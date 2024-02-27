Başkan Yılmaz: 'Mesele Silivri'ye hizmetse üzerimize kimseyi tanımayız'

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sosyal hayatlarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Abelia Sitesi önünde yapılan 100. Yıl Gölet Kafe ve Engelsiz Oyun Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. 10.000 metrekare alan üzerine inşa edilen 100. Yıl Gölet Kafe ve Engelsiz Oyun Alanı ile Yeni Mahalle’de yaşayan vatandaşlar; futbol sahası, basketbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, çocuk parkı, dinlenme alanları, gölet, yürüyüş yolları, kamelyalar, piknik alanları ve kafeteryayla hem hoş vakit geçirip hem de kendilerini geliştirebilecekleri yeni sosyal yaşam alanlarına kavuşmuş oldu.

BAŞKAN YILMAZ: “BAHAR AYLARINDA MURAT ÇEŞME’Yİ TANIYAMAYACAKSINIZ”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlarımızın sosyal hayatlarına katkı sunmak için 7/24 çalışıyoruz. Buradan hareketle hemşehrilerimize kaliteli ve konforlu yaşam alanları kazandırırken huzurlu ve güvenli vakitler geçirebilecekleri tesisler inşa ettik. Göreve geldiğimizde Silivri Belediyesinin eliyle işletilen tek sosyal tesisimiz yokken çayın 1 TL, Türk kahvesinin 5 TL’ye satıldığı Kalepark, Vakkas Kafe, 19 Mayıs arkasındaki çay ve kahve ikram yerimiz, gölet kafemiz, Millet Bahçemiz ve Cumhuriyet Parkında açacağımız yeni sosyal tesislerimizle vatandaşlarımızın emrinde olmaya devam ediyoruz. 173.000 metrekare büyüklüğündeki Boğluca Gezi ve Dinlenme alanımız kapsamında, 10.000 metrekare alanda içerisinde; futbol sahası, basketbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, çocuk parkı, dinlenme alanları, gölet, yürüyüş yolları, kamelyalar, piknik yerleri ve kafeterya yaptık. Silivri Belediyesi olarak yeni parklar ve sosyal tesisler yapmaya devam edeceğiz. Biz laf ve kuru vaat değil, eser ve hizmet yapıyoruz. 5 yılda tam 80 park ve spor alanını, 42 basketbol sahasını, 14 futbol sahasını, 5 tenis kortunu, 5 voleybol sahasını, 3 futbol stadını ve yüzme havuzunu ilçemize kazandırdık. Yeşil alanlara devam diyerek Millet Bahçemizi de 40.000 metrekare alanda çok yakında açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Mesele Silivri’ye hizmetse, Cumhur İttifakı olarak üzerimize kimseyi tanımayız. Çünkü, ‘Yaptık yine biz yapacağız’ diyoruz. Allah nasip ederse, sizler de destek verirseniz, önümüzdeki dönemde de ‘Çevreyi ve Yeşili Koruyan Belediyecilik’ vizyonumuzla birçok yeni eseri ilçemize kazandıracağız. Silivri’mize 2. Millet Bahçesini Kalepark’ın hemen yanındaki 44.000 metrekarelik çamlık alanda inşa edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. E-5’in kenarında yıllarca kanayan bir olan Murat Çeşme Piknik Alanını Silivri Belediyesi olarak ihya ediyoruz. Bahar aylarında Murat Çeşme’yi tanıyamayacaksınız. Piknik alanları, mangal alanları, çocuk tematik parkları, oyun alanları ve macera parklarıyla 3. Millet Bahçesi de Murat Çeşme’de yükselecek” dedi.

“SİLİVRİ’DE ARTIK KURU VAAT VE BOŞ KONUŞMA YOK”

Silivri Belediyesinin hizmetleri ve yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Biz göreve geldiğimizde Mimar Sinan Köprüsü 10 yıldır kapalı vaziyetteydi. Silivri Belediyesi olarak restore ettik. Şimdi de Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'la orada Mimar Sinan Tarihi Parkını inşa edeceğiz. İçerisinde Mimar Sinan’ın eserlerinin ve Kısa Köprü ile Uzun Köprü’nün birleştiği fetih yolunun yer alacağı parkımız 30.000 metrekare kadar alanda Silivri’mize hizmet edecek. Tuzla Deresi’ni yine Murat Kurum beyefendiyle ıslah edeceğiz. Arkasından 55.000 metrekare alanda tematik parklar, macera parkları, kafeler ve eğlence alanlarının olduğu 4. Millet Bahçesini de Tuzla Deresi’nin yanında inşa edeceğiz. Gençlerimize de buradan bir müjde vermek istiyorum. Silivri’ye Gençlik Merkezi ve Kültür Merkezi geliyor. Sahilde yer alan eski festival alanın orada denizle buluşan bir gençlik parkı da size hayırlı uğurlu olsun. Silivri Belediyesi olarak ‘Yeşil Silivri’ hedefimiz doğrultusunda Silivri’de her doğan çocuk için o çocuğun ismini taşıyan bir ağaçla büyük korular ve büyük ormanlar yapacağız. Mesire alanları bizim kültürümüzün ve sosyal hayatımızın bir parçasıdır. Çoluk çocuk mangal yakmak için mesire alanlarına koşarız. Göreve geldiğimizde mesire alanlarının tamamı kapalıydı. Küçüksinekli Mesire Alanının bakımını yaparak göletiyle beraber herkesin piknik yapabileceği bir mesire alanı haline getirdik. Bu çalışmalarımızı Büyükçavuşlu, Sayalar, Çayırdere ve ormanı olan bütün köylerimizde yine İBB ile sürdüreceğiz. Çeltik Mahallesi’nde kapalı bir alanın yer aldığı yaklaşık 20.000 metrekarelik çamlığı yenileyerek Belediye Sosyal Tesisleri olarak halkımız hizmetine sunacağız. Silivri'de artık kuru vaat ve boş konuşma yok. Silivri’mizde 5 yıldır eser, hizmet ve sizlerle beraber görül belediyeciliği var. Sizler bizim yanımızda olduğunuz sürece biz dimdik hedefe, yüksek ufuklara ve daha büyük eserlere doğru emin adımlarla yürüyeceğiz” diye konuştu.

Açılış töreni başlamadan önce alanda atölye ekibinin gösterileriyle renkli anlar yaşandı. Törene; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.