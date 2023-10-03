Başkan yılmaz: 'Sağlık yatırımlarına büyük önem veriyoruz'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı ekim ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında ekim ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay içerisinde ebediyete irtihal eden siyaset, devlet, kültür ve sanat insanlarını da andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 13 gündem maddesinin komisyona gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.



“EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNİN PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Meclis toplantısının 6. gündem maddesinde “Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Alibey (Fatih) Mahallesi, 5751 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğüne ‘Sağlık Hizmet Binası’ olarak tahsis edilmesi ve isim verilmesi şartı ile ilgili Bağışçı tarafından yapılacak olan yapıya yönelik yapılacak üçlü protokolde Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi” yer aldı. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Her geçen gün ilçemizin büyümesi ve gelişmesiyle birlikte vatandaşlarımızın hizmet alması noktasında yeni sağlık binalarına, yeni sağlık tesislerine ihtiyacımız artıyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile bir araya geldik. Bir saati aşan toplantıda Silivri’de yapılması planlanan sağlık yatırımları üzerine uzun uzadıya bir görüşmemiz oldu. Kendisine öncelikle yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: İlçemiz ve bölgemiz Büyükçekmece'den Esenyurt’a, Çatalca'dan Beylikdüzü’ne, Tekirdağ ilçelerine kadar hizmet verebilecek bir eğitim araştırma hastanesinin, Silivri’mize yapılması daha önce Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle yatırım bütçesinde olmamasına rağmen yatırım bütçesine dahil edilmişti. Biz de Silivri’mize bir müjde olarak duyurmuştuk. 600 yataklı bir acil durum ve eğitim araştırma hastanesi olarak bölgeye hizmet verecek projenin çalışmalarına hızla devam ediliyor. Alan mali hazinesinden Sağlık Bakanlığına tahsis ediliyor. Yapılacak olan hastanenin çalışmalarının takibini yapıyoruz. Buradan tekrar Silivri'deki vatandaşlarımıza bunun bilgisini vermek istiyorum. Hastanenin proje yapımı ve ihale aşamalarını takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi Selimpaşa'da ek hizmet binası olarak hizmet veren hastanemizin lojmanları deprem nedeniyle boşaltılmıştı. Hastanenin de daha sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmesi için hemen yan taraftaki bahçesinde 2.000 metrekare çelik konstrüksiyondan bir ek hizmet binası yapılacak. İhale işlemleri ekim ayı içerisinde neticelenecek ve inşallah kasım ayının içerisinde de hep beraber temelini atacağız. Yine biz Silivri'deki sağlık hizmetlerinin köylerde ve beldelerde hayata geçmesi için çaba sarf ediyoruz. 4 yıldır köylerimize sağlık hizmetlerinin yeterli gitmesi, 112 acil hizmetlerinden köylerimizin yararlanabilmesi için de yapmış olduğumuz çalışmalar var. En son olarak Kadıköy ve Gazitepe mahallelerimize gezici sağlık hizmetimiz gitmiyordu. Sağlık bakanımızla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde ekim ayı içerisinde yazıları yazıldı. Onay çıktıktan sonra Gazitepe ve Kadıköy'de yaşayan vatandaşlarımız da gezici sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Oraya doktorlarımız belli periyotlar dahilinde gidip vatandaşlarımıza hizmet verecekler. Silivri’de 19 tane kırsal yerleşim alanımız var. Buraya hizmet vermesi için bundan yaklaşık 3 yıl önce Büyükkılıçlı lokasyonunda Silivri