Başkan Yılmaz: 'Kentsel Dönüşüm Acil Bir Gerekliliktir'

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından; afetlerin olası etkilerini ortaya koymak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için yapılacak çalışmaları tarif etmek, sorumluları ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla hayata geçirilen, İl Afet Risk Planı (İRAP) için Silivri’de İRAP ve İlçe Afet Müdahale Planı toplantısı düzenlendi. Silivri Kaymakamlığı başkanlığındaki program Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan program, konuşmalarla devam etti. Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürü ve İlçe AFAD Sorumlusu Uğur Tozlu, İlçe Afet Merkezi Tanıtımı ve Afet Müdahale Planı ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’DEKİ MİKRO BÖLGELEME ÇALIŞMALARININ TAMAMI YAPILMIŞ DURUMDADIR”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Türkiye’de son 100 yılda 70 adet büyük ve yıkıcı deprem yaşanmıştır. 1939 Erzincan depremindeki can kaybı 33.000 kişi, 1943 Tosya-Ladik depreminde can kaybı 4.000 kişi, 1976 Van Çaldıran depreminde can kaybı 3.840 kişidir. 1914 Burdur, 1944 Bolu, 1975 Lice, 1983 Erzurum ve 1992 Erzincan depremleri de bu yıkıcı depremlerden birkaçıdır. En son 1999 Marmara depreminde 20.000’e yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. ‘Asrın Felaketi’ olarak değerlendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde 50 bin vatandaşımız vefat etmiştir. Yapılan tüm bilimsel tahlil ve eldeki veriler, İstanbul’da yıkıcı bir depremin uzak olmadığını göstermektedir. Afetlerin ve depremlerin ne yazık ki uzun uzadıya bir zaman dilimi yoktur. Her toplantıda ifade ettiğimiz gibi afetlerin olumsuz etkilerini azaltmak ancak ve ancak başarılı bir risk yönetimi ve toplumsal bilinç ile mümkün olabilir. Can güvenliğimiz için şimdiden alacağımız tedbirler, depremden sonra yapmamız gerekenlerden çok daha kolay ve çok daha maliyetsiz olacaktır. Afetler nedeniyle yıkılma ya da ağır hasar görme ihtimali olan yapıların yerlerine sağlıklı ve güvenli binaların yapılması şarttır. Dolayısıyla kentsel dönüşüm acil bir gerekliliktir. Metrekare hesabı yapmadan, güncel şartlardaki maliyetleri yok saymadan, reel ve akılcı bir birliktelikte kentsel dönüşümün önünü açmak ve hızlıca tamamlamak durumundayız. Silivri Belediyesi olarak gerek kentsel dönüşüm olsun gerekse planlar olsun, geride bıraktığımız 4 yılda çok ciddi çalışmalar yaptık. Silivri’mizde göreve geldiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) görev, yetki ve sorumluluğunda olan mikro bölgeleme çalışmalarının, Silivri’deki imarlı arsalar ve imarlı bölgelerde 6 kilometrelik alanda yapılmadığının farkına vardık. İBB’nin yapması gereken bu çalışmayı Silivri Belediyesi olarak görev, yetki ve sorumluluğumuzda değildir demeyerek 1,5 yıl içerisinde yaptık ve bitirdik. Bugün Silivri’deki mikro bölgeleme çalışmalarının tamamı yapılmış durumdadır. Bir şehrin tüm risk haritalarını içeren, şehrin güçlü yanlarını, zayıfları yanlarını ve şehrin afetlerle nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin ana yol haritası olan kentsel dönüşüm stratejik belgesini hazırladık. Bu belgemizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına onaylattık. 2021 yılında İstanbul’da bir ilke imza atarak belediye eliyle Afet Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Silivri Kaymakamlığı ve AFAD ile çok güçlü bir iş birliğiyle Türkiye’deki en fonksiyonel, en donanımlı ve en disiplinli afet koordinasyon merkezi haline geldi. 7/24 içerisinde jandarmanın, polisin, zabıtanın bulunduğu, birçok olaya anında müdahale edildiği ve bir kriz üssü olarak AFAD ile çok değerli projelere imza atan bir afet koordinasyon merkezi oldu. İstanbul Valisi Davut Gül ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın takdirleriyle Silivri’mizde bir afet eğitim merkezi kurmak istiyoruz. İçerisinde şehir dışından gelecek kursiyerlerimizin yatakhanelerinin, arama-kurtarma çalışmalarındaki bütün ekipmanların kullanıldığı eğitim pistlerinin olduğu, buradaki kriz masasında olası bir afet anında şehrin gözlenmesi noktasında bütün hizmetlerin sunulduğu bir afet merkezimizin projesini bitirmek üzereyiz. İstanbul Valiliğinin destekleriyle ve Silivri Belediyesinin iş birliğiyle inşallah yakın zamanda ihalesini yapıp Silivri’mize kazandıracağız.” dedi.

