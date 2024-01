Başkan Yılmaz: 'Nice eserler inşa edeceğiz'

Silivri Ordulular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçede yaşayan Ordulular için bir kahvaltı programı düzenlendi. Milli birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı program kapsamında, Ordu İkizce’de baba ocağı bulunan kahraman şehit Sözleşmeli Er Murat Atar için sabır ve başsağlığı dileklerini ileten Başkan Volkan Yılmaz, Kuzey Irak’ta gerçekleşen hain saldırılarda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diledi. Palmiye Düğün Salonunda gerçekleşen etkinliğe; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve dernekler katıldı.

“TÜRK MİLLETİ HİÇBİR ZAMAN YENİLMEYECEKTİR

Programda bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Sözlerimin başında; içimizi yakan, yüreğimizi sızlatan şehitlerimize, 9 kahraman evladımıza Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ordu İkizce’li şehidimiz Sözleşmeli Er Murat Atar ve tüm kahramanlarımızın ailelerine Cenab-ı Allah’tan sabırlar niyaz ediyorum. İsrail’in Filistin Gazze’de yaptığı hain saldırıları bir kez daha lanetliyorum. Türkiye’nin hızını yavaşlatmak, yeni yüzyıl heyecanını azaltmak, milli birlik ve kardeşliğimizi yaralamak için menfur operasyonlar devrededir. Tetiği çeken PKK’lı teröristtir; ancak silahı temin eden, mermiyi veren, hedefi gösteren, eylem zamanını belirleyen güçler de terörü ve terörizmi himaye eden alçaklardır. Bölücü terör örgütü; PKK/YPG ile eylem ve hedef ortaklığı yapan siyasi veya sivil toplum kuruluşu maskeli odaklar, ülkemiz üzerinde hesap yapan bölge devletleriyle emperyalist ülkeler, bunların at koşturan ajanları, alenen Türkiye’ye silah çekmekte, milli varlığımız ve milli güvenliğimize husumet saçmaktadır. Türk Milleti, menfur niyet ve hedeflerin farkındadır. Türk Milleti, var oluşundan bugünlere nice badireler atlatarak gelmiştir. Bu aziz vatan bedava kazanılmadı, bahşiş alınmadı, ikram edilmedi, piyangodan çıkmadı, hibe ve hediye verilmemiştir. Kan verdik, can verdik, bedel ödedik, aç kaldık, açıkta yattık, ama teslim olmadık, taviz vermedik, boyun eğmedik. Ateş düştüğü yeri değil herkesi yakmıştır. Yine de sakin, sabırlı, soğukkanlı olmak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölücü terör örgütüyle ve arkasındaki sırtlan tabiatlı ülkelerle mücadele edecek güce, dirayete ve kabiliyete ziyadesiyle sahiptir. Hiç kimse merak buyurmasın, devlet-millet dayanışmasıyla bu belanın, bu cefanın ve bu felaketin üstesinden yine gelinecektir. Biz bir oldukça, biz diri durdukça, birbirimize sapasağlam bağlandıkça, Türk Milleti hiçbir zaman yenilmeyecektir” dedi.

“SİLİVRİ’DE YAŞAYAN HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLDUK”

