Başkan Yılmaz: 'KKTC İskele'de 3 köye park yapacağız'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarete; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Silivri Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adnan Gürcan, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, belediye meclis üyeleri Yasin Gören ve Orhan Çalışkan, Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Ermiş ile Silivrili Kıbrıs Barış Harekâtı gazileri de eşlik etti. Ziyarette, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği himayelerinde yürütülen, TBB ile Silivri Belediyesi iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek olan “Kentsel Parklar Kültürel Ortaklıklar” projesinin hayata geçirilmesi görüşüldü. Proje kapsamında Silivri Belediyesinin, İskele Belediyesine hibe edeceği malzemelerle, İskele’nin 3 köyüne park kazandırılacak. Görüşmede ayrıca Silivri Belediyesi ile KKTC İskele Belediyesi arasında kardeş belediye ilişkisinin kurulmasına yönelik adımların kısa süre içerisinde atılması kararlaştırıldı.

YILMAZ: “KKTC İLE TARİHSEL GÖNÜL BİRLİKTELİĞİMİZ DEVAM EDECEK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun Silivri heyetine yaptığı sıcak karşılama için teşekkür eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün Silivrili Kıbrıs gazilerimizle birlikte İskele Belediye Başkanımız Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ettik. TBB’nin projesi kapsamında Silivri Belediyesi ile İskele Belediyesi arasında iyi ilişkiler tesis etmek adına buradayız ve İskele’deki 3 köyümüzde çocuk parkı ve bahçeler kazandıracağız. Bunun üzerine istişarelerde bulunduk. Bununla birlikte Akdeniz’deki son siperimiz olan KKTC ile iş birliğimizin artması adına Başkanımıza bir teklifte bulunduk. KKTC’de bir kardeş belediyemiz olmadığından hareketle; meclislerimizden kararlar alarak Silivri Belediyesi ile İskele Belediyesini kardeş belediye yapalım dedik. Kendisi de bu teklifimize olumlu baktı. İnşallah bunu en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bu sayede tarihsel gönül birlikteliğimiz hiç kopmadan devam edecek ve İskele Belediyesi ile kardeş belediye olarak KKTC’deki ilişkilerimizi güçlendirmeye, kuvvetlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

SADIKOĞLU: “BU İŞ BİRLİĞİ EBEDİ KARDEŞLİĞE DÖNÜŞECEK”

Silivri heyetini ve Silivrili Kıbrıs gazilerini ağırlamanın kendileri için bir şeref olduğunu ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “İskele Belediyemizin 3 köyünde yapılacak parklara ilişkin yapmış olduğu katkılar nedeniyle Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Bu iş birliğiyle başlayan dostluk kısmetse önümüzdeki günlerde belediye meclislerimizde alacağımız kararlarla ebedi bir kardeşliğe dönüşecek. Silivri Belediyesi ile İskele Belediyesi arasında yapacağımız kardeşlik protokolünün hemen ardından inşallah park yerlerimizi de birlikte açmak bizlere nasip olur.” diye konuştu.

Toplantı karşılıklı hediyeleşmenin ardından sona erdi.

