Başkan Yılmaz'ın ziyaret programı tam gaz devam ediyor

Silivri’ye hizmet yolunda aşkla, heyecanla ve 7/24 mesai anlayışıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, haftanın ilk gününü yoğun bir programla geçirdi. Pazartesi mesaisine yakında hizmete açılacak Hükümet Konağı ve Millet Bahçesinin çevresinde devam eden çalışmaları inceleyerek başlayan Başkan Yılmaz, bölgede bulunan vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Ardından Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve çok kısa bir süre sonra hizmete başlayacak Millet Kütüphanesindeki çalışmaları inceleyen Başkan Volkan Yılmaz, İlçe Kütüphane Müdürü Erhan Eriş’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN YILMAZ’DAN AKŞAM MESAİSİ

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın’la birlikte Milli Güreşçi İsmet Karabulut’un işletmesi WFA Spor Salonunu ziyaret eden Başkan Volkan Yılmaz, sporcularla bir araya geldi. Ev ziyaretleri kapsamında ise Fatih Mahallesi sakinlerinden Sevda Sarıkaya’nın hanesine misafir olan Başkan Yılmaz, mahallede yaşayan kadınlarla buluştu. Son olarak gecenin ilerleyen saatlerinde Kalepark Sosyal Tesislerine uğrayan Başkan Volkan Yılmaz, tesislerde vakit geçiren Silivrililer ile sohbet etti.