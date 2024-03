Başkan Yılmaz: 'İstanbul'un Ekonomisi En Dirençli Belediyesiyiz'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, iş yeri ziyaretleri kapsamında Silivrili esnaf ve işletmecilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Kavaklı Mahallesi’nde 1993 yılından bugüne hidrolik alanında faaliyet gösteren Disan Hidrolik Fabrikasını ziyaret eden Başkan Yılmaz, Fabrika Sahibi Hayrettin Can ve fabrika personelleriyle çay molasında buluştu. Daha sonra Çanta Mahallesi’nde 1952 yılından bu yana beton üretimi alanında faaliyet gösteren Atılım Beton Fabrikasını ziyaret eden Başkan Volkan Yılmaz, Fabrika Sahibi Yanış Danış ve fabrika personelleriyle sohbet etti.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ BELEDİYESİNİN İKİ YAKASINI BİR ARAYA GETİRDİK”

Ziyaretlerde konuşan ve Silivri Belediyesinin hizmetleri bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Ağustos böceği gibi saz çalmak ve türkü söylemek kolay ama dev eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekiyor. Bunun için bizler de 5 yıldır Silivri'ye hizmet etmek ve dev eserler bırakmak için karınca misali çalıştık. Göreve gelmeden önce, ‘Bir şey değişecek, her şey değişecek’ demiştik. Bu anlayışımız doğrultusunda Silivri’deki yönetim anlayışını değiştirdik. Silivri Belediyesinin şefkatli yüzü hep mazluma dönük oldu. Silivri Belediyesi, nerede bir mazlum varsa ona Yunus oldu. Silivri Belediyesi olarak 221.000 vatandaşımızın her birinin hakkı olduğundan hareketle hazinemizi koruduk ve kolladık. Silivri Belediyesini 300 trilyon borçla devralmıştık. Bugün ise Silivri Belediyesi devlete, müteahhitlere ve işçisine olan tüm borçlarını ödedi. Geçmiş dönemde 11 ay boyunca emekli ikramiyesi ödenmeyen mesai arkadaşlarımız vardı. Bu personellerimizin emekli ikramiyelerini gününde ve tek seferde ödedik. Bizim dönemimizde, Silivri Belediyesinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olan mesai arkadaşlarımız oldu. Bu arkadaşlarımızın emekli ikramiyeleri de 55 trilyon tuttu. Silivri Belediyesi olarak tek kuruş kredi kullanmadan ve borç almadan 55 trilyon işçi ikramiyelerini ödedik. Bu ödemeleri günü gününe ve tek seferde yaptık. Silivri Belediyesi şu an İstanbul'daki belediyeler arasında ekonomisi en dirençli ve en sağlıklı belediyedir. Bunu tasarruf ederek, israf etmeyerek ve 3 TL’lik işi 10 TL’ye yaptırmayarak başardık. Her zaman hak edene hak ettiği fiyata iş verdik. Gelir getirici tedbirlerle bu belediyenin gelirlerini artırdık. Ekonomik anlamda Silivri Belediyesinin iki yakasını bir araya getirdik” diye konuştu.