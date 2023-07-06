Başkan Yılmaz: 'İSKİ'nin eksik yatırımlarını hızlıca yapması gerekiyor'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı temmuz ayı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında; 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49. yıl dönümünü, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı, Erzurum Kongresi’nin 104. yıl dönümünü ve Lozan Antlaşması’nın 100. yıl dönümünü kutladı. Başkan Yılmaz ayrıca, temmuz ayı içerisinde ebediyete irtihal eden siyaset, devlet, kültür ve sanat insanlarını da andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 8 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının 1. gündem maddesinde “Mülkiyeti belediyemize ait Seymen Mahallesi, 151 ada, 86 parsel üzerinde yer alan ayaklı su deposunun İSKİ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi” vardı. Gündem maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Seymen’de ayaklı bir su deposu var. İSKİ’mizin bu konuda bizden bir tahsis talebi oldu. Biz de İSKİ’nin su ihtiyacında kullanılmak üzere bu tahsisi gerçekleştireceğiz. Grup başkanvekilleri toplantısında Sultan Hanım, Sami Bey ve Melih Bey ile görüştük. Silivri’nin köylerinde arıtma sistemi olmadan kanalizasyonların dereye aktığı ve bunlara paket arıtma sistemlerinin yapılması gerektiği konusunda ortak bir çaba göstermemiz gerektiği kanaati oluştu. Mülkiyet problemleri, kamulaştırma problemleri ve yer tahsisi problemleri var. Dilimizde tüy bitti ama İSKİ’nin bu paket arıtma ve kanalizasyondaki eksik yatırımlarını hızlıca yapması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.” dedi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

“İBB’DEN İSTEDİĞİMİZ AĞAÇLAR İÇİN HEP RET CEVABI ALIYORUZ”

Toplantının 7. gündem maddesinde “İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) asfalt, yol bakım onarımı, alt-üst yapı rehabilite edilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ilçemiz için uygun görülecek hibe yardımı ve uygun görülecek miktarda bitki yardımının kabulünün görüşülmesi” yer aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Geçtiğimiz günlerde Silivri’de çok anlamlı, güzel bir organizasyon vardı. Nakipoğlu ailesi ile Silivri Belediyesi iş birliğiyle Selimpaşa’daki derenin kenarındaki 30 dönüm araziye, 5.100 adet yağlık zeytin fidesi ekimi gerçekleştirildi. Silivri Belediyesi olarak 3 yılda 30 bin ağacı toprakla buluşturduk. Burada bir sitemimiz var ve bunu her zaman dile getiriyoruz. İBB’den ne zaman ağaç, fide ve çalı grubu talep ettiysek hep ret cevabı geldi. Tabi ben bunun peşine düşüp baktığımda diğer ilçe belediyelerine de bu desteğin verilmediğine ama bir kısım belediyelere 10 binlerce ağacın dikildiğine üzülerek şahit oldum. Hani bu hizmette eşitlik ve adalet vurguları sıkça tekrarlanır ama Beylikdüzü ilçe belediyesine dökülen asfalt ve Büyükçekmece Belediyesine yapılan sahil düzenlemesiyle, Silivri Belediyesine yapılan sahil düzenlemesi ve asfaltlamayı karşılaştırdığınızda ağlanacak bir tablo ortaya çıkıyor. Yani 20 tane, 30 tane bankı Silivri’ye reva gören İBB, diğer tarafta da 600 milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla Büyükçekmece Belediyesinin sahilini sil baştan yapabiliyor. Biz ağaç ekiyoruz ve İBB’den istediğimiz ağaçlar için hep ret cevabıyla karşı karşıya kalıyoruz. Cumhur İttifakı olarak nasıl ki daha önce asfalt yardımı yapılıyorsa, AK Parti döneminde yapılan ağaç yardımını Sayın Mehmet Tevfik Göksu ile görüştüm. Biz bunu İBB’den karar olarak çıkartalım ve artık ağaçlarımızı göndermek durumunda kalsınlar dedik. Bu çıkış noktasıyla 150 milyon TL’lik Ağaç A.Ş.’nin depolarında yatan ağaçları İstanbul’da, Tuzla’dan Silivri’ye kadar hiç ayrım yapmadan bütün ilçe belediyelerine dikmiş olacağız. Dikilen ağaçlar çocuklarımız için dikilecek, yeşil için, doğa için, yarınlar için dikilecek. Burada da ben Cumhur İttifakı meclis grubuna ve İBB’nin yönetimine teşekkür etmek istiyorum. 350 milyon TL’lik bir asfalt yardımı vardı. 150 milyon TL’lik de ağaç ilave ederek biz bunu 500 milyon TL’ye çıkarmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

