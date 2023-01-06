Başkan Yılmaz: 'Kadın mutluysa aile mutlu, aile mutluysa ilçe mutludur'

Silivri Kaymakamlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 23 Ekim 2020 tarihinde başlatılan “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında bir program düzenlendi. Gençleri tehdit eden tüm unsurları ortadan kaldırmak ve gençlerin madde kullanımının engellenmesi için anneleri ve anne adaylarını daha da bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen program Silivri Mega Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Silivrililerin yoğun ilgi gösterdiği programda, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına hayata geçirilen KADES uygulamasının tanıtımı da gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan program yapılan konuşmalarla devam etti.

“GENÇLERİMİZİ MADDE BAĞIMLILIĞINDAN UZAK TUTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinin bilgilendirme, tanıtım ve istişare toplantısında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu proje ile uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması hedefleniyor. Silivri Belediye Başkanlığı görevine talip olduğumuzda, seçildiğimiz takdirde hanımefendilere çok önemli bir yer açacağımızı, hep kadınlarla yol yürüyeceğimizi ifade etmiştik. Çünkü şunu biliyorduk ki kadına dokunduğunuz zaman; evde yeni doğan çocuğa, eğitim çağındaki çocuğa, evlilik çağındaki genç kıza, askere gidecek gence, engelli ve yaş almış bireylere dokunuyorsunuz. Hanımefendiler bütün hayatın yükünü omuzlamış ve bu yükle beraber dimdik yürüyen abidelerdir. Onun için hep sizinle beraber olacağımızı hep sizinle yol yürüyeceğimizi söylemiştik. 4 yılı aşkın görev süremiz boyunca da önce insan dedik. Bütün yapacağımız yüzme havuzlarının, kütüphanelerin, tiyatro salonlarının demirden, çimentodan, paradan, mühendislikten ibaret olduğunu; bunları anlamlı kılacak, bu eserleri yaşatacak ve sonraki nesillere bu eserleri aktaracak olan unsurun insan olduğunu, sizin çocuklarınız, sizin gençleriniz olduğunu söylemiştik. Silivri’nin anahtarının mutlu kadında olduğunu, kadın mutluysa ailenin mutlu olacağını, aile mutlu olursa da ilçenin, kentin mutlu olacağını ifade etmiştik. Sizler annesiniz, anne adaylarısınız. Bir annenin en büyük mutluluğu çocuklarının sağlıklı, huzurlu, mutlu, vatanına ve milletine faydalı bireyler olmasıdır. En büyük endişesi de çocuklarına bir gelecek, bir iş, bir aş, bir aile kurma endişesidir. Çocuklarımızın geleceğini tehdit eden en büyük etkenlerden biri de madde bağımlılığı. Çocuklarımızı kötü alışkanlardan ve uyuşturucu maddelerden uzak tutmak hepimizin asli görevlerinden biridir. Bu konuda özellikle belediye başkanı olarak bana, kamu kurumlarımızın başkanlarına, yöneticilerine ve hepimize çok önemli görevler düşmektedir. Anne ve babalar bu konuda çok dikkatli olmalı, takip etmeli, çocuklarını muhafaza etmek için gerekli bilgilendirmeleri yapmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Bu konuda sizlerin her zaman yanınızda olacağıma söz vermek istiyorum. Silivri Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan gençlerimizi madde bağımlılığından uzak tutmak, bu kötü alışkanlığa ortam sağlayan koşulları ortadan kaldırmak, huzur ve güvenliği sağlamak adına bütün gücümüzle, var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