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan Volkan Yılmaz, “Ordulular Derneğimizin bugün tertiplediği bu toplantının da birlik ve beraberliğimize güç katacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Akkuş’a, Altınordu’ya, Aybastı’ya, Çamaş’a, Çatalpınar’a, Çaybaşı’na, Fatsa’ya, Gölköy’e, Gülyalı’ya Gürgentepe’ye sevgilerimi gönderiyorum. İkizce’ye, Kabadüz’e, Kabataş’a, Korgan’a, Kumru’ya Mesudiye’ye, Perşembe’ye, Ulubey’e ve Ünye’ye, selamlarımı gönderiyorum Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, birlik ve dirliğimizi daim eylesin. Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib der ki; ‘Bizim tavrımız eğrilmez doğrudur; doğru eğrilirse eğer bu kıyamet günüdür.’ Vatan, millet ve bayrak sevdalısı Ordulu her zaman doğrudur, Ordulu her zaman yiğittir, Ordulu her zaman sözünün eridir. Bugün; bir kez daha hasretle kucaklaşıyor, gönülden gönüle köprüler kuruyor, muhabbet ve hürmetle kaynaşıyoruz. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ hadisini rehber edinerek çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak tüm Silivri’ye hizmet ediyoruz. Yıllardır kanayan tüm yaraları sarmaya, sorunları çözmeye, acılara merhem olmaya gayret gösteriyoruz. Takdir edersiniz ki 5 yılda Silivri’de çok şey değişti. Gururla söylüyorum; hizmetlerimiz vaatlerimizi geçti. Allah’a çok şükür bize inanan, bize güvenen bütün hemşehrilerim destek verdi, omuz verdi, bizlerin yanında oldu. Bu kardeşiniz de, bu evladınız da sizlerden aldığı güçle 7/24 canla başla çalışarak hizmet etti. Sizler için, sizin çocuklarınız için, altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, kültürden sanata kadar birçok alanda yatırımlar yaptık. Baronların, ayrıcalıklı grupların, çıkar çevrelerinin belediye başkanı değil; Silivri’de yaşayan garibin, gurebanın, dulun, yetimin, düşkünün, darda yolda kalmışın, ihtiyaç sahiplerinin, Silivri’de yaşayan herkesin belediye başkanı olduk. Bu anlayışımızı yeni dönem için de sürdürmek, ‘Hizmetlerde Şahlanış ve Yükseliş Dönemini’ yaşatmak üzere tekrar huzurlarınıza çıkıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle bir kez daha Cumhur İttifakı’nın Silivri Belediye Başkan Adayı oldum. Bu vesileyle Sayın Genel Başkanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, şahsıma duydukları güven ve takdirlerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin destek ve teveccühleriyle 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimlerinden zaferle çıkacak, Silivri’ye hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğimize inanıyorum. ‘Silivri’yi bütüncül bir şekilde’ ele aldığımız 5 yıllık süre içerisinde; eşit, adil, şeffaf, sosyal ve üretken bir belediyecilik anlayışı sergiledik. Hayata geçirdiğimiz hizmet ve eserler, emek ve gayretler, Silivri’ye olan aşkımızın ve sevdamızın bir nişanesidir. Biz yaptık, yine biz yapacağız. Başardık, yine biz başaracağız. Ürettik, yine biz üreteceğiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin yeni yüzyılıyla birlikte nice eserlerin şeref madalyasını hep birlikte göğsümüzde taşıyacağız. Bu toplantıyı tertipleyen dernek başkanımız Şener Çatanak beyefendiye, yönetimine ve sizlere çok teşekkür ediyor, hepinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

AKSU: “VOLKAN YILMAZ AKLA HAYALE GELMEYEN HİZMETLER YAPTI”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan ve mart ayında yapılacak yerel seçimlere değinen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, “2023 yılında yapılan seçimlerde milletimiz Cumhur İttifakı’nı yeniden iktidara taşıyarak Türkiye’nin ufkunu açmış oldu. Şimdi önümüzde 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimi var. Bu seçimlere de Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Hem genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi, kararları ve olurlarıyla adaylarımız bir bir açıklanıyor. Bunlardan biri de Silivri’miz. Silivri’de MHP olarak, Cumhur İttifakı olarak başlattığımız hizmet yarışına önümüzdeki dönemde de inşallah devam edeceğiz. Bunun için sizlerden, Ordulu hemşehrilerimden Volkan Yılmaz başkanıma güçlü bir destek istiyorum. Bu desteği de sizlerden alacağıma inanıyorum. Silivri’ye 2019 yılında Mutlu Silivri sloganıyla başladık. Volkan Yılmaz başkanımız 5 yıllık süre içerisinde Silivri’de birçok kişinin hayal edemediği, aklına dahi getiremediği hizmetler yaptı. Hiç kimseyi ayırmadan, kimseye siyasi görüşünü sormadan Silivri’nin en ücra köşesine kadar her türlü hizmeti götürdü. Silivri için Cumhur İttifakı olarak canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.