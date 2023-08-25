Başkan Yılmaz'ın deprem mesaisi

Afet Risk Azaltma ve Atık Yönetimi Konusunda Yerel Belediyelerin Kapasite Geliştirme Projesi ile ilgili olarak Japonya Büyükelçiliğini ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Yücel Yılmaz, JICA ile yapılan işbirliğinin tüm şehirlere katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, beraberindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ile birlikte Japonya Büyükelçiliğini ziyaret etti. Yapılan ziyaret sonrası düzenlenen basın toplantısında, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve TBB iş birliğiyle gerçekleştirilen "Afet Risk Azaltma ve Atık Yönetimi Konusunda Yerel Belediyelerin Kapasite Geliştirme Projesi " hakkında bilgi verildi. Toplantıda, projenin pilot şehri olarak seçilen Kahramanmaraş’ta afet risklerinin azaltılması, afet farkındalığının artırılması ve sürdürülebilir kentleşmenin teşvik edilmesi konusunda yapılacak çalışmalara da dikkat çekildi. Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Yılmaz, “İş birliğimizin tüm şehirlerimize katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Şehirlerimize katkı sağlayacak

Projenin Türkiye ile Japonya arasındaki çok eski dostluğun göstergesi olduğunu belirten Başkan Yücel Yılmaz, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle, Türkiye’nin deprem gerçeğiyle tekrar yüz yüze geldiğini kaydetti. Japon Hükümetine deprem sürecindeki destekleri için teşekkür eden Başkan Yılmaz, TBB tarafından Japonya’ya düzenlenen teknik ziyaretten bahsederek “TBB olarak Japonya ile ilişkilerimizi çok uzun vadeli planlamış durumdayız. Deprem gerçeğini dünyaya anlatma gayretinizi yerinde gördük. Kahramanmaraş’ta oluşan depremlerin ardından bu iş birliğimizin tüm şehirlerimize katkı sağlayacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Başkan Yılmaz ayrıca, Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko ile yaptığı görüşmede TBB’nin yeni hizmet aracı olan yerli ve milli imkânlarla üretilen Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG’u tanıttı.