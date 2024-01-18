Başkan Yılmaz: 'Kadınlarla yeni bir üretim hikayesi yazacağız'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kadın varsa üretim var, üretim varsa hayat var” vizyonu doğrultusundaki çalışmaları sürüyor. Silivri Belediyesi, geliştirdiği projelerle ilçede yaşayan kadınları üretime teşvik etmeye devam ediyor. Avrupa Birliği Erasmus Projeleri kapsamında 134.324 euro hibe almayı hak ettiği, 2021-1-TR01-KA220-ADU-000029357 numaralı “Tarım Kooperatiflerinde Kadının Güçlendirilmesi” (Women Emprowerment In Agricultural Cooperatives) projesinin kapanış toplantısı, Silivri Eser Diamond Otel’de yapıldı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Özdemir’in hitaplarıyla başlayan program, Silivri Belediyesinin tarım alanındaki hizmetleri ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kooperatifçilikle ilgili video gösterileriyle devam etti. Toplantı kapsamında Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Aslı Uçman, proje faaliyetine ilişkin sunum yaptı. Ardından Mimi Yenilebilir Çiçek Çiftçiliği Kurucusu Nesrin Demirer ve Grandma Akören Çiftçiliği Yetkilisi Özgün Akbayır tarafından konuşmalar gerçekleştirildi.

ÖZDEMİR: “SİLİVRİ’NİN KADINLARI ÇOK ŞANLI”

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Özdemir, “Öncelikle bu projeye, tarıma ve kadınlara verdiği desteklerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim. Silivri’nin kadınlarının çok şanslı olduğunu belirtmek istiyorum. Buradaki yöneticiler Silivri’deki kadınlar için gayretle çalışıyor. Bizlerin görevi öğrenci yetiştirmek ve meslek edindirmek olsa da diğer bir görevimiz de halkımıza bilgiyi aktarabilmektir. Bu nedenle böyle bir projenin parçası olmak bizleri son derecek mutlu etti” dedi.

ERTUĞRUL: “SİLİVRİ CİDDİ BİR TARIM VE HAYVANCILIK KENTİDİR”

Özdemir’in ardından konuşan Silivri İlçe Tarım Müdürü Nuri Ertuğrul, “Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü’müzde 2.200 adet kadın çiftçimiz ve 2.000’e yakın hayvansal işletmemiz kayıtlıdır. Silivri bu anlamda 60.000’e yakın hayvan varlığı ve 400.000 dönümlük arazisiyle ciddi bir tarım ve hayvancılık kentidir. Silivri, tarım ve hayvancılık adını önümüzdeki yıllara da taşıyacaktır diye düşünüyoruz. Silivri’ye Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yıllık 130 milyon TL’ye yakın destek vermekteyiz. Silivri Belediyesi de bizim en büyük çiftçilerimizden biridir. 4.000 dönüme tarımsal alan işletmektedir. Bu durum Türkiye içinde üreticilik anlamında büyük bir rakamdır. Silivri Belediyesi ile ortaklaşa birçok projelerimiz devam ediyor. Belediyemiz son 2 yıldır hayvancılarımızın aşılarını ücretsiz bir şekilde karşılıyor. Tarım ve hayvancılık konularındaki desteklerinden dolayı Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim. Kadınlarımızın başımızın üstünde yeri vardır diyor ve programımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “KADINLARIN GÜÇLENMESİNDE KOOPERATİFLERİN ÖNEMLİ ROLÜ VARDIR”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Avrupa Birliği Erasmus Projemiz olan Tarım Kooperatiflerinde Kadının Güçlendirilmesi Projesinin kapanış toplantısında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hayatın bütün yükünü omuzlamış ve bu yükle beraber dimdik yürüyen, cesaretiyle şanlı tarihimize damga vuran, günümüzün Nene Hatun’larına, Kara Fatma’larına, Şerife Bacı’larına, vatan, millet ve bayrak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kadınlarımıza, en kalbi duygularla sevgilerimi iletiyorum. Günümüz, kadınların ekonomi ve kalkınmaya yön veren aktörleri olduğu bir sürece sahne oluyor. Kadınlar artık yalnızca anne ve çalışan değil, girişimciler olarak da karşımıza çıkıyor. İş dünyasında ve siyasette kadınları karar mekanizmalarında görüyoruz. Bu durumun tüm çevremize sirayet eden olumlu etkilerini tecrübe ediyoruz. Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır; güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplumdur. Dolayısıyla, kadınları girişimci olmaya cesaretlendirmek ve imkân sağlamak, kalkınmada hızla yol almak demektir. Kadınların güçlendirilmesinde, kooperatiflerin son derece önemli bir rolü vardır. Kadınlarımız, kooperatifler aracılığıyla ekonomik güçlerini bir araya getiriyor. Ürünlerine hak ettiği değeri alabildikleri pazarlar bulabiliyor. Biraz önce seyretmiş olduğumuz video gösteriminde, Silivri Belediyesi olarak 2019 yılından bugüne yaptığımız destekleme projelerimizin, tarımsal ve hayvansal üretim çalışmaların özetini hep birlikte izledik. Silivri’de hep beraber bir hikâye yazıldı. Bu hikâyenin yazılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Her şey hayal etmekle başlar. Eğer inanıp yılmadan, yorulmadan mücadele ederseniz başarılı olursunuz. ‘Silivri’de Kadınlar Üretiyor’ anlayışımızın bir gereği olarak, kalıcı ve köklü çözümler geliştirebilmek amacıyla, kooperatifçiliğin yaygınlaşmasını hedefleyerek birçok çalışma yaptık. Göreve geldiğimiz günden beri inançla, azimle, kararlılıkla Silivri’mizin İstanbul’un gıda ve hayvancılık üssü olabilecek potansiyelleri içerisinde barındırdığını söylüyoruz. Öyle verimli topraklar üzerinde yaşıyoruz ki bu durum bize çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu topraklar üzerinde üretimin yapılması, bolluğun, bereketin, refahın artırılması aynı zamanda da bütün İstanbul’un ucuz, sağlıklı ve güvenli ürünlerle tanıştırılması için bizlere bir fırsat sunuyor. Müthiş bir potansiyelin içerisinde olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Dedelerimiz ve atalarımız, zamanında 6-7 milyon nüfuslu İstanbul’un tüm gıda ihtiyacını bu topraklardan karşılanmıştır. Biz de aynı hikâyeyi yazabiliriz. Buna inanırsak ve bu topraklara değer verirsek, aynı şeyi başarabileceğimizi ve bolluğun, bereketin, refahın arttığı bir Silivri’yi hep beraber inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARI TÜRKİYE’DE PARMAKLA GÖSTERİLEN PROJELERDİR”

