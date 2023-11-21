Başkan Yılmaz Manyas'ta Kadın Kooperatifini ziyaret etti

Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanı Manyas’ta kadın kooperatifini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Manyas’a gelerek kırsal Eskiçatal Mahallesinde bulunan Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Kadın üretim kooperatifinde bayanlarla bir araya gelen Yücel Yılmaz, kooperatifçiliğin üretmek ve ürettiğini en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu belirtirken, sözlerine "Burada hepsi güzel eserler yapmışlar, hoşumuza giden şeylere rastladık, bunları inşallah Büyükşehir’imiz de değerlendirecek. Çünkü el emeği olan bu eserler tüm Türkiye’ye yayılmalı, biz bazılarını hediye olarak, bazılarını ihtiyaç sahiplerine kooperatifimize destek olacağız. Burada Kaymakamımıza da teşekkür ediyoruz. Üreten tüm kadınlarımızın yanındayız" Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a Manyas Kaymakamı Emre Yeşil’de eşlik eti.