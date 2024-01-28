Başkan Yılmaz Nevşehirlilerle buluştu

Programın açılış konuşmasını Silivri Nevşehir Topaç Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmet Toprakçı yaparak hoş geldiniz dedi. İstanbul Nevşehir Dernekler Federasyonu (NEVDERFED) yönetim kurulu üyesi Yüksel Yılmaz da Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın büyük hizmetler yaptığını belirterek hemşehrilerinden destek istedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Pamuk ve MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, yaptığı konuşmalarda Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz’a destek talebinde bulundu.

HİZMETLERİMİZ VAATLERİMİZİ GEÇTİ

Silivri Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bir dost meclisinde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Zaman su gibi akıp geçiyor. 5 yıl önce buraya geldiğimizde, Silivri’nin içinde bulunduğu durumu, yapacaklarımızı ve hayallerimizi paylaşmıştık. Sizlerden destek istedik ve çok şükür Nevşehirli hemşehrilerimiz de bizlere ziyadesiyle sahip çıktılar. Ben sizlerden razıyım. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bizlere tekrar bir görev verdi. Bu görevin sorumluluğunun bilincinde olarak, gündüz yorulmadan gece uyumadan çalışmaya devam edeceğiz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin 100.yılına atıf yaparak vaatlerde bulunmuştuk. 2023 yılına kadar yaptığımız çalışmalarla Allah’a şükür eserlerimizin vaatlerimizi geçtiğini gururla söyleyebiliyorum. Bu şehir part time yani yarı zamanlı ve uzaklardan değil, 5 yıldır şantiyelerden çıkmayan bir anlayışla yönetildi. Ötelenen, unutulan, görmezden gelinen sorunlar birer biter işte böyle çözüme kavuşturuldu. Her gün biraz daha üzerine koyarak gece gündüz çalıştık. Tüm çalışmalarımızı elbette tek başımıza yapmadık. Cumhurbaşkanımız var, bakanlarımız var, meclis üyelerimiz var, mesai arkadaşlarım var, hasılı Silivrili hemşehrilerimin sahiplenmesi var. Bu yüzden birlik ve beraberlik içerisinde nice eserleri Silivri’ye kazandırmaya devam etmek için, sizlerden bir kez daha güçlü bir destek istiyoruz.”

KURUM’A DESTEK İSTEDİ

Yılmaz, İBB Başkan adayı Murat Kurum’a da destek istediği konuşmasında “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Silivri’de yapılması gerekenlerin vakti gelmiştir. 5 yıldır kariyer planlarıyla geçen bir İBB başkanı vardı. İstanbulumuz unutuldu, hizmetler unutuldu. Yeniden hizmetlerin yapılması için yönetim değişikliğine, çalışkanlığa ve emeğe ihtiyacı var. Bu nedenle İstanbul Muradına ermesi lazım.” dedi.