Silivri Belediyesinin tarımsal faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak üretimden vazgeçmeye yüz tutmuş çiftçilerimizi ve hayvancılarımızı nasıl cesaretlendirebiliriz ve onlara nasıl destek olabiliriz diye düşündük. İlk yılımızda yerli ve milli bir şekilde 300 dönümle bu hikâyeye başladık. 300 dönümle başlayan hikayemiz bugün 4.000 dönümde tüm Türkiye’ye örnek ve önder olabilecek bir kapasiteye ulaştı. Silivri Belediyesinin yaptığı çalışmalar Türkiye’de parmakla gösterilen projelerdir. Yine Silivri Belediyesi olarak, Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle bir Teknopark kurduk. Bu, bir belediye ve üniversite iş birliğiyle Türkiye’de kurulan ilk Teknopark oldu. Merkezin faaliyet alanlarında; bilişim, yazılım ve afet yönetimleri gibi birçok proje var. Ama bizim burada lokomotif gördüğümüz bir Tarım Teknoparkı olacak. İçerisinde ıslahçıların, tohumcuların, modernize edilmiş tarım aletlerinin ve yine tarımla ilgili yazılım programları bu teknoparkımızın ana lokomotifi olacak. Kolektif bir üretim anlayışıyla, katma değeri yüksek ürünlerin, kent tarımının ve aile işletmelerinin sayısının artması lazım. Genç ve kadın çiftçilerin desteklenmesi lazım. Çiftçiler olarak bir birliktelik oluşturulması ve kooperatif modelinin hayata geçirilmesi lazım. Kooperatifleşme yönünde atacağınız her adımda sizleri hem destekleyeceğiz hem de yüreklendireceğiz. Silivri Belediyesi olarak Danamandıra ve Sayalar’da yeni bir üretim modeli oluşturduk. Danamandıra’nın meşhur barbunyasını, Sayalar’ın meşhur kırmızı biberini tekrar üretime kazandırarak bu ürünlerin pazara sunulmasını sağladık. Yozgat’ın ya da Nevşehir’in bir köyünde bu üretimi yapsanız pazar problemi yaşama ihtimaliniz var ama nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul’un hemen yanı başında ürettiğiniz hiçbir ürünün pazar problemi olmaz. Ne kadar üretirsek o kadar satabiliriz. Satılamayan ve evde kalan ürün olursa Silivri Belediyesi olarak biz buradayız” dedi.

“HERKESİN GIPTA ETTİĞİ HİKAYELERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kadın üreticilere destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Volkan Yılmaz, “Doğru pazarlama kanalıyla ve doğru bir yönetim anlayışıyla başarılı olabiliriz. Önümüzdeki süreçte hem kooperatifçilik hem de ürettiklerimizi değerinde satabilmemiz adına ortak hareket edeceğimiz modellerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Gerekirse belediyenin öncülüğünde el sanatları, yoğurt üretimi, et ve süt entegre tesislerine varıncaya kadar birçok yatırımı yapabilecek enerjiye sahibiz. Kadınlarımızla yol yürümeye ve herkesin gıpta ettiği hikayelere imza atmaya devam edeceğiz. Avrupa Birliği projesi olarak hayata geçirdiğimiz ve bugün bir arada olmamıza konu olan ‘Tarım Kooperatiflerinde Kadının Güçlendirilmesi’ projemizle birlikte; kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek girişimcilik eğitimleri vermek, kooperatifçilikle ilgili eğitim etkinlikleri düzenleyerek teşvik etmek, kadın üreticileri bir araya getirerek fikir ve deneyimlerini paylaşmalarına fırsat sağlamak ve tarımda dijitalleşmenin önemini vurgulamak amacıyla çalışmalarımızı tamamladık. Silivri Belediyesi ile anlamlı bir iş birliği yapan Türkiye Ulusal Ajansına, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine, çiftçi kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Dürüst olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. O da büyük Türk kadınını mesaimizde müşterek kılmak, hayatımızı onunla yürütmek ve en büyük desteğimizi onlara yapmak yoludur’ Buradan hareketle Türk kadınıyla beraber yol yürümeye, Silivri kadınına inanmaya, Silivri kadınına güvenmeye, Silivri kadınına destek vermeye ve Silivri kadınına kendimizi emanet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri İlçe Tarım Müdürü Nuri Ertuğrul, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Görevlileri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantı, toplu fotoğraf çekimini ardından sona erdi.