Başkan Yılmaz: ‘Parklarımız huzur ve güvenin adresi oluyor’

Alibey Mahallesi Kocabayır Sokak’ta bulunan ve bakımsız halde olan park alanı, Silivri Belediyesinin yapmış olduğu kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından Çok Amaçlı Park ve Spor Alanına dönüştürüldü. Bir süredir hizmette olan parkta eğlence programı düzenlenerek mahalle sakinlerine keyifli anlar yaşatıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programda; müzik dinletisi, basketbol maçı ve maskot gösterisi düzenlenirken, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Silivri Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla 15x15 basketbol sahası, aydınlatma sistemi, kent mobilyaları, peyzaj düzenlemeleri, çocuk oyun grupları, otomatik sulama sistemi, ücretsiz WiFi ve güneş enerjisi ile şarj hizmeti gibi hizmetler sunulurken, çevre duvarı yenilemeleri ile park güvenli bir hale getirildi. Yenilenen Park ve Spor Alanı’nda çocuklar keyifli spor aktiviteleri yaparken, mahalle sakinleri de eğlenceli vakit geçirebiliyor.

TÜFEKÇİ: “BU PARK BAŞKANIMIZIN BİZE GÜZEL BİR HEDİYESİ”

Programın açılış konuşmasını yapan Alibey Mahallesi Muhtarı Solmaz Tüfekçi, “Parkımızda yapılan yenileme çalışmalarında çocuklarımız ve aileleri için her şeyin en ince detayına kadar düşünülmüş. Parkımız mahallemize çok yakıştı. Bu park, Başkanımız Volkan Yılmaz’ın bize güzel bir hediyesi oldu. Bu güzel parkın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

YILMAZ: “SİLİVRİ’YE HİZMETKÂR OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Etkinlikte konuşan Başkan Yılmaz, “Biz yola çıkarken hanımefendilere ‘Hep sizlerle ve sizin çocuklarınızla beraber olacağız’ demiştik. Yaptığımız parklarla, basketbol sahalarıyla, futbol sahalarıyla, müzik okullarıyla, kurslarla, etüt merkezleriyle ve kütüphanelerle çocuklarınızın yanında oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Silivri’de yeşil alanların sayısını artırmak adına geçtiğimiz yıl 10 bin ağaç diktik. 2022 yılında da 10 binin üzerinde ağacı toprakla buluşturacağız. 3 yılda 170 parka otomatik sulama sistemi yaptık. 30 tane yeni park, 25 tane yeni basketbol sahası yaptık. Değirmenköy’e bir futbol stadı kazandırdık. Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzunu ilçemize kazandırarak Silivri’yi, İstanbul’un yüzme havuzu olmayan tek ilçesi olmaktan kurtardık. Burada çocuklarımız yüzme öğreniyor ve spor yapabiliyorlar. İnşallah burada şampiyon sporcular yetiştireceğiz. Gençlerimizin rahatça ders çalışabileceği, ilerisinde etüt merkezi ve atölyelerin olduğu bir gençlik merkezini inşa etmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz gibi Selimpaşa’da ücretsiz bir müzik okulu açtık. Çocuklarımız burada enstrüman çalmayı öğreniyor ve drama dersleri alıyorlar. Kadir Has Üniversitesi ile birlikte ücretsiz İngilizce Kursu Projesini hayata geçirdik. Yine Kadir Has Üniversitesi ile birlikte üniversiteye hazırlık dershanesini ekim ayının sonunda hizmete açacağız. Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz Silivri Belediyesinin dershanesinde ücretsiz bir şekilde kurs görebilecekler. Geçtiğimiz yıl üniversiteyi kazanan Silivrili gençlerimize 500 TL destek ödemesi gerçekleştirdik. Desteğe bu yıl da devam edeceğiz. YKS’ye ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına giren Silivrili öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini biz ödedik. 1. sınıfa başlayan bütün çocuklarımıza çanta ve kırtasiye malzemesi hediye ettik. Seçimlerden önce hanımefendilere seslenerek, ‘Ben sizlerle beraber yol yürümek istiyorum ve elimi size uzatıyorum. Benim elimi havada bırakmayın’ demiştim. Çok şükür ki bu eli sımsıkı tuttunuz. Ben, bu güzel şehre ve bu şehrin kıymetli çocuklarına hizmet edebiliyorsam bu Silivri’nin kadınlarının bana vermiş olduğu destek sayesindedir. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Buradan size söz veriyorum; ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla, sevgiyle ve saygıyla Silivri’ye hizmetkâr olmaya devam edeceğim. Tuttuğunuz bu el sizin elinizi hiç bırakmayacak.” ifadelerini kullandı.