Belediyesi ve bir bağışçımız marifetiyle 112 acil istasyonu yaptık. Sağlık Bakanlığımıza tahsis ettik. Yaklaşık 12 tane köyümüz bu hizmetten faydalandı. Ama Büyükçavuşlu, Beyciler, Çayırdere, Küçüksinekli, Danamandıra ve Sayalar bu 112 acil istasyondan hizmet alırken süre açısından mağdur oluyorlardı. Sağlık Bakanımızla bu konuda görüştük. Binayı biz yapalım, siz personel ve ambulansı tedarik edin dedik. Beyciler konusunda bir bekleme var ama bunu da aşacağımızı biliyorum. Yoksa burada gündem etmezdim ve aşacağımızı düşünüyorum. İnşallah çok kısa bir sürede bunun da onayını alıp, müjdesini vereceğiz. Değirmenköy’de de bir 112 acil istasyonu yoktu. Sağlık Bakanımıza şunu söyledik: ‘Binasını tefrişatını, her şeyini Silivri Belediyesi olarak biz yapalım. Siz de bize ambulans ve sağlık görevlileri konusunda destek olun.’ Sağlık Bakanımızın talimatıyla bu hafta içerisinde Silivri Belediyesi ve bir bağışçımız marifetiyle hayata geçirilecek olan Değirmenköy 112 acil istasyonumuz vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bir hafta on gün içerisinde binasını yapacağız. İstasyonumuz, hemen belediyemizin ek hizmet binası yapıldığı alanın ve kapalı pazarımızın yanı başındaki Sağlık Bakanlığımıza ait bir arsaya yapılacak. Değirmenköy’e hayırlı, uğurlu olsun. Bununla da yetinmedik. 3 ay önce temelini attığımız Yeni Mahalle’deki Afet Koordinasyon Merkezimizin hemen yanı başında, 7 hekimli bir aile sağlık merkezi yapıyoruz. Sağlık ocağımız inşallah bir ay içerisinde bitecek ve hizmete kavuşacak. Hemen arkasına içerisine 2 üniteli bir 112 acil istasyonu kuruyoruz. Yapımı da yine Silivri Belediyesi tarafından ve bağışçılarımız marifetiyle gerçekleştirilecek. 2 üniteli yani içerisinde iki ayrı 112 acili barındıracak bir 112 acil istasyonu da yine Silivri’mizin Yeni Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayacak. Göreve geldiğimizde depremden hasar görmüş ve boşaltılmış bir sağlık ocağımız vardı. Ölçer ailesinin hayırlarıyla yapılan, uzun yıllar hizmet eden ama 1999 depreminden sonra boşaltılan ve metruk vaziyette bekletilen binamızı yıktık. Yerine 3 veya 4 hekimin hizmet edeceği bir aile sağlık merkezimizi, sağlık ocağımızı kısa sürede yaptık. Gümüşyaka’nın hizmetine sunduk. Depremden etkilenen Cemal Kozanoğlu Aile Sağlık Merkezi ve Kenan Çelebi Nakip Aile Sağlık Merkezini yenileyip hizmete devam etmesini sağladık. Fatih Mahallesi’nde 5 üniteli bir sağlık ocağını Silivri Belediyesi olarak bizler yapacağız. 3 ay gibi bir sürede sağlık ocağımızı bitirip hep beraber açılışını yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlık hizmetlerine önem vermeye devam edeceğiz.” dedi.



“TRAFİK DENETLEME İSTASYONUMUZUN YERİ DEĞİŞİYOR”

Toplantının 7. gündem maddesinde “İlçemizdeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının, Silivri ilçesi Yeni Mahalle tem bağlantı yolu kenarında 446 ada, 1 parselin batısında yer alan tescil harici alana taşınması ile ilgili protokol yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi” vardı. Gündem maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Bölge trafik kontrollerinin yapıldığı ve bölge trafik istasyonunun olduğu alan, emniyette görev yapan arkadaşlarımızın güvenliği açısından çok uygun değil. İl Emniyet Müdürümüzle, Emlak İstimlak Daire Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yeni mezarlığımızın yanı başında bulunan arsayı protokol dahilinde Emniyet Müdürlüğümüze tahsis edeceğiz. Bölge Trafik Denetleme İstasyonumuzun buraya taşınmasını rahat ulaşım ve güvenlik açısından uygun gördük. Sizden bu konuda bir protokol yapma adına yetki isteyeceğiz.” diye konuştu.