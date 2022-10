Başkan Yılmaz: 'İBB'yi kendi haline bıraktım'

TAKİP ET

Silivri Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, gündem maddelerine geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Melih Yıldız’ın açıklamalarını değerlendirdi. Başkan Yılmaz, Gümüşyaka’da Silivri Belediyesinin bir mahalle evi olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kreş alanına bir mahalle evi yapmayı planlamasını israf olarak değerlendirdi. Başkan Yılmaz ayrıca Kırsal Mahalle Yasası’na rağmen İSKİ’nin vatandaşlara pahalı su verme çabaları, Selimpaşa’daki Kadınlar Plajı’ndan dubaların sökülmesi ve plaja kadın cankurtaran verilmemesi üzerinden İBB’ye yüklendi. Volkan Yılmaz’ın gündeminde, TBMM’de sınır ötesi operasyon tezkerelerine ret oyu veren CHP de vardı.

“KAMU KAYNAKLARINI İSRAF ETMEYİN”

CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu’nun “İBB’nin Gümüşyaka’daki yapacağı kreş bir aksilik olmazsa sömestr döneminin ardından hizmete başlayacak. Ayrıca kreş alanının olduğu binaya bir de mahalle evi tasarlanıyor.” sözlerinin ardından konuşan Başkan Yılmaz, “Gümüşyaka’daki kreşin tahsisinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hâlâ çalışmaların başlamamasıyla ilgili geçen toplantımızda meclis üyemiz Sefer Ölçer’in bir eleştirisi olmuştu. Bizim tahsisimizde 4 derslikli idi ama sonradan 2 dersliğe indirildi. Bora Bey’in cevabı bağlayıcı oldu ve bu kreşin ikinci eğitim öğretim döneminde açılacağını ifade ettiler. Buraya bir mahalle evi açmayı düşündüklerini de söylediler. Herhalde İBB eliyle açılan ilk mahalle evi olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir tasarrufu var mı bilmiyorum ama Gümüşyaka’da bir mahalle evimiz var. Bence yapılmayan şeyleri yapmalısınız. Orada Silivri Belediyesinin bir mahalle evi varken ikinci bir mahalle evi hem orada bir rekabet yaratmak hem de kamu kaynaklarını israf etmek olur. Kamu kaynaklarını bir mahalle evi olan Gümüşyaka’ya ikinci mahalle evi yapmak yerine, kreş olmayan Değirmenköy’e bir kreş yaparak kullanmanızı öneriyorum. Silivri Belediyesi ile İBB’yi yarıştırarak bir yere varamazsınız. Ayrıca biz bu araziyi kreş yapımı için tahsis ettik. Dolayısıyla burada kreş dışında bir şey yapacaksanız Silivri Belediyesinden tahsis almanız gerekecek.” dedi.

