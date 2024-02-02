Başkan Yılmaz: 'Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de yanınızda olmaya devam edeceğim'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, iş yeri ziyaretleri kapsamında Silivrili esnaf ve işletmecilerle bir araya gelmeye devam ediyor. İlk olarak Hobi Otomotiv Firmasını ziyaret eden Başkan Yılmaz, Hobi Otomotiv Firması Sahibi Sedat Morgül ve firma personelleriyle sohbet etti. Ardından ıslak mendil üretimi alanında faaliyet gösteren Sapro Fabrikası yetkilileriyle buluşan Başkan Volkan Yılmaz, Sapro Fabrikası Genel Müdürü Murat Gönül, İç Denetim Müdürü Metin Bölükoğlu ve fabrika çalışanlarıyla sohbet etti.

“SİLİVRİ ARTIK KABUĞUNA SIĞMIYOR”

Ziyaretlerde bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri'de göreve gelirken ‘Bir şey değişecek, her şey değişecek’ demiştik. Bu ifade esasında Silivri'de belediye yönetiminin, anlayışının ve felsefesinin değişmesiydi. Halkçı ve sosyal bir belediyecilik anlayışıyla; düşenin, darda ve zorda kalanın, garibin, gurebanın ve yetiminin yanında bu şehri bir bütün olarak kucaklayacağımızı kendimize şiar edinmiştik. Belediye başkanları bir partiden seçilirler ama seçildikten sonra partisini bir kenara bırakmalı, herkese adaletli ve eşit bir şekilde hizmet etmeleri gerekir. Buradan yola çıkarak Silivri’de herkesi kucaklayan bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürdük. Silivri’de hizmetlerimizi gerçekleştirirken, Silivri’nin potansiyellerinin farkında olarak ve Silivri’de yaşayan hemşehrilerimizin her şeye layık olduğundan hareketle hizmetlerimizi dizayn ettik. Şunu ifade etmek isterim ki; Silivri artık kabuğuna sığmayan, kabuğunu yırtan, öncü, önder ve örnek ilçeler arasına giren bir kenttir. Silivri şehri, kütüphanelerden tiyatro salonlarına, köy okullarına yapılan hizmetlerden kültür ve sanata, tarımla ilgili yapılan çalışmalardan afetle ilgili yapılan mücadeleye kadar herkesin yaşamayı arzu ettiği bir şehir ve marka bir kent haline geldi. Silivri’nin birçok kronik problemini çözmüş, hak ettiği yatırımları Silivri ile buluşturmuş, geri bildirimlerden beslenen, vatandaşından enerji depolayan, ilk günkü aşkla, heyecanla ve şevkle çalışan bir belediye başkanı ve belediye yönetimi olarak sizlerin huzurlarınızda bulunmaktan dolayı onur, gurur ve mutluluk duyuyorum. Silivri Belediyesi olarak sizin gibi düşünmeye, sizin gibi olmaya ve hep sizin yanınızda olmaya özen gösterdik. Bundan sonraki 5 yıllık süreçte de aynı şekilde sizlerin yanında olmaya devam edeceğimizi belirtirken bol kazançlı günlerde buluşmak temennilerimle hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.