Başkan Yılmaz personeli ile bayramlaştı

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaşan Başkan Yılmaz, 'Daha güzel günlerde daha güzel çalışmalarda sizlerle birlikte olacağımızı ifade ederek, her birinizin ve ailelerinizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum.' dedi.

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  • 30.04.2022 12:51
  • Güncelleme: 30.04.2022 12:52
Başkan Yılmaz personeli ile bayramlaştı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde belediye personelleri ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Silivri Belediye Binası önünde gerçekleşen bayramlaşma merasimine; başkan yardımcıları, birim amirleri ve tüm çalışanlar katıldı. Silivri Belediyesi olarak ortak ve organize bir çalışma ile hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Ramazan ayı boyunca yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Her mahalle ve köyümüzde iftar sofraları kurduk. İhtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak adına kapı kapı gezerek gıda yardımları yaptık. Evlerinde yemek yapma imkânı olmayan yaş almış büyüklerimize her akşam sıcak yemek götürdük. Hepinize emekleriniz ve çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ortak ve organize hareket ederek çok güzel çalışmalara hep beraber imza atıyoruz. Silivri Belediyesi her geçen gün beraber hareket etme kabiliyetini artırıyor. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel çalışmalarda sizlerle birlikte olacağımızı ifade etmek istiyorum. Her birinizin ve ailelerinizin ayrı ayrı Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum.” dedi. Bayramlaşma merasimi günün anısına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.

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SHA Editör
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