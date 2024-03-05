Başkan Yılmaz: 'Seçimleri değil Silivri'ye yapılacak hizmetleri düşünüyoruz'

Silivri Belediye Meclisi 2024 yılı mart ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında mart ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay içerisinde ebediyete irtihal eden siyaset, devlet, kültür ve sanat insanlarını da andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Salim Çavdar ve CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 12 gündem maddesinin komisyona gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’YE MODERN BİR AFET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YAPACAĞIZ”

Meclis toplantısının 8 gündem maddesinde “Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Yeni Mahalle 1632 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Afet Koordinasyon merkezi inşaatının yapımı ile ilgili İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ile Belediye Başkanlığımız arasında protokol tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi” yer aldı. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İstanbul’da AFAD’ın eğitim merkezi sadece Yeşilköy'de var. Başka bir bölgede afet ve eğitim merkezi yok. Silivri Belediyesi olarak Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekiplerimizle hafif arama kurtarma eğitimi veren tek belediyeyiz. Geçtiğimiz günlerde bu eğitimleri İSKİ’ye, Beşiktaş Belediyesine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) verdik. SAK ekiplerimiz eğitim vermek için Yeşilköy'e gidiyor. Gündem maddesi kapsamında 4.000 metrekare alanda Silivri'ye modern bir afet müdürlüğü binası yapacağız. Müdürlüğümüz aynı zamanda Marmara Bölgesi’ne hitap edecek. Şehir dışından gelen misafirleri ağırlayacak. İçerisinde eğitim pistleri, eğitim simülasyonları ve eğitim odaları bulunacak. Silivri Belediyesi ve İstanbul Valiliği iş birliğiyle Silivri’ye yeni bir eseri daha kazandırmak için yola çıktık. Bu protokolü yapacağız. Ondan sonra da ihalesini yapıp en kısa zamanda yapımına başlayacağız. 2024 yılının sonunda Afet Koordinasyon Müdürlüğümüzün ve eğitim binamızın açılışını beraberce yapacağız. Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“D-100 KARAYOLUNDAKİ ÇALIŞMA HUMMALI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından D-100 karayolundaki çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Şehrimizi Berlin Duvarı gibi ortadan ikiye ayıran D-100 karayolundaki çalışma hummalı bir şekilde devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, İBB’nin daha önce yapmış olduğu üst geçitleri söktü. Bugün itibarıyla da Silivri Belediyesinin yapmış olduğu asansörlü üst geçidin sökümüne başladı. Silivri Belediyesi olarak viyadüğün altından palyatif bir çözümle yaya geçidi oluşturduk. Trafik polislerimizin nezaretinde kontrollü bir şekilde yaya geçişlerini oradan sürdürüyoruz. ‘Araç geçişleri ne zaman?’ diye soru soranlar var. D-100 karayolunun güneyinden gelen araçların tekrar Edirne istikametine u dönüşü yapacakları asfaltı tamamladık. Orada bir yaya kaldırımı da yapıyoruz. İnşallah yarın, araç trafiğinin oradan dönüşüne ve yaya trafiğine müsaade edeceğiz. Bir hafta sonra da D-100’ün kuzeyinden gelen araçların tekrar otogar istikametine yani İstanbul istikametine dönecekleri u dönüşüne müsaade edilecek. Yine Kara Mustafa Caddesi’nden ve hükümet konağının önünden geçerek yola katılacak araçların araç katılımına müsaade edilecek. Ondan bir hafta sonra da kuzeyden güneye araç ve yaya girişlerinin müsaadesi açılacak. 25 Mart'ta bir mâni olmazsa viyadüğün açılışını yaparak D-100 karayolundan geçen araçları direkt yukarıdan göndereceğiz. Şu an viyadüğün üzerinde kamyonlar ve beton mikserleri çalışmalarına devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda çalışmaları bitirip, trafik çilesini artık Silivri’nin gündeminden kaldıracağız. Seçim dönemi yaklaşırken belediye meclislerinde genelde gündem maddesi olmaz. Dilek ve temennilerde bulunulur. Ama seçimler gelip geçecek. Gündemde Silivri’nin önemli konular var. Onun için biz çalışmaya ve seçimleri değil, Silivri’ye yapılacak hizmeti düşünmeye devam ediyoruz” diye konuştu.