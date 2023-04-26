Başkan Yılmaz, milyonlarca liralık yatırımları Balıkesir'e kazandırıyor

İki denize kıyısı olan Balıkesir’i bu noktada hak ettiği değere getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milyonlarca liralık yatırımları şehre kazandırıyor. Ayvalık’a yapılacak büyük ve küçük tekne barınaklarının projeleri askıya çıkmaya hazır olan Büyükşehir, 4 yeni tekne barınağı ve feribot iskelesi projesi için de kolları sıvadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; balıkçılık, günü birlik gezi ve hobi amaçlı tekne kullanımının yaygın olduğu kıyılara yepyeni tekne barınakları ile feribot İskelesi inşa edecek. Başkan Yücel Yılmaz’ın özel olarak Ankara’dan takibini yaptığı Ayvalık Sefa Çamlık Mahallesi Büyük Tekne Barınma Alanı ile Ali Çetinkaya Mahallesi Küçük Tekne Barınma Alanı’nın yanı sıra; Ayvalık Cunda Adası (Alibey) Balıkçı Barınağı ve Kordon Projesi, Altınova Mahallesi Barınak Projesi, Marmara Saraylar Limanı ile Erdek Feribot İskelesi yapımı için de çalışmalar son hız devam ediyor. Kesin projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan büyük ve küçük tekne barınaklarına ait dolgu amaçlı imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında askıya çıkmaya hazırlanıyor.

Bunun yanı sıra; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin diğer 4 proje için de hazırladığı taslak vaziyet planları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu taslak planların detaylandırılma, fizibilite ve ÇED süreçleri devam ediyor. Bu sırada zemin etüt çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, tamamladığında kesin projeler için Bakanlığa sunumunu gerçekleştirecek. Balıkesir’in kıyılarının değerine değer katacak yatırımları bir bir hayata geçiren Başkan Yücel Yılmaz, şehir ekonomisine büyük destek sağlayacak. İki denize kıyısı olması sebebiyle jeopolitik olarak da büyük bir avantaja sahip olan Balıkesir’e yapılan tekne barınak alanı yatırımları, balıkçılığın yanı sıra; günü birlik gezi tekneleri ile şahıs teknelerinin de bölgeyi daha çok ziyaret etmesini sağlayacak.

Modern, kullanışlı ve güvenli olması ön planda tutularak yapılacak olan balıkçı barınakları; halkın estetik anlayışını dikkate alan ve şehrin dokusuyla bütünleşik, çevreye duyarlı, gelişen talebe uygun çözümlerin üretilebileceği ve afetlere karşı anti kırılgan özelliklerini taşıyacak.

Ayvalık Sefa Çamlık Mahallesi’ne yapılacak olan Büyük Tekne Barınma Alanı’nda aynı anda 10-50 metre uzunluğunda 95 tekne yer alabilecek. Proje dahilinde; 450 metre uzunluğunda dalgakıran, 550 metre uzunluğunda -5,00 metre derinliğinde rıhtım, 425 metre uzunluğunda -4,00 metre derinliğinde rıhtım olmak üzere toplam 975 metre rıhtım, 3 adet toplam 180 metre uzunluğunda yüzer iskele, 1 adet 60 metre uzunluğunda yüzer dalgakıran ve geri saha dolgu alanları inşa edilecek. Geri saha dolgu alanında ise; idari bina, ticari birim/kafe, ofisler, restoran, dalış merkezi, saniteri üniteleri, atık kabul tesisi, otopark alanı ve yeşil alan olarak planlandı.

Ali Çetinkaya Mahallesi Küçük Tekne Barınma Alanı’nda; 4-10 metre uzunluğunda 250 tekne aynı anda barınabilecek. Proje dahilinde; yaklaşık 180 metre uzunluğunda bağlantı yolu, her birinin uzunluğu 52 metre olan 6 adet yüzer iskele, 1.000 metrekarelik deniz alanında dolgu sahası ve yaklaşık 285 metre uzunluğunda dalgakıran inşa edilecek.

