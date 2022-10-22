Başkan Yılmaz kreşten üniversiteye kadar gelecek nesillere destek oluyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘Eğitimle, kültürle, sanatla ve sporla bezenmiş bir nesil’ vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi; okul öncesinden üniversiteye, köy okullarından engelsiz vatandaşların eğitimine, sanatsal faaliyetlerden yabancı dil öğrenimine kadar birçok alanda eğitime yönelik yaptığı desteklerle dikkat çekiyor. İlçe eğitimine; kreş, anaokulu, engelsiz yaşam merkezi, köy okullarının yenilenmesi, hasarlı okulların yeniden inşası, öğrencilerin sınav başvuru ücretlerinin ödenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi gibi birçok destek sunan Silivri Belediyesi; öğrencileri geleceğe hazırlamak adına üniversiteye hazırlık kursları, Güzel Sanatlar Akademisi ve ücretsiz İngilizce kursu gibi önemli projeleri de Silivri’ye kazandırdı.

SİLİVRİ ÜMMEHAN ELGİNKAN ANAOKULUNDA SONA GELİNDİ

Silivri Belediyesi ve Elginkan Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Silivri Ümmehan Elginkan Anaokulu projesinde sona gelindi. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 2 bin 675 metrekare arazi üzerine inşa edilen okul ile Silivri; 8 derslikli, 200 öğrenci kapasiteli, modern ve günümüz ihtiyaçlarına uygun yepyeni bir anaokuluna kavuşmuş oldu.

ENGELSİZ YAŞAM VE EĞİTİM MERKEZİ ÇOK YAKINDA AÇILIYOR

Silivri Belediyesi ve hayırsever Nakipoğlu ailesi iş birliğiyle hayata geçirilen Silivri Belediyesi Gülsen – Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi projesinde sona gelindi. Yeni Mahalle’de bulunan 15 bin metrekare alanda, 3 ayrı bloktan oluşan merkez ile Silivri’de yaşayan dezavantajlı vatandaşlara yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerinin daha konforlu ve daha çağdaş koşullarda verilmesi hedefleniyor. Silivri Belediyesine ait sosyal birimlerin tek çatı altında toplandığı Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezinde; Engelli Eğitim Merkezi, Aile ve Engelli Yaşam Merkezi, Bizden Size Sosyal Market, Aşevi, Sosyal Yardım Mağazası, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, el emeği ürünlerin sergilenmesine yönelik üniteler, engelsiz kafe, açık etkinlik alanları, kütüphane, hobi odaları, spor odası, mutfak atölyesi, oyun odası ve meslek edinme odaları yer alıyor. Sosyal Yardım Müdürlüğü binasında ise; tüm vatandaşlara hizmet verecek terapi ve özel eğitim odaları, diyetisyen, psikolog, pedagog, sosyolog, muayene odaları ve fizik tedavi birimleri bulunuyor.

KÖY OKULLARI A’DAN Z’YE YENİLENDİ

Silivri Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Kütüphanesi, Bilgisayar Odası, Tiyatro Salonu Olmayan Köy Okulu Kalmayacak’ projesi kapsamında, 2021 ve 2022 yılı içerisinde 11 köy okulundaki çalışmalar tamamlandı. Köy okullarına kütüphaneler, bilgisayar odaları, tiyatro salonları, konferans salonları ve müzik odaları kazandırıldı. Sponsorlar marifetiyle köy okullarının tuvaletleri kolejlerde bile olmayan nitelikte yenilendi. Ayrıca okulların boyasından çevre düzenlemelerine kadar bütün fiziki şartları yenilendi.

ÇELTİK İLKOKULU VE ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLKOKULU YENİDEN İNŞA EDİLDİ

26 Eylül 2019 yılında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için eğitime kapatılan ve yıkım işlemi Silivri Belediyesi tarafından yapılan Çeltik İlkokulu ve Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu, Başkan Yılmaz’ın yoğun girişimleriyle yeniden inşa edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Çeltik İlkokulu 8 derslikli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu ise 16 derslikli olarak Silivrili öğrencilere hizmet veriyor.

