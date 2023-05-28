Başkan Yılmaz, oyunu ailesi ile birlikte kullandı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Karesi İlçesi’ndeki Zühtü Özkardaşlar Anadolu Lisesi’nde ailesi ile birlikte oy kullandı.

Sabah saat 06.00’da sandık müşahitleri ile bir araya gelen Başkan Yücel Yılmaz, öğle saatlerinde eşi Mehtap Yılmaz, çocukları Bora, Damla ve Yavuz ile birlikte 1147 nolu sandıkta oy kullandı. Tüm hemşehrilerini vatandaşlık görevleri olan oy kullanmaya davet eden Başkan Yılmaz, “Türkiye’de şu anda demokrasi şöleni yaşanıyor. İnşallah demokrasi kazanacak. Ailem ile birlikte gelerek vatandaşlık görevimizi yaptık. Milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Engellilere ve yaşlılara ulaşım imkânı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, oy kullanmak isteyen engelli ve yaşlı vatandaşlara ulaşım imkanı sağlıyor. Balıkesir merkez ve ilçelerde 444 40 10 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen taleplere ekipler, engelli ve yaşlı vatandaşları oy kullanmaları için ikametlerinden alıp oy kullandıktan sonra yeniden ikametlerine bırakarak vatandaşlık görevlerini yapmalarına yardımcı oluyor.