Turizm cenneti Cunda (Alibey) Adası’na; boyları 6-15 metre arasında değişen yaklaşık 230 tekne kapasiteli Balıkçı Barınağı kazandırılacak. Bu dahilde zemin etüt çalışmalarını başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; iç basen düzenlenmesi planlayarak teknelerin güvenli ve düzenli şekilde yanaşabileceği bir yerleşim tasarladı. Böylece; tekneler, Barınak içerisinde yapılacak 210 metrelik -3 metre derinliğindeki rıhtıma ve toplamda 360 metre uzunluğundaki yüzer iskelelere güvenli bir şekilde bağlanabilecek. Gezi teknelerinin de güvenle yanaşabilecekleri rıhtım ve iskele de tasarlanan Barınağın batısında bulunan kaldırım alanı düzenlenerek restoran ve teknelerden izole bir şekilde 560 metrelik bir kordon yaya kullanımına tahsis edilecek. Tekneler için çekek yerleri tahsis edilerek gerekli bakım-onarım ve karaya çıkarma işlemlerine elverişli olacak Barınak; hâkim rüzgâr ve dalga yönünün yanı sıra liman içi çalkantı numerik modelleri sonuçları da kullanılarak demirleyecek teknelerin, fırtına durumlarında dahi güvende kalacağı bir şekilde tasarlandı.

Erdek Feribot Limanı’nda yıpranmış olan rıhtımlar yeniden düzenlenerek -3 metre derinliğinde 500 metre uzunluğunda yeni rıhtımlar oluşturulacak. Bu rıhtımlara ek olarak teknelerin bağlanabileceği 520 metre uzunluğunda yüzer iskele ve 100 metre uzunluğunda yüzer dalgakıran tasarlayan Büyükşehir Belediyesi; uzunlukları 6 ila 15 metre arasında değişen 280 teknenin, liman içerisinde güvenle demirleyebilmesini sağlayacak. Liman içerisinde yapılan değişikliklerin yanı sıra; Liman Başkanlığı’nın batısında bulunan denizalanı, 120 metre uzunluğunda bir dalgakıranla korumaya alınarak 60 adet balıkçı teknesine hizmet verecek şekilde yapılacak. Yeni tasarlanan balıkçı limanının doğusunda oluşturulacak dolgu alanı ve 45 metre uzunluğundaki iskele, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsis edilecek.

Yapılan saha incelemeleri sonucunda Saraylar Limanı’nın ciddi bir kapasite artışına ihtiyacı olduğunu belirleyen Büyükşehir Belediyesi; limanı dalgalara karşı koruyacak 490 metre uzunluğunda bir dalgakıran ve iç basende toplamda yaklaşık 550 metre uzunluğunda, -14 metre derinliğinde yeni rıhtım oluşturacak. Yapılacak yeni dolgu alanı ile limanın stok sahası ihtiyacı giderilecek, mevcuttaki rıhtımlar yenilenerek toplamda 370 metre uzunluğunda ve -10 metre derinliğinde düzenlenecek. 4 adet gemiyi aynı anda kabul edebilecek olan limanın içerisine güvenli şekilde yanaşabilecek gemi tonajı 40 bin DWT olarak belirlendi. Tasarlanan proje ile Saraylar Limanı’nın mermer ve mermer ürünleri ihracatı artırılarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

Altınova’da mevcut kıyı hattını düzenleyerek günü birlik gezi yapan tekneler, balıkçılar, bölge sakinleri ve turistlerin bölge kıyılarından azami şekilde faydalanması amacıyla hazırlanan proje dahilinde müşterek kullanım gözeten Büyükşehir Belediyesi, yapılacak dolgu alanı ile yaklaşık 1 kilometrelik kordon hattını da yaya kullanımına tahsis edecek. Yeşillendirilmiş sedde ile doğayla uyumlu bir şekilde olumsuz dalga etkisinden korunacak olan Barınakta; günü birlik gezi yapan tekneler ve balıkçı teknelerini birbirinden ayırmak, farklı kullanım ve hizmetleri sağlamak amacıyla ayrıca ikincil bir sedde tasarlandı. Toplam 820 metre uzunluğundaki yüzer iskele, 480 metre uzunluğunda, -3 metre derinliğindeki rıhtıma balıkçı ve hobi teknelerinin güvenle yanaşabileceği şekilde yapılacak, Barınak; Altınova Kum Adası’nın sağladığı doğal korunak ile bölgenin kürek sporları için uygun hale getirilip, bu spor dalına uygun bir yarış parkuru oluşturulacak.