Başkan Yılmaz: 'İftar Sofralarımızı Afet Bölgelerine Taşıyacağız'

TAKİP ET

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı mart ayı toplantısının 2. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla 10 Mart Cuma günü belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas, CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 7 gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantıyı yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Selimpaşa Kapalı Pazar ve Etkinlik Alanının açılışının önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini açıkladı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz’ın gündeminde, Silivri Belediyesi tarafından Ramazan ayı ve sonrası için planlanan kültürel ve sosyal faaliyetler de vardı.

“SELİMPAŞA’YA YEŞİL VE ÇEVRECİ BİR KAPALI PAZAR KAZANDIRIYORUZ”

Toplantının 1. gündem maddesinde “İlçemiz Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi Lojmanlar Sokak üzerinde kurulmakta olan Selimpaşa Semt Pazarının, Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi 6963 ada 1 parsel üzerinde yapılan Kapalı Pazar ve Etkinlik Alanına taşınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Komisyon Başkanı Sultan Aşkın’ın okuduğu komisyon görüşünde “Söz konusu Selimpaşa Mahallesi’nde pazar günleri kurulan pazarın yukarıda belirtilen komisyon incelemesi kısmındaki gerekçeler doğrultusunda Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi gereğince İlçemiz Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi 6963 Ada 1 Parsel üzerindeki alana yeni yapılmış olan Kapalı Pazar ve Etkinlik Alanına taşınması komisyonumuz tarafından oybirliğiyle uygun bulunmuştur.” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Selimpaşa Kapalı Pazar ve Etkinlik Alanımızın açılışını inşallah önümüzdeki hafta yapacağız. 2 hafta sonra pazar günü de pazarımız kurulup vatandaşlarımıza hizmet verecek. Burası aynı zamanda çevreci ve yeşil bir kapalı pazar olacak. Binanın çatısında biriken yağmur sularının tamamı 300 tonluk depomuzda birikecek. Burada biriken sular hem Selimpaşa’nın parklarının, bahçelerinin sulanmasında kullanacak hem de çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın tarımla alakalı ihtiyaçlarını karşılayacak. Şu an kapalı pazarımıza yukarıdan baktığınızda ‘Güneş enerjisi nerede?’ diye sorabilirsiniz. Şunu ifade edeyim; yenilenebilir enerji konusunda yeşil bir dünya için, karbon ayak izi için, karbon salınımı için dünyada dolaşan çok ciddi krediler var. Bu noktada biz belediyemizin kaynaklarını kullanmayı çok uygun görmedik. Buradan bu müjdeyi vermek istiyorum; Selimpaşa Kapalı Pazar ve Etkinlik Alanında 0,7 megawatt kapasiteli, Gümüşyaka pazarının üzerinde ise 0,5 megawatt kapasiteli 2 çalışmamız, İller Bankası tarafından projelendirilerek Dünya Bankası kredisine hazır hale getirildi. Proje ile 2 yıl geri ödemesiz, 25 yıl çok düşük yenilenebilir enerji kredisi alıp, belediyemizin kasasından sıcak para çıkarmadan güneş enerjilerini yapmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.



“İFTAR SOFRALARIMIZI DEPREM BÖLGESİLERİNE KURMAYI PLANLIYORUZ”

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Silivri Belediyesi tarafından planlanan sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Öncelikle bereketi, rahmeti ve mağfireti bol olan bir Ramazan ayı temenni ediyorum. Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri Ramazan ayında her mahallemizde, her köyümüzde iftar çadırları kuruyoruz. Bir de şehir merkezinde bulunan Eski Festival Alanımızdaki çadırımızda vatandaşlarımıza iftar yemeği veriyoruz. Bu yıl ise halihazırda buz pateni olarak 2 aydır kullandığımız çadırda, 1.500 ila 2.000 vatandaşımıza her akşam iftar yemeği vereceğiz. Biliyorsunuz bu yıl afet nedeniyle bambaşka bir yıl oldu. Burada harcayacağımız enerjiyi, nakdi, ayni yardımları deprem bölgelerimizdeki iftar sofralarında harcayabilir miyiz diye de bir yandan düşünüyoruz. Mahalle iftarlarımız konusunda siz değerli meclis üyelerimizle bir fikir alışverişi yaparak nihai kararı vereceğiz ama biz, buradaki iftar sofralarını mümkün mertebe deprem bölgelerine kurmayı planlıyoruz. Bunun da çağrısını buradan yapmış olayım. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin bol olduğu Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“BURSA’YA KÜLTÜR GEZİLERİ DÜZENLEYECEĞİZ”

Ramazan ayında Bursa’ya kültür gezileri düzenleyeceklerini belirten Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl Silivri’nin en uzak köylerinden başlamak üzere özellikle hanımefendileri kapsayan bir kültür gezisi turu yapmıştık. Serhat şehrimiz Edirne’yi ziyaret etmiştik. Bu yıl da Osmanlı’nın kuruluşunun sembolü ve payitahtın önemli merkezi olan Bursa’ya kültür gezisi turu düzenleyeceğiz. Bu kültür gezilerimizin ne şekilde organize edileceği ile ilgili Belediyemizin sosyal medya hesapları üzerinden gerekli duyuruları yapacağız.” diye konuştu.

“2023 GENCİMİZLE ÇANAKKALE ŞEHİTLİKLERİNİ ZİYARET EDECEĞİZ

Ramazan ayı bitiminde gençlere yönelik Çanakkale gezileri düzenleyeceklerini açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, “Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 2023 gencimizle birlikte ‘Çanakkale Geçilmez’ veciz sözünün emperyalizmin bütün derinliklerine kazındığı; o ruhun, mücadelenin, azmin ve kararlılığın destanlaştığı Çanakkale’ye gideceğiz. O ruhu hissetmek adına zaman zaman benim de içinde olacağım şekilde gençlerimizle birlikte Çanakkale şehitliklerini ziyaret edeceğiz.” dedi.