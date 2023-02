Başkan Yılmaz: 'Kale'nin Tarihini Canlandıracağız'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı şubat ayı toplantısının 2. oturumu, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas, CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 14 gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantıyı yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kavaklı’ya kazandırılan Millet Bahçesi, Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Teknopark projesi ve Fatih Mahallesi’nin tarihi dokusunu canlandırmak için yapılması planlanan çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi. Başkan Yılmaz ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Silivri’ye dev bir spor adası kazandırılacağını açıkladı.

“KAVAKLI MAHALLESİ’NE 112 ACİL İSTASYONU, SAĞLIK OCAĞI VE MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRDIK”

Meclis toplantısının 2. gündem maddesinde “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Kavaklı Mahallesi 232 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Seymen Mahallesi, 141 ada 26 parsel sayılı taşınmazın trampasının/takası ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.” yer aldı. Hukuk Komisyonu Başkanı Sultan Aşkın’ın okuduğu komisyon görüşünde “Silivri Belediye Meclisinin 06/02/2023 tarihli toplantısında, Plan, Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Kavaklı Mahallesi 232 ada 3 parsel sayılı 3.309,30 m² taşınmaz ile Silivri Belediyesine ait Seymen Mahallesi 141 ada 26 parsel sayılı 54.667,21 m² yüzölçümlü taşınmazın 10.303,00 m² yüzölçümlü kısmının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı lehine 15.425,00 TL bedel farkı ödemek koşulu ile 5393 sayılı kanunun 15/h ve 18/e maddeleri kapsamında trampasının yapılması, komisyonlarımızca uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi. Gündem maddesi ile ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz günlerde Çeltik Mahallesi’nde 300 dönümün üzerinde, daha önce kum ocağı olan ve sonrasında hafriyatla doldurulan alanın üzerinde bir mezarlık yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) olur verdik. Şimdi de Seymen Mahallesi’nde bulunan Belediyemize ait bir arsanın 10.300 metrekaresini, mezarlık yapılmak üzere İBB ile trampa ediyoruz. Kavaklı Mahallesi’ndeki Sağlık Ocağımız ve 112 Acil Servis İstasyonumuzun arkasında İBB’ye ait 3.300 metrekare bir arsa vardı ve bölge ağaçlandırılacak alandı. Ancak metruk vaziyette duruyordu. Buraya, içerisinde basket sahası, halı saha, çocuk oyun grupları, fitness aletleri, çeşmesi ve kamelyaları olan bir Millet Bahçesi yapmak üzere İBB ile görüştük. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Bunun üzerine Silivri Belediyesi olarak Kavaklı Mahallesi’ne bir Millet Bahçesini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 112 Acil Servis İstasyonumuzun, Sağlık Ocağımızın ve Millet Bahçemizin açılışını önümüzdeki günlerde sade bir törenle yapmayı planlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

“SİLİVRİ’YE, TÜRKİYE’DE ÖRNEK GÖSTERİLECEK BİR TEKNOPARK KAZANDIRACAĞIZ”

Toplantının 12. gündem maddesinde “Kadir Has Üniversitesi ve Silivri Belediyesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi arasında hisse oranında sermaye bedelinin ödenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.” yer aldı. Komisyon Başkanı Salim Çavdar’ın okuduğu komisyon görüşünde “1- Belediyemizin, İstanbul ili Silivri ilçesi sınırlarında 3.000.000 TL sermaye ile kurulacak olan Kadir Has Üniversitesi ve Silivri Belediyesi Teknopark Anonim Şirketi’ne 930 adet pay karşılığı 930.000 TL ile % 31 iştirak etmesine, 2- Bu şirkete ilişkin esas sözleşme dahil tüm evrakı imzalamak üzere Belediye Başkanı Volkan YILMAZ’ın münferiden yetkili kılınmasına, 3- Belediyemizin Kadir Has Üniversitesi ve Silivri Belediyesi Teknopark Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve adımıza hareket etmek üzere Belediye Başkanı Volkan YILMAZ ve Adem Tarık GÜRLEYEN’in belirlenmesi, uygun bulunmuştur.” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesinde göreve geldiğimiz günden beri üniversitelerle ve bilim yuvalarıyla çok sıkı bir iş birlikleri yürütüyoruz. Bu kapsamda; Türkiye’de bir üniversite ile bir belediye ortaklığıyla yapılacak olan ilk teknokentin kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlamasıyla beraber Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesinin teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilmiş oldu. Teknoparkın kurulup hayata geçmesi, bölgemize ve Türk sanayisine hizmet etmesi için Kadir Has Üniversitesi ve Silivri Belediyesi olarak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketini kurduk. Bu şirkete Silivri Belediyesi yüzde 31 oranında ortak. Şirketin bir kısmı Kadir Has Vakfı, kalan yüzde 51’i de Kadir Has Üniversitesine ait olacak. 3 milyon sermaye ile kuruldu şirketimiz. Silivri Belediyesi de yüzde 31 oranında sermayeyi yani 930 bin TL’yi anonim şirkete aktaracak. Ben bu konuda çok heyecanlıyım. Çok kısa zamanda Türkiye’de örnek gösterilecek; istihdamı, sanayiyi, kuluçka merkezlerini, kadın kooperatifçiliğini ve tarımı destekleyecek bir teknoparkı Silivri’ye kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

