Başkan Yılmaz: 'Sanatçılar Başımızın Tacıdır'

Kültür, sanat ve sanatçıyı her anlamda destekleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçedeki sanatçılarla bir araya gelmeye devam ediyor. 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü dolayısıyla Silivri’nin sanatına katkı sunan sanatçılarla kahvaltıda buluşan Başkan Yılmaz, Silivri’deki sanatsal faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti. Oğuz Aral Sanat Galerisinde düzenlenen toplantıya; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Sanat Platformu Başkanı Abdullah Mutlu ve birçok sanatçı katıldı.

MUTLU: “BAŞKANIMIZ HER ZAMAN SANAT VE SANATÇININ YANINDA”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Silivri Sanat Platformu Başkanı Abdullah Mutlu, “20 seneden beri sanatçılara bir ressamlar günü organizasyonu yapıldığını hatırlamıyorum. Onun için böyle bir günü tertip ettiği için Volkan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. 2019 yılının temmuz ayında Silivri Sanat Platformu kuruldu. O tarihten bu zamana kadar da birçok arkadaşımızla Silivri sanatına katkıda bulunmaya çalıştık. Başkanımız her zaman sanat ve sanatçının yanında oldu. Sanata ve sanatçıya böyle bir katkı sunduğu için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok ama çok teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “GÜZELE ULAŞMANIN EN ETKİLİ YOLU SANATTIR”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’miz sanatın her dalını ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızla doludur. Her bir sanatçı bizim başımızın tacıdır. Sanatçılar özel, güzel ve özgün insanlardır. Sanatçıların sayıları azdır ve kıymetleri bilinmelidir. Onun için Silivri Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan sanatçıları her zaman desteklemeyi ve onlarla yol yürümeyi kendine rehber edinmiş bir yönetim anlayışına sahibiz. Sanat, tarih boyunca insanoğlunun kendini ifade etmesinin en önemli yollarından bir tanesi olmuştur. Gerek eleştiriler gerekse övgü anlamını ifade eden birçok sanat eseri vardır. Ayrıca güzele ulaşmanın en etkili yolu da sanattır. Sanat, yaşamımızı güzelleştirirken insana, çevresine ve kentlere değer katar. Bu nedenledir ki Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sanatı olmayan bir ulusun, can damarlarından bir tanesi kopmuştur’ demiştir. Silivri Belediyesi olarak ilçemizin tarih, kültür ve sanatına katkı sunan sanatçılarına çok ama çok önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri şu an içerisinde bulunduğumuz ve ismini sanatseverlerimizin tavsiyeleriyle verdiğimiz Oğuz Aral Sanat Galerisinde birçok sanatsal faaliyeti hayata geçiyoruz. Oğuz Aral Sanat Galerisi artık Silivri’de herkesin bildiği ve günün bir bölümünde vaktini ayırdığı bir mekân oldu. Yine 2021 yılında Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran, Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Merhum İnci Aydar hanımefendi anısına ‘Aşkın, Emeğin ve Muhabbetin Resmedilmesi’ konu 1. Uluslararası Silivri Resim Çalıştayını düzenledik. 45 ressamın katıldığı organizasyonda değerli sanatseverlerle yurt içinden ve yurt dışından ressamlarımızı bir araya getirdik. Kültür Müdürlüğümüzün bünyesinde resim hocalarımızla birçok resim meraklısına resim kursları açtık” dedi.

“SANATA VE SANATÇIYA DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Silivri Belediyesinin sanatla ilgili çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri sanat ve sanatçıya değer veriyoruz. Bundan sonra da aynı değer vermeye devam edeceğiz. Bu şehre ruh ve anlam katmak, benim olduğu kadar bu şehirde yaşayan herkesin görevidir. Kimliksiz, ruhsuz, betonlaşmış ve yalnızca korna sesinden ibaret şehirlerde yaşamayı kimse arzu etmez. Güler yüzlü insanların olduğu, her yanından müzik nidalarının duyulduğu, resimlerle, heykellerle, anıtlarla süslenmiş ve ecdattan kalan mirasa da saygı duyulmuş bir şehirde yaşamak hepimizin hayalidir. Silivri Belediyesi olarak ecdattan bize emanet edilen eserlerin bakımı, korunup kollanması ve yenide gün yüzüne çıkarılması noktasında birçok çalışmayı hayata geçirdik. Göreve gelir gelmez tarihi Kalepark’ı, 32 Gözlü Köprüyü, Kısa Köprü’yü, Mübadele Evi Müzesini, Fotoğrafçılık, Kamera ve Yeşilçam Müzesi'ni binalarının inşasını ve restorasyon çalışmalarını bitirdik. Yine fethin sembolü olan Hünkâr-ı Şerif Camii ve 650 yıllık Bizans sarnıcının restorasyonuna başlandık. 2 yıl sürecek bu proje sonunda Silivri yepyeni bir tarihe, müzeye ve turistlik alana kavuşmuş olacak. Abdullah hocamın haklı bir talebi oldu. Sanatçılarımızın rahat, huzurlu, konforlu ve güvenli bir ortamda sanatını icra edeceği ve aynı frekanstan olan kişilerle bir araya gelip sosyalleşecekleri bir alanı talep ettiler. Silivri Belediyesi olarak bununla ilgili yapmayı düşündüğümüz planlar ve projeler var. Kültür Müdürlüğümüzün bünyesinde bu talebinizi yerine getirmeyi düşünüyoruz. Kültür Müdürlüğü ve Gençlik Merkezini bir arada inşa edeceğiz. Bu binaların birbirlerine geçişi olacak. İçerisinde tiyatro salonları, atölyeler ve kursiyerlerimiz yer alacak. Sanatçılar biraz özgür ruhlu insanlardır. Böyle kamu binalarının içerisine girmeyi çok sevmezler. Bu durumun da çok doğal olduğunu biliyorum. Bu nedenle sanatçılarımızla yeniden istişare ederek talepleriyle ilgili ihtiyaçlarını rahatça karşılayacağız. Nasıl ki bu salonlar yapılmışsa yine bütün sanatseverleri kapsayacak bütüncül bir yapıyla, böyle bir imkânı da sizlere sunmaktan mutlu oluruz. Sanatın çokça konuşulduğu, sanatın şehrin gündeminde tutulduğu ve sanatçıya geniş imkânların ayrıldığı bir Silivri’yi hep beraber inşa edeceğiz” diye konuştu.