“İBB’YE YÖN TAYİN ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

CHP’li Meclis Üyesi Melih Yıldız’ın “Selimpaşa’da yapmış olduğunuz Kadınlar Plajı’nın güvenlik dubalarının İBB tarafından kesildiğini iddia etmiştiniz. Bununla ilgili bir ispatınız var mı? Eğer bu gerçekten yapılmışsa önemli bir hata ve önemli bir kusurdur. Ayrıca yapmış olduğunuz halk plajlarının ücretsiz olduğunu söylediniz ancak vatandaşlar buralardan ücret alındığını söylüyor.” sözlerine yanıt veren Başkan Volkan Yılmaz, “Biz ısrarla İBB’ye yön tayin etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki İstanbul büyük bir metropol. 16 milyon vatandaşımızın her biri çok uzun tatil yapmak için vakit bulamayabilir ya da pahalı tatil beldeleri olan Antalya’ya, Bodrum’a, Marmaris’e, Ayvalık’a gidebilecek gelir seviyesinde olmayabilirler. Bu nedenle 3 yıldır; Silivri’de piknik alanları, mesire alanları, halk plajları yapmalıyız diyoruz. İBB’ye 8 tane plaj yeri için dosya verdik. İBB’nin daha önceki yönetiminin Florya’da yaptığı plajlar gibi plajlar yapın dedik. Ses yok, cevap yok! Sonunda Silivri Belediyesi olarak iki plaj yapmaya karar verdik. Biri Kumluk mevkiinde diğeri de Selimpaşa’daki İstanbul’un tek Kadınlar Plajı. Hanımefendilerin kendilerini daha rahat, daha özel hissettikleri Kadınlar Plajı’nda; tuvaletler, duşlar, soyunma odaları, şezlong ve şemsiyeler ücretsiz. Kafeteryamızda da Türkiye’nin en ucuz çayını ve kahvesini satıyoruz. Dubaları kesme hadisesiyle alakalı da şöyle söyleyeyim; her yaz başında İBB’nin ekipleri denize girilecek plajlarda derinliğin ölçülebilmesi ve boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi adına dubalar yerleştiriyor. Sezon başında Kadınlar Plajı’mızın önünde dubalarımız mevcuttu. Biz bu plaj için inşaat çalışmalarımızı yaparken bir gün geldik gördük ki; Kadınlar Plajı'mızın başladığı ve bittiği yerdeki dubalar kesilip alınmış. Yani şimdi burada İBB’nin koyduğu dubaların esrarengiz insanlar, esrarengiz dalgıçlar tarafından kesildiğini veya alındığını mı iddia edeceksiniz? Zaten İBB ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bize orada bir kapama yaptığımız için kendilerinin güvenlik önlemi alamayacağını ve dubaların o nedenle alındığını söylediler. Biz bu konuya çok takılmadık ve dubaları satın alarak oraya koyduk. Daha sonra İBB’den Kadınlar Plajı için iki kadın cankurtaran talebimiz oldu. Israrlı yazışmalarımıza ‘Bakacağız, edeceğiz’ gibi cevaplar verildi. İki kadın cankurtaranı Kadınlar Plajı’mıza çok gördünüz ve vermediniz. Biz de iki sertifikalı kadın cankurtaranı Silivri Belediyesi olarak istihdam ettik ve orayı cankurtaransız bırakmadık. Şimdi Kadınlar Plajı’mızda her şeyin ücretsiz olduğunu anlattım. Kumluk Plajı’mızda ise iki şezlong ve bir şemsiyeyi gün boyu 20 TL olarak ücretli veriyoruz. Oradaki diğer plajlarda bu ücretler 70 TL ila 150 TL arasında değişiyor. Burada engelli vatandaşlarımızın denize girmesi için asansör mantığında bir engelli rampası yaptık. Bunları yaparken amacımız Silivri’ye hizmet etmekti. Siz dubaları kesip, cankurtaran vermez iken biz Kadınlar Plajı’mızın bitişiğinde size Silivri Belediyesinin saatinden elektrik ve su verdik. Faturaları da biz ödedik. Eğer biz bunu yapmasaydık oradaki tuvaletleri açamazdınız. Bunu niye yaptık? Vatandaşlarımız hizmet alsın diye. Sizin hizmete bakış açınız ile bizim bakış açımız arasında ciddi anlamda farklılıklar var. Bu farklılıkların olması da bizi hiç rahatsız etmiyor. Ben, bu konuda İBB’yi kendi haline bıraktım.” ifadelerini kullandı.

“İBB KÖYLÜNÜN UCUZ SU KULLANMASINI ENGELLİYOR”