KREŞLER İÇİN YER TAHSİSLERİ YAPILDI

Yeni Mahalle, Selimpaşa ve Gümüşyaka mahallelerinde Silivri Belediyesine ait 3 arazi, kreş yapılması şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tahsis edildi. Yeni Mahalle ve Selimpaşa’daki kreşler faaliyete başlarken, Gümüşyaka’daki kreş yapım çalışmalarında ise sona gelindi.

ÜCRETSİZ ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSLARI HAYATA GEÇİRİLDİ

Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle, öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) daha iyi hazırlanmaları amacıyla ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu düzenleniyor. Lise son sınıf öğrencileri ve 2021-2022 yılı lise mezunlarının katılım sağlayacağı ücretsiz üniversiteye hazırlık kursunda öğrenciler haftanın 7 günü ders görebilecek.

ÜNİVERSİTE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE 500 TL DESTEK VERİLDİ

Silivri Belediyesi tarafından 2021 yılında üniversite 1. sınıfa başlayan ve örgün eğitim gören Silivrili öğrencilere, Bizden Size Sosyal Market marifetiyle 500 TL eğitime destek ödemesi yapıldı. 2022 yılında da tekrar edecek olan destek için başvuru süreci devam ediyor.

YKS ve MSÜ SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİ KARŞILANDI

18-19 Haziran 2022 tarihinde yapılan YKS’ye giren Silivrili öğrencilerin sınav başvuru ücretleri Silivri Belediyesi tarafından ödendi. Ayrıca, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) yerleştirilmek üzere Milli Savunma Bakanlığınca 2. seçim aşamalarına çağrılan Askeri Öğrenci Adaylarının sınav başvuru ücretleri de Bizden Size Sosyal Market tarafından karşılandı.

GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERE SANATI AŞILADI

Silivri Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle Güzel Sanatlar Akademisi projesi hayata geçirildi. Güzel Sanatlar Akademisindeki Sertifikalı Eğitim Programı kapsamında, Nişantaşı Üniversitesi eğitmenleri tarafından 16 hafta süren eğitimle öğrencilere; şan, bağlama, tiyatro, drama ve piyano eğitimi veriliyor.

ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KURSU DÜZENLENDİ

Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle ücretsiz İngilizce kursu düzenlendi. 10-17 yaş aralığındaki öğrencilerin katılım sağladığı ücretsiz İngilizce kursunda ortaokul ve lise öğrencileri, eğlenerek yabancı dil öğrenmenin keyfini çıkardı.

YKS VE LGS SINAVLARI BAŞARI ÖDÜLÜ

İlçe sınırları içerisinde yaşayan ilköğretim son sınıf öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri arasında, 2021 ve 2022 yılında LGS ve YKS sonuçlarına göre ilk 10’a giren öğrenciler cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

AB EĞİTİM PROJELERİ ONAYLANDI

Silivri Belediyesi TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı Erasmus Programına yaptığı “Zeytinin Kalbine Yolculuk” isimli proje başvurusu kabul edildi. Proje ile 20 öğrenci, 4 refakatçi, 2 hareketlilikle İspanya’da 28 gün staj çalışması başladı. Alınan 57.920,00 Avro hibe, uygulamalı eğitimlerde kullanılacak.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE BESLENME DESTEĞİ VERİLİYOR

Silivri Belediyesi, ilköğretim çağındaki çocukların beslenmelerine pozitif yönde katkı sağlamak amacıyla başlattığı “Beslenmem Sosyal Marketten Paketi” projesine devam ediyor. Bizden Size Sosyal Marketten hizmet alan ailelerin çocuklarına yönelik hazırlanan beslenme çantaları, öğrencilere düzenli olarak ulaştırılıyor.

DÜZENLİ DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Silivri Belediyesi tarafından pandemi döneminde fiziki eğitimden mahrum kalan 30 bin öğrenciye evde kurs hizmeti verildi. 1. sınıfa başlayan tüm öğrencilere her yıl çanta ve kırtasiye desteğinde bulunan Silivri Belediyesi; ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına da okul kıyafeti desteği verdi. Silivri Belediyesi son 3 yılda okullara yönelik gerçekleştirdiği temizlik malzemesi desteğini de aralıksız sürdürdü.