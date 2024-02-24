Başkan Yılmaz seçim beyannamesini açıklıyor

Silivri Belediyesinde göreve geldiği günden bugüne 7/24 mesai anlayışıyla Silivri'yi görülmemiş hizmetlerle buluşturan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde seçim beyannamesini açıklıyor. Cumhur İttifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, 24 Şubat 2024 Cumartesi günü (Bugün) saat 16.00'da önümüzdeki 5 yılda gerçekleştireceği hizmetler ve çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verecek. Başkan Volkan Yılmaz'ın projeleri, Mega Saray Toplantı Salonunda düzenlenecek “Yeni 100 Yılda Silivri'ye Yüz Akı Eserler” başlıklı toplantıyla kamuoyuna duyurulacak. Toplantı kapsamında ayrıca Cumhur İttifakı Silivri Belediye Meclis Üyesi Adaylarının tanıtımı da gerçekleştirilecek.

BAŞKAN YILMAZ'DAN TOPLANTIYA DAVET

Seçim beyannamesi takdim toplantısına tüm Silivrilileri davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri'deki vatandaşlarımızın teveccühüyle 5 yıldır bu şehre hizmetkâr olduk. Darda, yolda ve zorda kalanın, dezavantajlı grupların, garibin, gurebanın, düşkünün ve yetimin her daim yanında olduk. Silivri'ye kazandırdığımız eserler ve hizmetlerle Silivri artık kabuğuna sığmayan ve herkesin gıptayla baktığı marka bir kent haline geldi. Hizmetlerimiz 2019 yılında Silivri'mize vaat ettiklerimizin katbekat üzerinde gerçekleşti. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da Silivri'yi daha ileri götürmek için çalışmalarımıza hız kesmeden, 7/24 mesai anlayışıyla ve gündüz uyumadan gece yorulmadan devam edeceğiz. ‘Yeni 100 Yılda Silivri'ye Yüz Akı Eserler' isimli seçim beyannamemizi takdim edeceğimiz ve belediye meclis üyesi adaylarımızı tanıtacağımız toplantımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.