Başkan Yılmaz, İmamoğlu hakkında verilen kararı değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi aralık ayı toplantılarının son birleşimi, Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binasında gerçekleştirildi. Oturumda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz alan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen mahkeme kararını değerlendirdi. “Mahkeme kararının detayına girmeden ilkeler üzerinden birkaç tespit ve değerlendirme yapacağım.” diyerek sözlerine başlayan Başkan Yılmaz, “Mahkemelerimizin, hakimlerimizin vermiş olduğu kararların muhataplarının siyasi kimlik sahibi olmasından dolayı bu kararın, adli değil siyasi bir karar olarak nitelendirilmesini ve bunun üzerinden gereksiz tartışmalar yapılmasını son derece sakıncalı ve zararlı görüyorum. Bu tartışmaların adalete, hukuka, toplumsal yaşama ve siyasete onarılması son derece güç zararlar vereceğinin de altını çizmek istiyorum. Yaşanan süreci gözlerimizin önünden bir film şeridi gibi geçirirsek kararın adli, hukuki ya da siyasi bir karar mı olduğunu çözümleyebiliriz. İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımız da bunun kararını vereceklerdir. Mahkemeler de bunun kararını en nihayetinde vereceklerdir. Ben, siyasetçilerin hukuki kararlarla, cezalarla siyasetin dışına itilmelerinin karşısında en az sizin kadar mücadele edebilecek bir siyasetçiyim. Tarihin derinliklerine bakarsak 5 yılın üzerinde cezaevinde yatmış kurucu bir genel başkanın, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in mirasını bugüne taşıyan bir siyasi organizasyonun, MHP’nin de belediye başkanıyım. Üyesi olmaktan da şeref duyuyorum. 12 Eylül mahkemelerinde tek hapis yatan lider Alparslan Türkeş’tir. Bundan sonra da siyasi tarihimizin çeşitli dönemlerinde siyasi yasaklı şahsiyetlerimiz olmuştur.” dedi.

“YARGIÇLAR, SUÇLANAN KİŞİNİN SİYASİ KİMLİĞİNE BAKMAK DURUMUNDA DEĞİLLER”

Kararın siyasi bir karar olmadığının altını çizen Başkan Yılmaz, “Bu davanın siyasi bir dava olması için şikâyetin siyasiler tarafından yapılmış olması gerekirdi. Oysa ki bu dava YSK üyelerinin suç duyurusunda bulunmaları ve dava açılmasını talep etmelerinden sonra açılmış başlamış olan bir davadır. YSK üyeleri niye dava açılmasını istediler? Yerel seçimlerde İBB seçimlerinin tekrar edilmesinde yanlı karar aldıkları söylemlerinden dolayı ve kendilerine de bir hakaretin yapıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuşlar. Söz konusu eylemin işlenip işlenmediği de mahkeme görülürken herhalde detaylı bir şekilde araştırılmıştır. Savcının talebi üzerine açılmak istenen davanın kabulü neye göre olur? Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) yargılanma usullerine göre olur. Burada aranan ön şart nedir? Sunulan belgeler, bilgiler ve bu belgelerle işlenmiş suçun varlığı sübut bulmuş mudur ona bakılır. Yargıçlar bir davayı görürken, davada suçlanan kişinin siyasi kimliğine ve kartvizitine bakmak durumunda değiller. İşlenmiş bir suç varsa adalet yönünde karar vermek durumundalar. Sayın İmamoğlu’nun yargılanması sonrasında mahkemece verilen cezanın düzenlendiği TCK maddesi siyasi olarak 6 ay önce mi değiştirildi? Bu madde yıllardır TCK’da var. Bu siyasi bir karar olarak sonradan düzenlenen bir madde değildir. Hal böyleyken alınan kararların özünden uzaklaşarak yapılan açıklamalar ve değerlendirmelerin hiç kimseye faydası olmayacağı gibi toplumsal gerginliği, çatışmayı ve tahammülsüzlüğü artırmaya hizmet edeceğiz kesindir.” ifadelerini kullandı.

“KAMU HİZMET BİNASI ÖNÜNDE GÖSTERİ YAPMAK DOĞRU DEĞİL”

Kamu hizmet binaları önünde gösteri yapmanın sakıncalı bir durum olduğunun altını çizen Başkan Volkan Yılmaz, “Sayın İmamoğlu’nun İstanbul halkının iradesini temsil ediyor olması ona sorumsuzluk yapmayı emretmez. Bilakis kanunlara uymayı ve kanunlar karşısında sorumlu davranmayı yükler. Biz İstanbullunun iradesini temsil ediyoruz diye her türlü şeyi yapıp söyleyemeyiz arkadaşlar. Son olarak bir şeyi daha ifade etmek istiyorum: Gösteriler, nümayişler ve protestolar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bir önceki gün yüce meclisin çatısı altında 1 saat çalışma fırsatı bulabildik. Bugün de yine 1 saat çalışacağız. Kamu hizmet binası olan Saraçhane’deki İBB meclis binamızın önünde dün olduğu gibi bugün de bir gösteri daha yapılacak. Yenikapı Meydanı, Maltepe Meydanı gibi miting yapabilecek birçok alanımız varken, bu gösterilerin kamu hizmet binası önünde yapılmasının sakıncalı olduğunu, doğru olmadığını, İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizi zora soktuğunu ve trafik sorununa neden olduğunu söylemek istiyorum. Bu düşüncelerle; İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.” diye konuştu.