“TÜRKİYE’DE EN FAZLA AFET BİLİNCİ EĞİTİM VEREN BELEDİYEYİZ”

Silivri Belediyesinin afet bilinci çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Biz göreve gelmeden önce Türkiye’de birçok afet yaşanmış ama Silivri’den anımız bir, acımız bir ve adımız bir diye bir sloganla hiçbir afete buradan bir ekip gitmemiştir. İzmir Bayraklı depremiyle start vererek; ‘Bundan sonra Türkiye'nin neresinde bir acı yaşanıyorsa ekiplerimizle, maddi desteklerimizle ve manen onların yanında olmalıyız’ dedik. Ekiplerimiz bütün afetlerde görev alarak cansiparane bir şekilde yaptı. Geçmiş dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Eğitimde Afet Yılı’ olarak ilan ettiği yıl, 175 bin kişiye afet bilinci eğitim vererek Türkiye’de büyükşehir belediyeleri dahil en fazla eğitim veren belediye olduk. 1.350 vatandaşımızı Temel AFAD Gönüllüsü, 310 vatandaşımızı Destek AFAD Gönüllüsü, 35 Mahalle Muhtarımızı Destek AFAD Gönüllüsü, 683 vatandaşımızı Mahalle Hazır Afet Timi yaptık. Türkiye’de, profesyonel arama-kurtarma ekibi yetiştiren ve AFAD’a akredite olan ilk belediye olduk. Beşiktaş Belediyesinin ve İSKİ personelinin hafif arama-kurtarma ekiplerine Silivri Belediyesinin ekipleri eğitim verdi. Bu da bizim gurur duyacağımız bir gelişmedir. Depremde iletişiminin ne kadar olduğu konusuyla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Hatay Depremi’ni hatırlayalım. Depremde sıcağı sıcağına telefonlar kilitlendi. Kimse kimseyle iletişim kuramadı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın bir röportajını hatırlarsınız. Savaş; ‘Binalar çöktü ama binaların üstünde kurulan baz istasyonları çökünce, iletişim ağı tamamen koptu’ dedi. Bir haber kanalında bir kızımızın röportajını dinlemiştim. 7 gün enkaz altında kalmış, kimseye ulaşamamış ve 7 gün boyunca orada kurtarılmayı beklemiş. Şimdi düşünsenize bir deprem oluyor ve o şehirdeki bütün iletişim hattı kopuyor. Oysaki o an iletişim kesintisiz devam etmiş olsa enkaz altında kalmış hemen hemen herkese zamanında ve hızlı ulaşma şansımız oluşabilecek veya sinyal alınamayan enkaz başında değil de sinyal alınan yerlerde çaba sarf edilecekti. Buradan hareketle Silivri Belediyesi yine Türkiye’de bir ilke imza atarak Turkcell ile Afet İletişim projesine başladı. Bu proje için en uygun 7 tane bölgeyi tespit ettik. 7 istasyondan 4 tanesinin hemen yapımına başlanması için anlaştık. Turkcell tarafından yapılacak 25 milyon TL’lik yatırımla, deprem anında kesintisiz iletişim imkânı sağlamayı hedefliyoruz. Silivri Belediyesi olarak 411 riskli yapının yıkımını gerçekleştirdik. Açıkça söylemek isterim ki kentsel dönüşüm en zorlandığımız konulardan biridir. Kentsel dönüşüm noktasındaki sıkıntılar halledip bunu başarırsak afetten sonra 50 birim maliyete halledeceğimiz işi afet yaşanmadan bir birim maliyete halledebiliriz. Bu kapsamda yalnızca kentsel dönüşüme destek olabilmek adına SİYTAŞ isimli bir şirket kurduk. 122 tane daireyi o günün şartlarında 70.000 TL’ye dönüştürdük. TOKİ ve KİPTAŞ’a kentsel dönüşüm konusunda başvurularımız oldu. Önümüzdeki günlerde bu konularda çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

“İBB VE İSKİ’NİN DEVASA BÜTÇESİ BİR DEREYİ ISLAH EDEMİYOR”

