Başkan Yılmaz: 'Kentsel dönüşümü öteleme şansımız yok'

Küpe FM’in canlı yayın konuğu olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptıkları yardım çalışmalarını Turhan Alyakut’a anlattı. 8 Şubat saat 13.00 itibarıyla bölgeye 39 tır yardım gönderildiğini açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, Silivrililerin depremzedelere yönelik yoğun bir desteği olduğunu söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının sorulması üzerine “Bir an önce başlanması gerekiyor” diyen Yılmaz, bu konuda siyasi mülahazalardan uzak olarak her türlü iş birliğine açık olduklarının altını çizdi.

“SİLİVRİLİLER DEPREM FELAKETİNE KARŞI ÇOK DUYARLI DAVRANIYOR”

Deprem bölgesine yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Biz, İstanbul Valiliği başkanlığında, AFAD’ın koordinasyonunda Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediyesi ve Kızılay iş birliğiyle deprem bölgesiyle ilgili bir yardım çalışması yürütüyoruz. Sloganımız ‘Anımız Bir Acımız Bir’ ama ben andımızı da bir demek istiyorum. Silivri’de yaşayan vatandaşlarımız da deprem felaketine karşı çok duyarlı ve onlar da 2 gündür bizimle beraber uyumuyor. Silivri’de öyle bir birlik beraberlik oluştu ki yardımları topladığımız Yunus Emre İmam Hatip Lisesi Spor Salonumuz ve Alibey Kapalı Spor Salonumuz dolup taşıyor. Yaptığımız çalışmalarla deprem bölgesine içerisinde elektrikli soba, jeneratör, çocuk maması, kadın pedi, çocuk bezi, battaniye, kıyafet ve daha birçok yardım malzemesiyle dolu 25 tırımızı deprem bölgesine yollamış durumdayız. Artık merkezlerimizde çok miktarda giysi oluşmaya başladı. Kimse yanlış anlamasın ama biraz daha nitelikli, daha amacına matuf yardımları bölgeye ulaştırmalıyız. Bu amaçla bundan sonraki yardım tırlarımızda ağırlıklı olarak; elektrikli ısıtıcı, büyük tüp, küçük tüp, odun sobası, kömür sobası, cep ısıtıcısı, jeneratör, çocuklar için mont, çocuk ayakkabısı, kadın iç giyim, termal kıyafet, polar, yağmurluk, uyku tulumu, yatak, nevresim takımı, tek kullanımlık tabak çanak, çay, kahve, su, ekmek, hazır gıda, hijyen ürünleri, battaniye, uyku tulumu, kadın pedi ve powerbank gibi malzemelerin olması gerekiyor. Vatandaşlarımız desteklerini bu şekilde yaparsa çok memnun olacağız. Ben bir kez daha deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yönelik verdikleri destek için Silivri’deki tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

“EKMEK ÜRETTİRİP DEPREMZEDELERE ÜCRETSİZ DAĞITIYORUZ”

Deprem bölgesindeki ekmek ihtiyacına karşı farklı bir yöntem geliştirdiklerini söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, “Deprem bölgesine 25 tır yardım gönderdiğimizi söyledim ama buna ilave olarak 14 tır daha yardım yaptık. Yani Silivri’den toplamda 39 tır yardım gitti. Bu 14 tırı Silivri’den çıkarmadık. Bildiğiniz gibi deprem bölgesinde en fazla istenen şeylerden biri ekmek oluyor. Ama Silivri’den bölgeye ekmek göndermek demek o ekmeğin bayatlaması, küflenmesi sonucu yenmeyecek hale gelmesi demek. Biz bir yöntem geliştirdik ve bu yöntemi diğer belediye başkanlarımıza ya da kuruluşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Ne yaptık biz? Depremden etkilenen 10 ilin çevresinde veya o illerdeki un fabrikalarını tespit ettik. Un fabrikalarından unu satın aldık. Unu oradaki kaymakamlıklarımıza ve AFAD’a gönderdikten sonra bölgedeki fırınlara bu un ulaştırıldı. Şu an fırınlarımızla ücretsiz ekmek ürettirip dağıtıyoruz. 2 kamyon Diyarbakır’a, 2 kamyon Adıyaman’a, 1 kamyon Hatay Payas’a, 1 kamyon Kahramanmaraş Elbistan’a, 1 kamyon Hatay Arsuz’a, 1 kamyon Malatya’ya, 1 kamyon Gaziantep İslahiye’ye, 1 kamyon Kahramanmaraş Göksun’a, 1 kamyon Hatay Belen’e, 1 kamyon da Hatay Kumlu’ya un ulaştırmış durumdayız. Bu depremin yaraları sarılana kadar un destekli ekmek üretip, bu ekmekleri ücretsiz dağıtmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“YERELDE AFETLERE HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR”