“KALE MAHALLESİ’NDE KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA DÜŞÜNÜYORUZ”

Toplantının 13. gündem maddesinde “İlçemiz sınırları içerisinde belediyemizce uygun görülen alanlarda sokak iyileştirilmesi ile ilgili uygulama ve harcama yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Komisyon Başkanı Salim Çavdar’ın okuduğu komisyon görüşünde “İlçemiz Marka Kent Vizyonunda yaptığı çalışmalar kapsamında; ilçe sınırlarımız içerisinde uygun görülen alanlarda, sokak iyileştirilmesi kapsamında şahıs mülkiyetindeki bina cephelerinde değişiklik ve yenilemelerde, uygulama ve harcama yapmaya ilişkin çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı’na yetki verilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi doğrultusunda Komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile geçtiğimiz günlerde bir görüşmemiz olmuştu. Bu hafta bir randevumuz vardı ama deprem felaketi nedeniyle iptal ettik. Açılışını yapmış olduğumuz Mübadele Müze Evinin bulunduğu, Silivri’nin en büyük tarihi mirası olan Kale Mahallesi’nde kapsamlı bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy tescilli binaların kamulaştırılmasında bize bütçe konusunda yardımcı olacağını, tescilsiz olan alanların da kamulaştırılmasının bizler tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Bu proje ile Kale Mahallesi, Silivri’ye gelen insanların kentin tarihini ve tarihi dokusunu yaşayacakları, hissedecekleri bir yer olacak. Önümüzdeki günlerde Silivri’de çok güzel şeyler olacak. Bu projeye verdikleri desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımıza ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“KALE MAHALLESİ’Nİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Fatih (Kale) Mahallesi’nde yapılacak diğer çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Kale Mahallesi’nde Bizans Dönemi’ne ait 659 yıllık bir sarnıcımız var. Sarnıcın bulunduğu bölgede 659 metrekare bir alan, 1980’li yıllarda restore edilmiş ancak daha sonra kaderine terk edilmiş. Bu alan ciddi bir hasar görmüş ve caminin üzerine yük bindiriyor. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi sponsorluğunda kapsamlı bir restorasyon projesi başlatacağız. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiğinde kılıç hakkı olarak kiliseden camiye çevirdiği Ayasofya ile beraber 7 cami bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Silivri’de. Evliya Çelebi de Seyahatname’de bu camiden Hünkar-ı Şerif Camii diye bahsediyor. Bu çalışma ile onu da ihya edeceğiz ve burada ciddi bir külliye mantığına döneceğiz. Caminin hemen alt tarafında küçük küçük parseller var. Buranın bir caminin bahçesi, külliyesi olması ve ziyaret edilen bir mekâna dönüşmesi için Silivri Belediyesi olarak vatandaşlarımızla görüşüp anlaştık. 4 parseli sahiplerine 4 milyon 400 bin 430 TL ödeyerek kamulaştırdık. Burada yine tescilli arsalar olursa tamamının İstanbul Valiliği tarafından ödeneceği sözünü de aldık. Buradaki tarihi dokuyu canlandırmak ve bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

“SİLİVRİ’YE BİR SPOR ADASI KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

Toplantının 14. gündem maddesinde “Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait ve tahsisli yerler ile ilgili ilçe genelindeki spor tesisleri ve futbol sahalarının Silivri Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve işletme hakkının alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Komisyon Başkanı Sultan Aşkın’ın okuduğu komisyon görüşünde “Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan ilçe genelindeki spor tesisleri ve futbol sahalarının işletme hakkının Silivri Belediyesine devredilmesi için Silivri Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin (g) bendi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” ifadeleri yer aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yapmış olduğumuz son görüşmede Silivri’deki spor tesislerinin yetersizliğiyle ilgili hemfikir olduk. Tıpkı Değirmenköy Stadı ve Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzunda olduğu gibi ortaklaşa bir yapı modeliyle Silivri’de dev bir yatırımı daha hayata geçireceğiz. Bakanımızın talimatıyla Spor Toto Genel Müdürlüğümüz ile sözleşmemizi imzaladık. Ülkede yaşanan atmosfer ve ekonomik şartların ardından bu sözleşme devam ederse Silivri’ye dev bir spor adası kazandıracağız. 7.000 metrekare alanda hayata geçecek olan spor adasının içerisinde; 3 tane kapalı spor salonu, kapalı basket sahaları, tenis kortları ve Milli Eğitim Bakanlığına ait bir spor lisesi yer alacak Merkezimizde pilatesten güreşe, bokstan tekvandoya ve okçuluğa kadar birçok spor faaliyeti yapılabilecek. İnşallah kısa zaman içerisinde bunun müjdesini vermiş olacağız.” ifadelerini kullandı.