Silivri’deki dere ıslahı çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Boğluca Deresi’nin etrafında yapı yasaklı bir alan vardı. 2,5 yılın sonunda Boğluca etrafındaki yapı yasağını kaldırdık. Oradaki binalar artık yıkılıp yeniden yapılabiliyor. Silivri’nin kanayan bir yarası olan Tuzla Deresi’nin etrafında bir yapı yasaklı alanımız daha var. Yapı yasağının kaldırılabilmesi için İSKİ’nin buradaki Tuzla Deresi’ni ıslah etmesi gerekiyor. Bu dere ıslah edilmediği sürece taşkın riskli alanın yapı yasağı kaldırılamıyor. Her gün Mimarsinan Mahallesi’nde bir kişi önümüzü çeviriyor. Vatandaşlarımız; ‘Başkanım bizim binamız var. Binamızı yıkıp yeniden yapmak istiyoruz. Yıktığımızda yeniden yapamayacağımız için yıkmıyoruz’ diyorlar. Kentsel dönüşüm konusunun zor olduğunu konuşuyoruz ve sürekli olarak söylüyoruz. Ama dereyi ıslah etmenin nasıl zor olduğunu anlayamıyorum. Dereyi ıslah edememe hali ve derenin ıslahı için kılını kıpırdatmama hali benim hiç anlayabileceğim ve hiç katlanabileceğim bir hal değildir. Bu serzeniş siyaset değildir. İsim de parti de zikretmiyorum. Ama o Tuzla Deresi’nin niye ıslah edilmediğini çıksın biri bana açıklasın. İBB ve İSKİ’nin bütçeleri devasa boyutlara ulaşıyor. Bu bütçelerle Tuzla Deresi nasıl ıslah edilemiyor? Bu dere kentsel dönüşümün önünü tıkıyor. Onun için bunu İBB Meclisinde defaten söyledim. Bu bir eleştiri değil sorumluluktur. AFAD ile Silivri’de 60 bin çadırımız hazırı hazır hale getirdik. AFAD başkanlığımız tarafından İstanbul AFAD ve Silivri Belediyesinin koordinasyonunda, içerisinde temel barınma ve yaşam malzemelerinin yer aldığı, Marmara Bölgesi’ne hizmet edecek bir lojistik merkezimizi Silivri’mizde çok şükür bitirdik. Şu an lojistik merkezimiz hazır durumdadır. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu toplantı, afetle mücadeledeki koordinasyon bakımından büyük önem taşımaktadır. İlçe afet merkezimizin faaliyetleri, çalışma gruplarının hazırlıkları ve muhtarlarımızın destekleri bu mücadelenin rehberidir. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “MERKEZİ İDARE VE SİLİVRİ BELEDİYESİ ARASINDA İYİ BİR KOORDİNASYON VAR”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Hemen sahilden 16 kilometre dışarıya doğru açıldığınız zaman bir fay hattının olduğu, fay hattında bilim adamlarının söylediğine göre enerji birikmesinin olduğu, İstanbul ve Marmara Bölgesi’ni etkileyecek 7’nin üzerinde bir deprem olacağı neredeyse kesindir. Bunu bilip ona göre hazırlanmamız lazım. Biz Silivri’den sorumluyuz. Silivri ölçeğinde ifade edildiği üzere İlçe Afet Koordinasyon Merkezinde 17 hizmet grubumuzla her türlü afet esnasında toplanıyoruz. Bu merkez 24 saat görevini ifa ediyor. Bu anlamda kurumlarımız arasında merkezi idaremiz ve belediyemiz arasında iyi bir koordinasyon var. Afetle mücadele ve afete müdahale anlamında bu eşgüdüm ve koordinasyonun getirdiği iyi bir sinerji olduğuna inanıyorum. Bunu en son 6 Şubat depreminde Kızılay, Silivri Belediyesi, Silivri Kaymakamlığı, diğer tüm kurumlarımızın iş birliğiyle ve vatandaşlarımızın desteğiyle çok sayıda yardım malzemesi ve hizmeti oraya taşıyarak ispat ettiğimizi düşünüyorum. Kentsel dönüşüm anlamında Silivri’nin yapı stoğunun yüzde 47’sinin 2000 yılı öncesine ait olduğunu biliyoruz. Bir an önce harekete geçmemiz lazım. Evimizde bir göz oda eksik olsun. 3+1 evimiz olacağına 2+1 evimiz olsun. Sağ kalmak ölmekten daha iyidir diye düşünmek lazımdır” dedi.

Toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu, resmi kurum müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve kursiyerler katıldı. Toplantıda İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu tarafından Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü eğitmenlerince verilen “Hafif Seviye Arama Kurtarma” eğitimini başarı ile tamamlayan belediye personellerine sertifikaları takdim edildi. Toplantı, Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine yapılan ziyaretle sona erdi.