ferasetle kendisine gereken cevabı vereceğini aklından çıkarmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Konuşmamın bu bölümünü sevgili mevkidaşım, Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can üstadın dizeleriyle bitirmek istiyorum: Hizmetiniz yok, algınız çok. Bunlara karnımız tok. Tek sermayeniz altı ok, onu da atmaya yayınız yok!” dedi.



“SADECE KURU SLOGANLARI ALKIŞLIYORSUNUZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun faaliyet raporu sunumunda Cumhur İttifakı’nı ve hükümeti eleştirmesinin doğru olmadığını ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “Biraz önce Başkan Beyin faaliyet raporu sunumunu izledik. Biz çok bir şey göremedik ve cevap verecek çok malzeme verdi ama bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Kendisine sadece tek bir konuda cevap vereceğim. Sayın İmamoğlu sürekli 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olduğunu söylüyor ancak konuşmasının son pasajında hiç mi hiç gerek olmayan konulara girerek kendi söylemleriyle örtüşmeyen açıklamalarda bulundu. Ekrem Bey’i radyoda dinleseniz Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) mitinginde, otobüsün tepesinde konuşuyor gibi hissederdiniz. Faaliyet raporu sunumunda alkış alan tek konuşması 14 Mayıs seçimleri, Cumhur İttifakı eleştirileri ve hükümet eleştirileri oldu. İstanbul’a 4 yılda yaptığınız alkışlanacak bir şey yok ki hamaseti alkışlıyorsunuz. Yalnızca kuru sloganları alkışlıyorsunuz. Ben ne kendi meclisimde ne de bu mecliste Cumhur İttifakı’nın, bakanların ya da milletvekillerinin çalışmalarıyla ilgili bir sunum yapmadım. Dolayısıyla Ekrem Bey’in alkışlanacağı eylemleri, söylemleri İstanbul’u ilgilendiren konular üzerine olmalı. ‘Enflasyonu düşüreceğiz, dövizi düşüreceğiz, daha adil bir Türkiye, daha müreffeh bir Türkiye’ gibi söylemleri oldu. Sayın Başkanın parantez içinde rüyasında göreceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı edasıyla yaptığı konuşmayı ben MHP Grup Başkanvekili olarak kınıyorum. Ben de şimdi buradan 14 Mayıs sonrasına, gizli ortaklarınıza verdiğiniz sözlere girersem çok büyük alkış alırım ama girmeyeceğim. Dolayısıyla yüce meclisin çatısı altındaki bu konuşma kendisine hiç yakışmadı.” ifadelerini kullandı.