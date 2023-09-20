Başkan Yılmaz New York'ta Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Amerika’nın New York şehrinde bulunan Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkevi’nde Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı ilk imzalayanlar arasında yer aldı.

’Sıfır Atık’, dünyaya tanıtıldı

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden heyette yer alan Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Başkan Vekili Yasin Sağay ilk olarak Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde 31 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Dünya Şehirler Günü etkinliğine dair Birleşmiş Milletler’de düzenlenen basın toplantısına katıldı.

"Ülkem adına mutluyum"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen’in yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Yücel Yılmaz, "Dünya Şehirler Günü etkinliklerini bu sene; Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Bundan ülkem adına büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"Türkiye için ayrıca anlamlı"

Türkiye’nin Emine Erdoğan öncülüğünde; 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi ile dünyaya ilham olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, yerel yönetimlerin Sıfır Atık Hareketi’ne katılımlarının çok önemli olduğunu vurguladı. Türkiye Belediyeler Birliği’nin bu noktada etkin çalışmalar yaptığını belirten Başkan Yılmaz, "Dünya Şehirler Günü’nün Türkiye’de yapılacak olması bizim için ayrıca anlamlı. Çünkü bu yılki etkinliğin ana temalarından birisi sıfır atık" açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladığı Türkevi’nde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bir araya geldi.

Başkan Yücel Yılmaz; Sıfır Atık Hareketi’nin bir dünya markasına dönüşmesini sağlayan Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından imzaya açılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk imzayı attığı Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı da imzaladı. Yılmaz, "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı Türkevi’nde imzalamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu kıymetli bir adım. Bu adımla birlikte Sıfır Atık Hareketi dünyanın her yerinde uygulanmaya başlayacak" dedi.

New York temaslarını değerlendirdi

Sonrasında New York temaslarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Başkan Yücel Yılmaz, "Cumartesi’den bu yana yoğun görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Dünya Şehircilik Günü bu yıl 31 Ekim’de İstanbul Üsküdar’da kullanılacak. Dünyaya bunun lansmanını yaptık. Cumhurbaşkanımızın yoğun temposuna şahitlik ve eşlik ediyoruz. Sıfır Atık Hareketi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin projesi. 2017’de başlatılan bu proje, artık dünya hareketine dönüştü. Buna öncülük eden Sayın Emine Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Dünya Habitat Günü etkinliğini de Balıkesir’de yapmıştık. Bu alanda etkinliğimiz giderek artıyor. Türkevi’nin burada oluşu, Cumhurbaşkanımızın yorulmadan dinlenmeden görüşmek isteyenle görüşüyor olması Türkiye’nin etkinliğini çok artıyor. Burada çok etkin bir Türk diplomasisi yapılıyor" diye konuştu.