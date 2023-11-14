Başkan Yılmaz muhtarlar ile Ankara mesaisi yaptı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ankara Kızılcahamam’da Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Silivri’deki 35 mahallede yapılan hizmetler değerlendirildi. Köylerde maliye hazinesi ve tarım alanlarındaki kaçak yapılarla mücadele konusu da toplantının gündeminde yer aldı. İstişare toplantısına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Eve ve mahalle muhtarları katıldı.

"Bu zamana kadar ne istediyse başkanımız her zaman yanımızda oldu.” diyen Dernek Başkanı Hüseyin Ece, “Muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza yaptığı destekleri için, hizmetleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Silivri'yi 4,5 yıl boyunca bütüncül bir anlayışla yönettiklerini belirten Başkan Yılmaz ise hiçbir ayrım gözetmeden hizmet yaptıklarını dile getirdi. Özellikle köylerde maliye hazinesi ve tarım alanlarında kaçak yapıyla mücadele ettiklerini söyledi.

“SIRÇA KÖŞKLERDE SİYASET YAPMIYORUZ”

Başkan Yılmaz, toplantıda verdiği mesajlarda “Sırça köşklerde, deri koltuklarda siyaset yapmayı, hizmet yapmayı hiçbir zaman düşünmedik. Ayağımızda çarıklar, çizmeler, vatandaşlarımızla birlikteyiz. Her zaman ifade ediyorum ve özellikle söylüyorum garip ile, gureba ile, yetim ile, düşkün ile birlikte, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında olarak bu yola devam edeceğiz.” diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK MESAJI

Ankara programı kapsamında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve muhtarlar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ziyaret edildi. Başkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve muhtarlar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcıları ve MHP İstanbul Milletvekilleri Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, muhtarlar tarafından iletilen konular değerlendirilirken Kırsal Mahalle Statüsü, orman köylerinin tapuları hakkındaki gelişmeler ve çeşitli yatırımlar üzerine istişarelerde bulunuldu. Milletvekilleri, Silivri’ye ayrı bir değer verdiklerinin altını çizerek her zaman Başkan Yılmaz ve muhtarları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

TBMM GEZİLDİ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve muhtar heyeti, toplantı sonrasında MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu eşliğinde TBMM’yi gezdi. 100. Yıl Fotoğraf Sergisi, 15 Temmuz darbe girişiminde yapılan saldırı alanı, siyasi partilerin grup salonlarını ve kulis odaları ziyaret edildi.

Başkan Volkan Yılmaz ve muhtarların bir sonraki görüşmesi MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile oldu. Akçay, muhtarlara TBMM’nin faaliyetleri ve kanunlar hakkında detaylı bir bilgilendirme yaptı. Muhtarlık makamının önemine vurgu yapan Erkan Akçay, Silivrili muhtarlara görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

TBMM programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

ATA’NIN HUZURUNA ÇIKILDI

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Eve ve Silivrili mahalle muhtarları Ankara’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’i ziyaret etti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Eve mozoleye çiçek bıraktı. Müze gezisi programının ardından Anıtkabir ziyareti tamamlandı.