Turhan Alyakut’un depremlere yönelik hazırlıkları sorması üzerine Silivri Belediyesi olarak afetlere karşı aldıkları tedbirler hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Hani ders olsun, kulağımıza küpe olsun deriz ya; artık doğal afetlerin oluşacağı coğrafyalar belli. Silivri’mizde de yaşanacak doğal afetler belli; su taşkını ve deprem. Dolayısıyla bizim doğal afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacağını, iş bölümünün ne olacağını, toplanma alanlarının nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Silivri’de bunun oluşabilmesi için çok ciddi adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz. 2022 yılı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti. Silivri Belediyesi, Türkiye’deki tüm belediyeler arasında en fazla eğitim veren belediye oldu. İstanbul’daki ilk Afet Koordinasyon Merkezini yapan belediye biziz. Afetlerle mücadelede arama kurtarma ekipleriyle beraber ekipmanlara, araçlara bütçe ayıran bir belediyeyiz. Bütçe ayırmaya da devam edeceğiz. Sel, deprem gibi felaketleri er ya da geç yaşayacağız. Doğal olarak bizim yerelde buna hazırlıklı olmamız gerekiyor.” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ”

Kentsel dönüşüm konusunda acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Volkan Yılmaz, “Uzmanlara göre bir İstanbul depremi ya da İstanbul’u yoğun etkileyecek bir deprem yaşayacağız. Bu kaçınılmaz! Temenni ediyorum ki bu deprem mümkün olduğu kadar geç olur ve biz bina stokumuzu yenileyebiliriz. Silivri Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyoruz. Belki üstümüze vazife değil ama biz göreve geldikten sonra yalnızca kentsel dönüşümü sevk ve idare edebilmek adına SİYTAŞ isminde bir şirket kurduk. SİYTAŞ ve Saral İnşaat ortaklığı ile bir çalışma başlattık ve Varnalı Konutları diye bilinen, Silivri’nin en riskli yapısını yeniledik. Mart ayı içerisinde 122 anahtarı vatandaşımıza teslim edeceğiz. Ama şöyle söyleyeyim; vatandaşlarımızı ikna etmek 1,5 yılımı aldı. Ben vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; 1 metrekarenin, paranın vs. hesabını yapmayalım. Aklın, bilimin gerçeğinde ve yaşanan gerçeklerin ışığında hareket edelim. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) de özel sektöre de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da sürekli çağrıda bulunuyorum. Silivri’deki kentsel dönüşüm çalışmalarına siyasi mülahazalardan uzak durarak açık çek veriyorum. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’de kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa iş birliğine açığım. Kentsel dönüşümü ötelemek, bir kenara bırakmak, üstünü kapatmak gibi bir şansımız yok! Bu yaşanan depremle ilgili sis perdesi dağıldıktan sonra, ortalık normalleştikten sonra Silivri’deki vatandaşlarımızın da kamu idarecilerinin de şapkasını önüne koymaları ve bu kentsel dönüşümünü önünü açmaları gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.” dedi.