Melih Yıldız’ın kırsal mahallelerin belirlenmesi konusunda mahalle sınırlarının dışında kalan vatandaşların muafiyetlerden yararlanamayarak mağdur olduğu ve bu konuda bir revize yapılması gerektiği sözlerine yanıt veren Başkan Yılmaz, “Kırsal Mahalle Yasası konusuna uzun uzadıya girersem İBB’yi eleştirmek zorunda kalacağım. Bu nedenle çok uzatmak istemiyorum. 2019 Kasım ayından beri İBB ayak sürüyüp köylünün, çiftçinin, hayvancının ucuz su kullanmasını engelliyor. Bu köylüye en az 2,5 yıl borçlusunuz. Kırsal mahalle konusunda hep beraber toplandık ve çok titiz bir çalışma yaptık. Tabi herkesi memnun edebilecek bir çalışma olmasına imkân yok. Köye bir yerleşik alan tanımlıyorsunuz. Sonradan yapılan evler, villalar, çiftlik evleri de aynı ucuz sudan faydalanmak istiyor. Biz nasıl Bakırköy’deki yüzme havuzunu dolduran su ile Silivri’nin köylerinde marulu, hayvanı sulayan su aynı fiyat olamaz diyorsak, Çeltik’teki villada yüzme havuzunu dolduran su ile Çeltik’te ahırı sulayan suyun da aynı fiyatta olmaması gerektiğini savunuyoruz. Ben oy uğruna vatandaş dalkavukluğu yapılmasına karşıyım. Bu konuda vatandaşlarımızdan gelen talepler Başkan Yardımcım Emre Sarısaltukoğlu’nda toplanıyor. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılıyor. Çalışmanın ardından meclis üyelerimizle bir komisyon kurarak bunun değerlendirmesini yapabiliriz. Bu konuda şunu söylemek istiyorum; İSKİ ucuz su kullanımı ile ilgili bir ikametgâh şartı getirdi. Çeltik’te yaşayan bir vatandaşımız torununun Silivri merkezdeki bir okula kaydı için ikametgâhını Silivri merkeze aldırmış. Bu vatandaşımızın Çeltik’te yaşadığı eve şehir merkezindeki fiyattan su faturası kesmişsiniz. Ya Allah aşkına yasa çıkmış. Vatandaşı ‘İSKİ müdürlüğüne git dilekçe ver, oraya git buraya gel’ diyerek uğraştırıyorsunuz. Özellikle Çeltik Mahallesi’nde bir şikâyet daha var: Burada eski dönemlerde indirimli su alınması için İSKİ’de bahçe aboneliği diye bir tanımlama yapılmış. Şimdi bu vatandaş evinde 2,96 TL’den su faturası ödüyor. Bahçesindeki marulu, domatesi, biberi ise 11,60 TL’den suluyor. Şimdi gelin bu bahçe aboneliklerini iptal edelim ve bu vatandaşlarımıza suyu indirimli verelim.” diye konuştu.

“DUALARIMIZ KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZLE”

Meclis üyesi Melih Yıldız’ın “Bir açıklama yapmak istiyorum: Pençe Kilit operasyonu sırasında şehit olan Yusuf Ataş’ın videosu hepimizin canını acıttı. Bu videoda şehidimiz lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını vasiyet etmişti. Türk milleti olarak hepimizin üzerimize düşen görevi yapacağını düşünüyorum.” açıklamalarını değerlendiren Başkan Yılmaz, “Melih Bey’in Pençe Kilit operasyonunda şehit olan kardeşimiz Yusuf Ataş’ın vasiyetiyle ilgili sözleri oldu. Bu konuda söylenecek o kadar çok söz var ki. Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe Kilit gibi operasyonların yapılmasının nedeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içerisinde olduğu kadar, sınır ötesinden de gelecek terörist saldırıları engellemektir. Ama ne hikmetse mensubu olduğunuz CHP, bütün bu sınır ötesi tezkerelere ret oyu veriyor. Yani TSK buralara girmesin diyor. Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘YPG-PYD terör örgütü değildir, meşru müdafaa yapan örgütlerdir’ açıklaması orta yerde dururken, sizin bu ifadelerinizin takdirini Silivri kamuoyuna bırakmak istiyorum. Hem sınır içinde hem de sınır ötesinde kahramanca çarpışan Mehmetçiklerimize dualarımızın onlarla olduğunu söylüyor, ayaklarına taş değmesin diyorum.” ifadelerini kullandı.