“SİLİVRİ’NİN KADINLARINA SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Silivri Belediyesinin madde bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin yapmış olduğu çalışmaları anlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Yılmaz, “Yeşilay kamu yararı olan bir dernek ve Yeşilay’ın çocuklarımızın her türlü kötü alışkanlıklarıyla ilgili mücadelede yapmış olduğu önemli çalışmalar var. Biz göreve geldiğimizde Silivri’mizde Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yoktu. YEDAM çocuklarımızın uyuşturucu maddeden korunup kollanması için eğitimler veriyor. Maddeye bulaşmış çocuklarımızın da rehabilitasyonunu sağlıyor. Biz, Meclis Üyemiz Ülkenur Böke Hanım’ın büyük emekleriyle Selimpaşa’da restore edilmiş tarihi bir konağımızı YEDAM’a tahsis ettik. YEDAM psikologlarla, sosyologlarla Silivrili gençlerimize ve ailelerimize hizmet vermeye devam ediyor. Göreve geldiğimizde Silivri’de bir şeyin daha olmadığını fark ettik: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ilçelerde müdürlükleri ve merkezleri olur. Bu birim, şehit ve gazi ailelerinden tutun da tacize uğramış kadınlara, uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok konuda destek sunan bir birimdir. Buraya en yakın birim Beylikdüzü’ndeydi ve vatandaşlarımız otobüslerle minibüslerle buraya gitmek zorunda kalıyordu. Selimpaşa’da bulunan 3 tarihi konağımızı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza tahsis ettik. Şu an bu merkez 30 personelle, sosyologlarla, psikologlarla, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri ile sizlere hizmet veriyor. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına spor, kültür ve sanat yatırımlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yüzme havuzları, tiyatrolar, kapalı spor salonları, stadyumlar, basket sahaları, halı sahalar gibi projeleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Ailelerimizin en yoğun şikâyetleri arasında bulunan metruk binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bir problem de Silivri’de sokak aydınlatmalarının yetersiz oluşuydu. Gece asayiş probleminin karanlık sokaklarda olduğundan hareketle; tasarruflu LED ampullerle Silivri’de 1.750 aydınlatma direğini kurmuş durumdayız. Sokaklarımızı ışıl ışıl, pırıl pırıl aydınlatıp sizlerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Bu yöndeki çalışmalarımızı Silivri’nin kadınlarına verdiğimiz sözü tutarak hiç eksiltmeden, hiç yorulmadan sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “ÇOCUKLARIMIZDAN DAHA DEĞERLİ BİR VARLIĞIMIZ YOK”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Salona baktığımda yaklaşık 1.500 hanımefendinin teşrif ettiğini görüyorum. Hepinize bu anlamda teşekkür ederim. Uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler maalesef dünyanın ve ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi. Silivri özeline dönersek bizim ilçemiz İstanbul’un çeperinde geniş bir arazi varlığına sahip. Evlerin, yapılaşmanın dağınık olduğu bir yerleşim birimi. Yaz aylarında nüfusumuz 1 milyona kadar yükseliyor. Bu anlamda hem uyuşturucu imalatı hem de uyuşturucu kullanımı açısından bir kesim için rahatlık teşkil eden bir yapı arz ediyor. Emniyetimiz, jandarmamız ve ilgili diğer kurumlarımızla hiç durmadan, 7/24 uyuşturucu madde kullanımını ve satışına engel olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabi bu bizim yaptığımız dışarıdan bir mücadele ancak asıl mücadele sizlerle beraber yapacağımız mücadeledir. Uyuşturucu kullanım yaşının en yoğun olduğu aralık 15-24 yaş aralığıdır. Ayrıca yapılan araştırmalar uyuşturucu kullanımının yüzde 40’ının ailelerin ulaşılabilir olduğu ortamda gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Demek ki bizim aileler olarak en büyük önceliğimiz çocuklarımızdan haberdar olmak. Bu konuda topyekûn bir mücadele olması gerekiyor. Çünkü bizim çocuklarımızdan ve gençlerimizden daha değerli bir varlığımız yok. Ben, bu projenin hazırlanması ve yıllar içerisinde Türkiye genelinde uygulamaya konmasında emeği geçen başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya’ya ve emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

GÖZEN: “UYUŞTURUCUNUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN HEPİMİZE SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Programın kapanış konuşmasını yapan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, “Sizlere İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’nın selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum. Bu güzel organizasyondan dolayı Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza, emeği ve katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki sizleri böyle güzel bir ortamda bizlerle buluşturdular. Dünyanın giderek artan en büyük illeti uyuşturucu ve diğer bağımlılık alanlarına gençlerimizin meyil etmesidir. Türk toplumu tarih boyunca aileye çok önem vermiş bir toplumdur. Tarihimizi, kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi, değerlerimizi ve kıymetli olarak gördüğümüz her şeyi çocuklarımız aile ortamında öğrenir. Büyüklerine saygıyı, küçüklerine sevgiyi, akranlarını korumayı ve toplumu kollamayı da yine aile içerisinde öğrenir. Vatan, millet, devlet ve bayrak uğruna adanmış bir milletin torunları olarak evlatlarımıza önem vermemiz gerekiyor. Bizi içeriden mücadele ile yıkamayacak olanlar bu uyuşturucu illetini milletimizin içine atarak neslimizi bozmaya ve farklı yöne yönlendirmeye gayret ediyor. Bunun önüne geçmek için hepimize sorumluluk düşüyor. Bu projenin nihai hedefi de annelerimizin sevgisini, ferasetini ve basiretini kullanarak çocuklarına sahip çıkmalarıdır. Bu nedenle projede emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Polis Memuru Muhammed Ali Faal, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin sunumunu gerçekleştirdi. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinden Polis Memuru Merve Kopan, KADES uygulamasının tanıtımını yaptı. Programa; İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Talat Deniz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Yeşilay ve Kızılay İlçe Temsilcileri, resmi kurum ve kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.